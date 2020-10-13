ໝໍຂອງທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ຜົນກວດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ແມ່ນເປັນລົບ

ທ່ານໝໍຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກວດບໍ່ພົບເຊື້ອໄວຣັສ ໂຄວິດ-19 ໃນ “ຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ” ຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳ ເດີນທາງໄປຍັງລັດຟລໍຣິດາ ເພື່ອການຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບແຕ່ໄດ້ຖືກວິນິດໄສວ່າ ມີພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ໃນບົດບັນທຶກສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນວານນີ້ໂດຍທຳນຽບຂາວ ທ່ານໝໍ ຊອນ ຄອນລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກວດໂດຍໃຊ້ວິທີກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາທີ່ວ່ອງໄວໃໝ່ກວ່າເກົ່າ ຈາກບໍລິສັດ ແອບບັອດຕ໌ ລາບໍຣາທໍຣີສ໌. ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນເວລາໃດທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກກວດ.
ທ່ານໝໍຄອນລີ ໄດກ້າວວ່າ ຜົນກວດຫຼາຍຄັ້ງແມ່ນເປັນລົບ ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ມູນດ້ານການແພດແລະຫ້ອງທົດລອງອື່ນໆ “ບົ່ງບອກເຖິງການບໍ່ພົບເຫັນເຊື້ອໄວຣັສທີ່ແຜ່ພັນ.” ທ່ານໝໍຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການປະເມີນຜົນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄປເມື່ອທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄວຣັສໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກັບຄືນໄປເດີນສາຍໂຄສະນາຫາສຽງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງຈະເປັນອາທິດທີ່ມີທຸລະໜ້າທີ່ຫຼາຍໂດຍປະກອບດ້ວຍການຢຸດແວ່ໃນລັດຟລໍຣິດາ ເພັນຊີລເວເນຍ ໄອໂອວາ ຄາໂຣໄລນາເໜືອ ແລະວິສຄອນຊິນ ອັນເປັນການເດີນທາງໂຄສະນາຫາສຽງຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນພະຍາດກໍ່ໃຫ້ເກີດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນວັນທີ 2 ຕຸລາຜ່ານມາ. ທ່ານທຣຳ ຈຶ່ງໄດ້ພັກຟື້ນຢູ່ສູນການແພດທະຫານແຫ່ງຊາດ ວອລເຕີ ຣີດ ແລະໄດ້ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານໝໍແອນໂທນີ ຟາວຈີ ໃນການກ່າວຢູ່ທີ່ອົງການຂ່າວ CNN ກ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳ ຈະອອກຈາກທຳນຽບຂາວ ເພື່ອໄປຍັງລັດຟລໍຣິດາ ນັ້ນ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບພູມປັນຍາໃນການຈັດງານເຊັ່ນນີ້. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ອັດຕາການກວດພົບມີເຊື້ອໄວຣັສແມ່ນສູງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນເຂດທີ່ເອີ້ນວ່າຊັນ ແບລຕ໌.
ທ່ານໝໍຟາວຈີ ເປັນນັກຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງດ້ານພະຍາດຕິດແປດຂອງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ອັນນັ້ນ ແມ່ນການຫາເລື້ອງໃສ່ຕົນ ເມື່ອເຈົ້າເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບັນລະຍາຍກ່ຽວກັບຕົນເອງໃນວັນອາທິດຜ່ານມາວ່າ ຮູ້ສຶກ “ມີກຳລັງວັງຊາດີຫຼາຍ” ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນຢາໃດໆອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ.