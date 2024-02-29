ຜູ້ພິພາກສາຄົນນຶ່ງໃນລັດ ອີລີນອຍ ເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຫ້າມທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ໃຫ້ມີຊື່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລີກັນຂອງລັດ ອີລີນອຍ ຍ້ອນບົດບາດຂອງທ່ານໃນການກໍ່ຈະລາຈົນຢູ່ຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ເລື່ອນການຕັດສິນປະກາດບັງຄັບໃຊ້ ຍ້ອນຄາດວ່າຈະມີການຂໍອຸທອນໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ນັ້ນ.
ຜູ້ພິພາກສາເຂດເມືອງ ຄຸກ ທ່ານນາງ ເທຣຊີ ພໍເຕີ ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງກັບບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ ອີລີນອຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າອະດີດປະທານາທິບໍດີຄວນຖືກຕັດສິດຈາກການມີຊື່ໃນບົດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນວັນທີ 19 ມີນາຂອງລັດ ແລະ ບັດລົງຄະແນນສຽງການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ ສຳລັບການລະເມີດຂໍ້ແກ້ໄຂທີ 14 ຂອງຕົວບົດລັດຖະທຳມະນູນ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ຈະລາຈົນ.
ຜົນສຸດທ້າຍຂອງຄະດີໃນລັດ ອີລີນອຍ ແລະ ການຄັດຄ້ານຕ່າງໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກຕັດສິນໂດຍສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງໄດ້ຟັງການໂຕ້ຖຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດມີຊື່ໃນບັດລົງຄະແນນສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນທີ 8 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ພໍເຕີ ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຢຸດການຕັດສິນຂອງລາວຍ້ອນວ່າລາວຄາດວ່າຈະມີການຂໍອຸທອນຂອງທ່ານ ທຣຳ ຕໍ່ສານອຸທອນຂອງລັດ ອີລີນອຍ ແລະ ການຕັດສິນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຈາກສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ