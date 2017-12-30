ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ​ໄລ່ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ ທີ່​ປຶກສາ ​ປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ ​ໂຣກ​ເອສ໌ ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອຢູ່ ອອກການ

ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ຢູ່ສູນ "Maiti Nepal," ສໍາລັດຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການຖືກຫລອກໄປຂາຍໂຕ ເປັນໂສເພນີ ໄດ້ຈຸດທຽນລະນຶກ ໃນວັນກ່ອນວັນໂຣກເອດສ໌ ຂອງໂລກຢູ່ນະຄອນກັດມັນດູ ໃນເນປານໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ, 2016.

ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ໄລ່ສະມາຊິກ​ທີ່​ຍັງ​ເຫລືອ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ທີ່​ປຶກສາ​ແກ່​ປະທານາ ທິບໍດີ ກ່ຽວກັບ​ໂຣກ​ເອສ໌ ຫລື HIV ຊຶ່ງ​ເອີ້ນອີກ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ​ວ່າ ​ແປັກ​ຈາ (PACHA) ນັ້ນ.

ອີງ​ຕາມການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງໜັງສື​ພິມ Washington Post ສະມາຊິກ​ສະພາດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຮັບ​ຈົດໝາຍ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້ ທີ່​ເວົ້າວ່າ ການ​ຈ້າງ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ໄດ້​ສິ້ນສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ "​ໂດຍ​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ທັນທີ​ທັນ​ໃດນີ້​ໂລດ."

ສະພາ PACHA ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ 1995 ​ໃນ​ສະ​ໄໝຂອງ​ລັດຖະບານ​ທ່ານ​ຄລິນ​ຕັນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄໍາ​ປຶກສາ​ແກ່​ທໍານຽບຂາວ ​ກ່ຽວກັບຍຸດ​ທະ​ສາດ ​ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍດ້ານ​ໂຣກ​ເອດສ໌ ຫລື HIV.

ສະມາຊິກ​ສະພາດັ່ງກ່າວ 6 ຄົນ ທີ່​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານຂອງ​ທໍານຽບຂາວກ່ຽວກັບ​ນະ​ໂຍບາຍ​ທາງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ​ໄດ້​ພາກັນລາ​ອອກ​ການ​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ​ຜ່ານ​ມາ. ທ່ານ
Scott Schoettes, ທະນາຍຄວາມ​ຢູ່​ອົງການທີ່​ປຶກສາ​ທາງ​ກົດໝາຍ Lambda, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງການ ​ທີ່ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ຂອງ​ພວກ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ຫລື LGBT ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ໃນ​ຈໍາ​ນວນ​ພວກ
​ທີ່​ລາ​ອອກ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ຂຽນ​ໃນ​ວາລະສານ Newsweek ​ໃນ​ຕອນ​ນັ້ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ
ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ "ຕັ້ງບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່" ຄົນ​ທີ່ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ຫລື HIV. ທ່ານ
Schoettes ຍັງ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ "ພັກ​ດັນ​ໃຫ້​ມີ​ນິຕິ​ກໍາ ທີ່​ຈະ
​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ດໍາລົງ​ຊີວິດ​ກັບ​ເຊື້ອ HIV ​ແລະເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ
ທີ່​ສໍາຄັນທີ່​ຍາດ​ມາ​ໄດ້​ໃນການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ພະຍາດນີ້​ໃຫ້ຢຸດ​ສະ​ງັກລົງ ຫລືບໍ່ກໍ​ໄດ້​ຕ່າວ​ປີ້ນມັນ."

ທ່ານ John East, (ຊ້າຍ) ແລະທ່ານ Scott Schoettes ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງທາງສານ ທີ່ອົງການ Lambda Legal ໄດ້ຍື່ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ, 2014 ຕໍ່ບໍລິສັດປະກັນໄພ 3 ແຫ່ງຢູ່ລັດ Louisiana
ທ່ານ John East, (ຊ້າຍ) ແລະທ່ານ Scott Schoettes ສົນທະນາກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງທາງສານ ທີ່ອົງການ Lambda Legal ໄດ້ຍື່ນໃນວັນທີ 20 ກຸມພາ, 2014 ຕໍ່ບໍລິສັດປະກັນໄພ 3 ແຫ່ງຢູ່ລັດ Louisiana

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ໜັງສື​ພິມ Washington Post ​ໃນວັນສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ, "ຈຸດ​ຕ່າວ​ປີ້ນສໍາລັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຄື ​ແນວທາງ​ຂ​ອງປະທານາທິບໍດີ ​ຕໍ່ກົດໝາຍຮັກສາ​ສຸຂະ​ພາບ​ໃນ​ລາຄາ​ຍ່ອຍ​ເຍົາ ຫລື Affordable Care Act," ທີ່ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ "ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຫລາຍ​ຕໍ່ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອງ."

ທ່ານ Schoettes ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ວາລະ​ສານ Newsweek ວ່າ ຄົນ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ໃນ​ສັງຄົມ​ບໍ່ຮູ້​ເລີຍ​ວ່າ “ມີ​ແຕ່​ປະມານ 40 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ໂຣກ​ເອດ​ສ໌ ຢູ່​ສະຫະລັດ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຢາ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ມີ​ຊີວິດຢູ່​ໄດ້ ທີ່​ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ຄົນ​ໃຊ້​ເປັນ​ເວລາ​ນານ​ກວ່າ 20 ປີນັ້ນ - ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້ ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດບໍ່ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ແລ້ວ​ສ້າງຕັ້ງລັດຖະບານ​ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຕໍ່ການ​ຕໍ່ສູ້​ຕ້ານ​ການລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະຍາດ​ນີ້ ​ແລະສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້ເປັນພະຍາດ​ນີ້ ຫລືບໍ່ກໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແກ່​ນິຕິ​ກໍາ ທີ່​ຈະ​ຕ່າວ​ປີ້ນຄວາມ​ກ້າວທີ່​ຍາດ​ມາ​ໄດ້​ໃນ​ຊຸມ​ປີຜ່ານມາ​ນີ້.”

ທ່ານ B. Kaye Hayes, ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານບໍລິຫານຂອງ PACHA ເວົ້າຢູ່ໃນຖະ
ແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການໄລ່ຄົນອອກການຖືວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະ
ຍາຍາມຂອງທໍານຽບຂາວ ທີ່ຈະ “ເອົາປາກສຽງຂອງຄົນອື່ນເຂົ້າມາ.”

ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກໃນວັນສຸກວານນີ້ ດຣ. David
Kilmnick, ຜູ້ອໍານວຍການດ້ານບໍລິຫານຂອງ ເຄືອຂ່າຍຄົນຮັກຮ່ວມເພດ ຢູ່ນະຄອນ
ນີວຢອກຜັດເຫັນການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແຕກຕ່າງກັນໄປ. ການໄລ່ສະມາຊິກຂອງ
ສະພາອອກແມ່ນ “ເປັນການກະທໍາແປກປະຫລາດ ແລະຊົ່ວຮ້ານອີກອັນນຶ່ງຂອງ
ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາ ຢູ່ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ມີມາເປັນເວລານຶ່ງປີ
ເພື່ອລົບລ້າງປະຊາຄົມຮັກຮ່ວມເພດ ແລະສ້າງບັນຫາທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຮົາ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG