ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ບໍ່ຖືສຳຄັນຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ທ່ານເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຣັດ
ເຊຍ ແລະປະທານາທິບໍດີ ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ຫຼືຊຸກເຊື່ອງເລື້ອງການສົນທະນາສ່ວນ
ໂຕກັບຜູ້ນຳຣັດເຊຍ ຫ້າເທື່ອທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ພົບກັນ ຮວມທັງການພົບປະຢູ່ກອງປະ
ຊຸມສຸດຍອດໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ນະຄອນແຮລຊິນກີນຳ.
ໃນຕອນແລງວັນເສົາຜ່ານມາ ໂຄສົກລາຍການສົນທະນາຢູ່ໂທລະພາບຟ້ອກສນິວສ໌
ຍານາງຈີນິນ ປີຣໂຣ ໄດ້ຖາມໂດຍກົງວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ທ່ານ ຫຼືແຕ່ກ່ອນມາເຄີຍໄດ້ເຮັດ
ວຽກໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍບໍ່ ທ່ານທຣຳຕອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດູໝິ່ນທີ່ສຸດ ທີ່
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖືກຖາມແນວນັ້ນ.”
ຜູ້ນຳສະຫະລັດກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຖາມຄົນຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເຄັ່ງຄັດກວ່າ
ຜູ້ໃດໝົດ ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ກວ່າຄົນອື່ນໆ ອາດຈະກວ່າປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນໆທັງ
ໝົດ ແຕ່ແນ່ນອນວ່າ ປະທານາທິບໍດີສອງສາມຄົນທີ່ຜ່ານມາ ບັນດາປະທານາທິບໍດີ
ສະໄໝໃໝ່. ບໍ່ມີໃຜເຄັ່ງຄັດຄືກັບຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຈຸດໃດໆທັງສິ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ລາຍງານຢູ່ໃນໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ທີ່ວ່າ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ ໄດ້ເລີ້ມສືບສວນວ່າທ່ານ “ໄດ້ຮູ້ເຫັນວ່າມີການເຮັດ
ວຽກໃຫ້ຣັດເຊຍ ຫຼືບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈຕົກໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການແຊກແຂງຂອງຣັດເຊຍ” ເພາະ
ວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕື່ນຕົກໃຈໂດຍການປະພຶດຂອງທ່ານທຣຳ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ປົດຕຳ
ແໜ່ງອະດີດຫົວໜ້າສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ ໃນເດືອນພຶດສະພາ
2017 ເວລາທ່ານໄດ້ນຳພາການສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຊາວຣັດເຊຍ
ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໃນປີ 2016.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນເລື້ອງຮ້າຍແຮງທີ່ເຂົາເຈົ້າກ່າວຫາ. ເຂົາເຈົ້າ
ເປັນໜັງສືພິມທີ່ພິນາດອີ່ຫຼີ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງລັດເວີຈີເນຍ ທ່ານມາຣກ໌ ວໍເນີ ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ຄະນະກຳ
ມະການສືບລັບສະພາສູງ ທີ່ໄດ້ສືບສວນທ່ານທຣຳໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ເຊື່ອມ
ໂຍງກັບຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເວລານັ້ນ
ທ່ານທຣຳໄດ້ “ເກືອບວ່າໄດ້ເຮັດຕາມ” ນະໂຍບາຍຂອງທ່ານປູຕິນທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.
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