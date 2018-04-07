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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ຄວາມຢ້າມກົວ ທີ່ຈະເກີດ ສົງຄາມການຄ້າ ກັບຈີນ

ຫົວໜ້າ​ທີ່​ປຶ​ກສາ​ດ້ານ​​ເສດຖະກິດຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​​ແລຣີ ​ຄຸດໂລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ຢຸດເຊົາ" ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂອ້ລົມ ກັບບັນດາ ນັກຂ່າວ ຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວ ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2018.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ແລະ​ລັດຖະບານ​ຂອ​ງທ່ານ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​
ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ສະຫະລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ພົວພັນ​ ກັບ​ສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ​ ກັບ​ຈີນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ທ່ານ​
ທຣໍາ ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່ ​ທີ່​ຈະ​ວາງ​ມາດ​ຕະການເກັບພາສີ​ເພີ້ິມ 100 ພັນ​ລ້ານໂດ​ລາ ​ຕໍ່ສິນຄ້າ​
ຂາເຂົ້າຈາກ​ຈີນ ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້ປະກາດ​ວ່າ​ຕົນ​ພ້ອມແລ້ວ ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້ຄືນ.

ຫົວໜ້າ​ທີ່​ປຶ​ກສາ​ດ້ານເສດຖະກິດຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານແລຣີ ​ຄຸດ​ໂລ ຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ການ
​ເປັນ​ຫ່ວງເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວ​ກັບການໃຊ້ສຳນວນ​ໂວຫານ ລະຫວ່າງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ ​ປັກ​ກິ່ງ
ໂດຍເວົ້າວ່າ “ນີ້ເປັນພຽງແນວຄິດ ທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີໄປ ຊຶ່ງຈະກວດກາໂດຍຜູ້ຕາງ
ໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍເປີດຮັບຟັງຄຳເຫັນຂອງ
ປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງບໍ່ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນເທື່ອໃນເວລານີ້ ຍັງບໍ່ມີການດຳເນີນການຫຍັງ.”

ທີ່ປຶກສາ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລັກຂະ​ໂມ​ຍຊັບ​ສິນ​ທາງດ້ານ​ສະຕິ​ປັນຍາຂອງ
ປັກກິ່ງ ແມ່ນ “​ຮາກ​ເຫງົ້າ” ໃນຄວາມເປັນ​ຫ່ວງຂອງສະຫະລັດ ​ແລະ​ກ່າວ​ເພີ້​ມວ່າ
“ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ຈີນ ລັກຂະໂມຍ​ເອົາ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
​ເພາະວ່າ ເວລາທີ່​ເຂົ້າ​ເຈົ້າ​ ລັກ​ຂະໂມຍເອົາເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​
ລັກ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ໃນ​ອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ.”

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະປະທ່ານປະເທດຈີນ ທ່ນສີ ຈີ້ນຜິງ ພົບປະກັບ ບັນດານັກທຸລະກິດ ທີ່ ສາລາປະຊາຊົນຊົນ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2017.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະປະທ່ານປະເທດຈີນ ທ່ນສີ ຈີ້ນຜິງ ພົບປະກັບ ບັນດານັກທຸລະກິດ ທີ່ ສາລາປະຊາຊົນຊົນ ວັນທີ 9 ພະຈິກ 2017.

ທີ່​ປຶ​ກສາ​ຍັງກ່າວຢ້ຳວ່າ ​ທ່ານ​ທຣໍາ ​ແລະ​ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນຜິ​ງ ​ໄດ້​ມີ​
ຄວາມສຳພັນທີ່ດີ ​ແລະ “ຫາລື​ສົນທະນາທີ່ອາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ ​ແຕ່​ພວກ​
ເຮົາ​ຖື​ເປັນ​ເລຶ່ອງ​ເວົ້າ​ແທ້. ຂ້າພະ​ເຈົ້າພຽງເນັ້ນ​ຢໍ້າ​ເລື່ອງ​ນີ້ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ເວົ້າແທ້.”

ໂຄສົກະຊວງການຄ້າຈີນ ທ່ານຈາວ ເຟັງ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ວັນທີ 6 ເມສາ 2018.
ໂຄສົກະຊວງການຄ້າຈີນ ທ່ານຈາວ ເຟັງ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ວັນທີ 6 ເມສາ 2018.

ທຳນຽບຂາວ​ໄດ້​ຖີ້ມ​ໂທດໃສ່​ຈີນ​ໃນ​ເລື້ອງການ​ຄ້າ ທີ່ຕົນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຜິດ​ກົດໝາຍ ​ແລະ
​ບໍ່​ເປັນ​ທຳ.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ​ທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ​ແຊນ​ເດີ​ຣສ໌ ກ່າວໃນ​ລະຫວ່າງ​ ການ​ຖະ​ແຫຼງ
ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ຈີນ​ໄດ້​ສ້າງ​ບັນຫາ ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ​ກຳລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ
​ຫາທາງ​ກົດ​ດັນ​ ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແກ້ໄຂ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ແລະ​ຢຸດເຊົາການ​ປະຕິບັດທີ່​ບໍ່​ດີ​ນ ທີ່​ເຂົາ
​ເຈົ້າເຮັດ​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ.

ຊາວນາຄົນນຶ່ງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກັບກ່ຽວໝາກຖົ້ວເຫຼືອງ ທີ 21 ຕຸລາ 2014 ທີ່ເມືອງ ລາໂອມີ ລັດ ອີລລີນອຍ.
ຊາວນາຄົນນຶ່ງໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເກັບກ່ຽວໝາກຖົ້ວເຫຼືອງ ທີ 21 ຕຸລາ 2014 ທີ່ເມືອງ ລາໂອມີ ລັດ ອີລລີນອຍ.

ທ່ານ​ນາງ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ແລະ​ຈີນ​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່ກັນເປັນ​ປະຈຳ ​ແຕ່​
ວ່າ “ນີ້​ເປັນໄລຍະ​ໃນການເຈລະຈາ ​ເພາະສະ​ນັ້ນ ​ມັນ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ທັນ​ທີ ​ແລະ​ມັນ
ມີຂັ້ນຕອນ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຜ່ານ​ຂັ້ນຕອນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້.”

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນປັກ​ກິ່ງ​ ກໍບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຜ່ອນຜັນ​ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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