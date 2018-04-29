ປ. ທຣຳ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍ ປ. ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ນາຍົກຢີ່ປຸ່ນ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງອອກ ເຖິງການ
ມອງໂລກ ໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບ ແຜນການພົບປະ ກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຈົງ-ອຶນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການສົນທະນາກັນ ໃນວັນເສົາວານນີ້
ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນ ແຈ-ອິນ ແລະ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ ໄປແລ້ວ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດ ວ່າ ທ່ານໄດ້ “ໂອ້ລົມຢ່າງດີຫຼາຍອັນ”
ກັບ ທ່ານ ມູນ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງຄວາມຄືບໜ້າ ໃຫ້ແກ່ ທ່ານອາເບະຊາບ
ກ່ຽວກັບແຜນການເຂົ້າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ຄາດໝາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າ
ກັບ ທ່ານກິມ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກກຸ່ມໂຮມຊຸມນຸມ ດ້ານການເມືອງກຸ່ມນຶ່ງໃນລັດ
ມິຊິກແກນ ໃນຄືນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຄາດໝາຍວ່າ ກອງປະຊຸມ
ສຸດຍອດ ຈະມີຂຶ້ນ ໃນ ສອງ ຫາ ສີ່ ສັບປະດາໜ້ານີ້.
ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນ ຂອງສະຫະລັດ ພາກັນສະແດງອອກເຖິງຄວາມ
ຫວັງອັນດີ ທີ່ກຳລັງງອກງາມຂຶ້ນ ເຊິ່ງການຮາວີກັນ ຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ
ໄດ້ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາຫຼາຍທີ່ສຸດ
ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີ ທີ່ວ່າເລື່ອງນີ້ຈະຍຸຕິລົງໄດ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ກັບນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ ແອງເກີລາ ເມີເກິລ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ
ນີ້ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຄິດວ່າ ລາວກຳລັງຫລິ້ນເກມ” ໃນເວລາ ໄດ້ຖືກຖາມ
ກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ເປັນປະຫວັດການ ລະຫວ່າງ ເກົາຫຼີເໜືອ
ກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບ 3 ສະຖານທີ່ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນ
ກຳລັງຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງຢູ່ ສຳລັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ຄາດໝາຍ
ເອົາໄວ້ ລ່ວງໜ້າ.
ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ທ່ານກິມ ໄດ້ກາຍເປັນ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ຄົນທຳອິດ
ທີ່ໄດ້ວາງຕີນລົງໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ຍ່າງຂ້າມເຂົ້າໄປເຂດ
ຊາຍແດນ ເພື່ອຈັບມືກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ມູນແຈອິນ.
ຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະທຳງານໄປສູ່ ການຍົກຍ້າຍອາວຸດນິວເຄລຍ
ທັງໝົດ ອອກໄປຈາກແຫຼມເກົາຫຼີ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະຕິດຕາມການ
ເຈລະຈາ ທີ່ຈະນຳມາ ເຊິ່ງ ການສິ້ນສຸດສົງຄາມເກົາຫຼີ.
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