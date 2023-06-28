ບັນທຶກສຽງອັນນຶ່ງທີ່ໄດ້ມາໂດຍບັນດາອົງການຂ່າວ ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ລົມເລື່ອງເອກະສານລັບ ກ່ຽວກັບ ແຜນການໂຈມຕີ ອີຣ່ານ ຫຼັງໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2021, ເຊິ່ງບິດເບືອນຈາກການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ເອກະສານທີ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງນັ້ນແມ່ນໜັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານຕ່າງໆ.
ບັນດາຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານໄດ້ອ້າງເຖິງຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງການສົນທະນາໃນເດືອນກໍລະກົດ 2021 ໃນການຟ້ອງຮ້ອງ 37 ກະທົງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ເກັບເອກະສານລັບຂອງລັດຖະບານໄວ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເວລາທີ່ການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຂັດຂວາງການສືບສວນສອບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ.
ໂທລະພາບ CNN, ໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສ໌ ແລະ ນິວຢອກ ໄທມສ໌ ໄດ້ເປີດເຜີຍຄລິບສຽງດັ່ງກ່າວໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າປະທານເສນາທິການຮ່ວມ ນາຍພົນ ມາກ ມິລລີ ຢ້ານວ່າທ່ານ ທຣຳ ຈະກໍ່ຄວາມຂັດແຍ້ງກັບ ອີຣ່ານ ຫຼັງຈາກໄດ້ຜ່າຍແພ້ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2020.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນບັນທຶກສຽງ, ເຊິ່ງລວມມີສຽງຂອງເຈ້ຍເໜັງຕີງໄປມາວ່າ “ກັບທ່ານ ມິລລີ, ເອົາມາໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ, ຂ້ອຍຈະເອົາຕົວຢ່າງໃຫ້ເຈົ້າເບິ່ງ. ລາວໄດ້ເວົ້າວ່າຂ້ອຍຢາກໂຈມຕີ ອີຣ່ານ. ເຈົ້າວ່າມັນມະຫັດສະຈັນບໍ່? ຂ້ອຍມີເອກະສານກອງບັກໃຫຍ່, ເລື່ອງນີ້ຫາກໍ່ມີຂຶ້ນມາ. ເບິ່ງນີ້, ນີ້ແມ່ນລາວ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາອັນນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ. ນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນທຶກ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເໜີອັນນີ້ໃຫ້ຂ້ອຍເບິ່ງ. ນີ້ແມ່ນລາວ. ນີ້ແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກັບລາວ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນການປະຕິເສດຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າທ່ານວາງແຜນໂຈມຕີ ອີຣ່ານວ່າ “ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ກໍລະນີຂອງຂ້ອຍຊະນະຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເຈົ້າຮູ້ບໍ່? ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນແມ່ນ, ຄືວ່າ, ຄວາມລັບທີ່ລັບເປັນຢ່າງສູງ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນລັບ.”
ຕໍ່ມາທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ເຫັນບໍ່, ໃນຖານະເປັນປະນາທິບໍດີຂ້ອຍສາມາດເປີດລັບມັນໄດ້, ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້.”
ໃນການສຳພາດເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ Fox ວ່າ, “ມັນບໍ່ໄດ້ມີເອກະສານ. ນັ້ນແມ່ນເຈ້ຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນໆ, ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບ ອີຣ່ານ ແລະ ຢ່າງອື່ນ. ແລະ ມັນອາດຈະແມ່ນຂອງແທ້ ຫຼື ອາດຈະບໍ່ແມ່ນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເອກະສານ. ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ມີເອກະສານໃດໆ. ມັນບໍ່ມີຫຍັງຖືກເປີດເຜີຍ, ມັນແມ່ນຂ່າວໜັງສືພິມ, ຂ່າວໃນວາລະສານ ແລະ ຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ.