ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງຊອກຫາວິທີປ່ຽນແປງການຂໍລີ້ໄພ
ຢູ່ໃນປະເທດ ຮວມທັງຂໍ້ສະເໜີເກັບຄ່າທຳນຽມຄຳຮ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຕິການເພີ້ມການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງ
ຄົນຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກຢູ່ນັ້ນ.
ຢູ່ໃນເອກກະສານຄວາມຊົງຈຳໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຂໍໃຫ້
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະຫົວໜ້າກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງ
ສະຫະລັດ ໃຫ້ເຮັດກົດລະບຽບສີ່ຂໍ້ຂຶ້ນມາພາຍໃນ 90 ມຶ້.ທັງໝົດນັ້ນໃຫ້ຮວມທັງ:
ການບົ່ງຄ່າທຳນຽມການຂໍລີ້ໄພ ແລະໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກ ໃນຂະນະທີ່ກໍລະນີດັ່ງ
ກ່າວກຳລັງພິຈາລະນາຢູ່.
ໃຫ້ປະຕິເສດ ບໍ່ອອກໃບອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພທີ່ເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຫຼືພະຍາ
ຍາມເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ນັ້ນອາດໝາຍເຖິງການຈຳກັດບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພ
ທີ່ປະກາດຕົນເອງຢູ່ດ່ານເຂົ້າ ດັ່ງທີ່ສະພາກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະ
ລັດໄດ້ສະເໜີແຕ່ຕົ້ນເດືອນນີ້.
ບົ່ງວ່າໃຫ້ລັດຖະບານຕັດສິນໃຈເລື້ອງຂໍລີ້ໄພພາຍໃນຫົກເດືອນ. ການດຳເນີນງານຈະ
ໃຊ້ເວລາໂດຍສະເລ່ຍ ດົນກວ່າສອງປີໃນປັດຈຸບັນ.
ໃຫ້ຈັດຕັ້ງເສັ້ນທາງນຶ່ງຕ່າງຫາກ ຢູ່ພາຍສານຄົນເຂົ້າເມືອງສຳລັບກໍລະນີຂໍລີ້ໄພພາຍ
ໃນຫົກເດືອນ. ການດຳເນີນງານຈະໃຊ້ເວລາ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຫຼາຍກວ່າສອງປີໃນ
ປັດຈຸບັນນີ້. ເທົ່າທີ່ຜ່ານມາບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພຈະສະເໜີໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ ຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະສາມາດຊ່ວຍໂຕເຂົາເຈົ້າເອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແກ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້
ສົມຄວນໄດ້ຮັບຖານະທາງດ້ານກົດໝາຍ ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວຈະສາມາດຈຳກັດການ
ຕັດສິນຂໍລີ້ໄພ ແລະລົບລ້າງຄວາມສາມາດການຂໍລີ້ໄພໃນເວລານັ້ນກໍເປັນໄດ້.
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