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ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ປະ​ຕິ​ຮູບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ຕ່າງໆນຳ

ພວກ​ຄອບ​ຄົວ ທີ່​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ລໍ​ຖ້າ​ທີ່​ຂົວ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ Reynosa, ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໄປ​ຍັງ Hidalgo, ​ລັດ ເທັກ​ຊັ​ສ, 15 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ ເພື່ອ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະ​ບົບ​
ຂໍ​ລີ້​ໄພ​ ​ຂອງ​ປະ​ເທ​ດ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ ການ​ສະ​ເໜີໃຫ້​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຍື່ນ​ໃບ
ຄຳ​ຮ້ອງ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ເພິ່ນ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​
ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ພວກ​ໜີ​ເຂົາ​ເມືອງ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຂົ້າ​ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຜ່ານ​ຊາຍ​ແດນ​
ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຊ້​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຂອງວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ
​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄ​ວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ​ຊາດ ມີ​ການ​ສະ​ເໜີ
​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ກົດລະບຽບ ທີ່ຮວມ​ທັງການ​ເກັບຄ່າ​ທຳ​ນຽມຍື່ນ​ໃບ​ສະ​ໝັກການຂໍລີ້ໄພ​
ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ຫຼາຍກວ່າຄ່າ ທີ່​ຈະທຳການລົງຄວາມເຫັນ ແຕ່ລະເລື້ອງ.

ປ. ທຣຳ ກ່າວ ຕໍ່ສື່ຂ້າງນອກທຳນຽບຂາວ, 27 ເມສາ 2019.
ປ. ທຣຳ ກ່າວ ຕໍ່ສື່ຂ້າງນອກທຳນຽບຂາວ, 27 ເມສາ 2019.

ທ່ານ​ຍັງ​ຢາກໃຫ້​ພວກ​ໜີ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈ່າຍຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ສຳ​ລັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ເຮັດ​ວຽກນຳ
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຂໍອະ​ນຸ​ຍາດ​ລີ້​ໄພ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ນັ້ນ ແລະ ສຳ​ລັບໃບ​
ອະ​ນຸ​ຍາດເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ ຈະ​ຖືກ​ຍຶດ​ຄືນ​ທັນ​ທີ ຖ້າ​ຫາກວ່າ ໃບ​ຂໍ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ນັ້ນ
​ຖືກປະ​ຕິ​ເສດ. ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນໃຫ້​ຍື່ນ​ໃບ​ສະໝັກ ຫຼື​ບໍ່ ກໍ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່
​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາຍັງສະ​ຫະ​ລັດ ຢ່າງບໍ່ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​
ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ພວກໜີເຂົ້າເມືອງ ຈາກອາເມຣິກາກາງ ລໍຖ້າ ຢູ່ຂ້າງນອກສະຖານເກັບ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກັກບໍລິເວນ ໃນໜ່ວຍພາສີອາກອນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດລີ້ໄພ ໃນເມືອງແອລ ປາໂຊ, ລັດເທັກຊັສ, 29 ມີນາ 2019.
ພວກໜີເຂົ້າເມືອງ ຈາກອາເມຣິກາກາງ ລໍຖ້າ ຢູ່ຂ້າງນອກສະຖານເກັບ ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກກັກບໍລິເວນ ໃນໜ່ວຍພາສີອາກອນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ຂໍອະນຸຍາດລີ້ໄພ ໃນເມືອງແອລ ປາໂຊ, ລັດເທັກຊັສ, 29 ມີນາ 2019.

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