ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອປ່ຽນແປງລະບົບ
ຂໍລີ້ໄພ ຂອງປະເທດ ຊຶ່ງຮວມທັງ ການສະເໜີໃຫ້ເກັບຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຍື່ນໃບ
ຄຳຮ້ອງ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຸຕິການເພີ້ມຂຶ້ນ
ຂອງຈຳນວນພວກໜີເຂົາເມືອງ ທີ່ພະຍາຍາມເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຜ່ານຊາຍແດນ
ສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິໂກ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ບົດບັນທຶກຂອງວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ
ຍຸຕິທຳ ແລະຫົວໜ້າຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ມີການສະເໜີ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ກົດລະບຽບ ທີ່ຮວມທັງການເກັບຄ່າທຳນຽມຍື່ນໃບສະໝັກການຂໍລີ້ໄພ
ທີ່ຈະບໍ່ຫຼາຍກວ່າຄ່າ ທີ່ຈະທຳການລົງຄວາມເຫັນ ແຕ່ລະເລື້ອງ.
ທ່ານຍັງຢາກໃຫ້ພວກໜີເຂົ້າເມືອງຈ່າຍຄ່າທຳນຽມສຳລັບໃບອະນຸຍາດເຮັດວຽກນຳ
ໃນຂະນະທີ່ຂໍອະນຸຍາດລີ້ໄພ ໃນລະຫວ່າງຢູ່ໃນການຮ້ອງຮຽນນັ້ນ ແລະ ສຳລັບໃບ
ອະນຸຍາດເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ ຈະຖືກຍຶດຄືນທັນທີ ຖ້າຫາກວ່າ ໃບຂໍອະນຸຍາດນັ້ນ
ຖືກປະຕິເສດ. ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໃຫ້ຍື່ນໃບສະໝັກ ຫຼືບໍ່ ກໍພະຍາຍາມທີ່
ຈະເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຈົນກວ່າວ່າ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ.
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