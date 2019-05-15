ສະຫະລັດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຂອງຕົນ ເດີນທາງອອກຈາກອີຣັກໃນວັນ
ພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ
ທຣຳ ເຕືອນກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີຂຶ້ນຕໍ່ກຳລັງອາເມຣິກັນຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ກາງ ຈາກອີຣ່ານ.
ຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງແບັກ
ແດດກ່າວວ່າ ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທັງຕໍ່ພວກພະນັກງານຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະ
ຢູ່ກົງສຸນສະຫະລັດ ທີ່ເມືອງເອີບີລ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ທ່ານພິ
ຈາລະນາທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານ 120,000 ຄົນ ໄປຮັບມືກັບອີຣ່ານ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ປະຕິ
ເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການທີ່ຈະສົ່ງທະຫານ “ໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ” ໄປຍັງ
ເຂດດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເປັນຂ່າວຂີ້ຕົວະ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ ໄດ້
ກ່າວເຖິງລາຍງານ ຂອງໜັງສືພິມ ນິວຢອກໄທມ໌ ທີ່ວ່າທຳນຽບຂາວກຳລັງພິຈາລະ
ນາກ່ຽວກັບແຜນການ ທີ່ຈະສົງກຳລັງທະຫານ 120,000 ຄົນໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດຢ່າງ
ນັ້ນບໍ່? ແນ່ນອນ. ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ວາງແຜນດັ່ງກ່າວເທື່ອ.”
ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ແລະເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດທີ່ສາມາດບັນ
ທຸກນິວເຄລຍໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍລະ
ບົບລູກສອນໄຟແພຕຣີອົດ ທີ່ໃຫ້ການປ້ອງກັນທາງອາກາດ ແລະລູກສອນໄຟອື່ນໆ
ໃນຂະນະທີ່ກຳປັ່ນບັນທຸກທະຫານມາຣິນ ພ້ອມດ້ວຍເຮືອບິນ ຍານຍົກພົນຂຶ້ນບົກ ຫຼື
ເຮືອທີ່ຕ້ອງການ ເຂົ້າປະຈຳການຢູ່ຕາມຝັ່ງຕ່າງໆ ເພື່ອທຳການສູ້ລົບຈາກບ່ອນທີ່ຢູ່
ຫ່າງໄກ.
ອີງຕາມລາຍງານໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ແລ້ວ ກຳລັງທະຫານ 120,000 ຄົນທີ່ພວມ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນານັ້ນ ຈະບໍ່ໃຊ້ໃນການຮຸກຮານອີຣ່ານ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງ ທີ່ບັນດາ
ນັກວາງແຜນກ່າວວ່າ ຕ້ອງການທະຫານໃນຈຳນວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນກຳລັງແນວໂຮມທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບ
ລັດອິສລາມ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຫັນການຂົ່ມຂູ່ທີ່ໃຫຍ່ໃດໆ
ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຕໍ່ກອງກຳລັງຢູ່ໃນອີຣັກ ຫຼືຊີເຣຍ ຈາກກຳລັງທີ່ໜູນ ຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ.
ນາຍພົນຕີອັງກິດ ທ່ານກຣິສ ຈິສຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈຜ່ານ
ກອງປະຊຸມທາງວີດີໂອ ຈາກກອງບັນຊາການແນວໂຮມ ໃນນະຄອນແບັກ ແດດວ່າ
“ບໍ່ໄດ້ມີໄດ້ໄພຂົ່ມຂູ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກກຳລັງທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ຕໍ່ກຳລັງໃນອີຣັກ ແລະ
ຊີເຣຍ. ພວກເຮົາຮູ້ຂອງການປາກົດໂຕເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະພວກເຮົາສັງເກດ
ການເຂົາເຈົ້າ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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