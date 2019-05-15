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ສ​ຫລ ສັ່ງ​ໃຫ້ ພະ​ນັກ​ງານ ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ ອອກ​ຈາກ ອີ​ຣັກ ທ່າມ​ກາງ ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ​ກັບ ອີ​ຣ່ານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ສົ​ນ​ທະ​ນາ​ກັບ ອຸບ​ປະ​ທູດສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ່ຍ ຮູດ ທີ່​ນະຄອນ​ແບກ​ແດັດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ ເດີນ​ທາງ​ອອກຈາກ​ອີ​ຣັກ​ໃນ​ວັນ
​ພຸດມື້ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນລ
ທ​ຣຳ ເຕືອນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​
ກາງ ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​ສະ​ຖານ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແບັກ​
ແດດກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ທັງ​ຕໍ່​ພວກ​ພະ​ນັກ​ງານຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ແລະ
ຢູ່​ກົງ​ສຸນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ເມືອງ​ເອີ​ບີ​ລ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ພິ​
ຈາ​ລະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ 120,000 ຄົນ ໄປ​ຮັບ​ມືກັບ​ອີ​ຣ່ານ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​
ເສດ​ເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ໃນ​ການ​ທີ່​ຈະສົ່ງທະ​ຫານ “​ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ” ໄປ​ຍັງ​
ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂ້າງ​ໜ້າ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ເປັນ​ຂ່າວ​ຂີ້​ຕົວະ” ​ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ​ທີ່ ໄດ້​
ກ່າວ​ເຖິງ​ລາຍງານ ຂອງ​ໜັງ​ສື​ພິມ ນິວຢ​ອກ​ໄທ​ມ໌ ທີ່​ວ່າ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ກຳ​ລັງພິ​ຈາ​ລະ
ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ ທີ່​ຈະ​ສົງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ 120,000 ຄົນ​ໄປ​ຍັງ​ຂົງ​ເຂດດັ່ງ​ກ່າວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ບັດ​ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ຢ່າງ
​ນັ້ນ​ບໍ່? ແນ່ນອນ. ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ດັ່ງ​ກ່າວເທື່ອ.”

ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ ແລະ​ເຮືອ​ບິນຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ບັນ
​ທຸກນິວ​ເຄ​ລຍ​ໄປຍັງ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ໄລ​ຍະສອງ​ສາມ​ມື້​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລະ​
ບົບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ແພ​ຕ​ຣີ​ອົດ ທີ່​ໃຫ້​ການ​ປ້ອງ​ກັນທາງ​ອາ​ກາດ ແລະ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອື່ນໆ
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ທະ​ຫ​ານ​ມາ​ຣິນ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຮືອ​ບິນ ຍານ​ຍົກ​ພົນ​ຂຶ້ນ​ບົກ ຫຼື
ເຮືອ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ ເຂົ້າ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ຕາມ​ຝັ່ງ​ຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ສູ້​ລົບຈາກ​ບ່ອນ​ທີ່​ຢູ່
ຫ່າງ​ໄກ.

ອີງ​ຕາມລາຍງານ​ໜັງ​ສື​ພິມ​ນິວຢອກ​ໄທມ໌ແລ້ວ ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ 120,000 ຄົນ​ທີ່ພວມ
ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ນັ້ນ ຈະ​ບໍ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ອີ​ຣ່ານ ​ຊຶ່ງ​ເປັນສິ່ງ​ ​ທີ່​ບັນ​ດາ​
ນັກ​ວາງ​ແຜນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ຕ້ອງ​ການ​ທະ​ຫານ​ໃນຈຳ​ນ​ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ​ນັ້ນ.

ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ລຳ​ນຶ່ງ F/A-18E Super Hornet ກຳ​ລັງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ Nimitz ຢູ້​ທະ​ເລ​ແດງ ວັນ​ທີ 10 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ລຳ​ນຶ່ງ F/A-18E Super Hornet ກຳ​ລັງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນບັນ​ທຸກ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ Nimitz ຢູ້​ທະ​ເລ​ແດງ ວັນ​ທີ 10 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດ​ຽວ​ກັນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ​ຢູ່​ໃນກຳ​ລັງ​ແນວ​ໂຮມ​ທີ່ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​
ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທີ່ໃຫຍ່ໃດໆ
ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ຕໍ່ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ ຫຼື​ຊີ​ເຣຍ ຈາ​ກ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ໜູນ ຫຼັງ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ.​

ນາຍ​ພົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ ​ທ່ານ​ກ​ຣິ​ສ ຈິ​ສ​ຊາ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ຜ່ານ
ກອງ​ປະ​ຊຸມທາງ​ວີ​ດີ​ໂອ ຈາກກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ​ແນວ​ໂຮມ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ແບັກ ​ແດ​ດວ່າ
“ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ໄດ້​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຈາກ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ໜູນ​ຫຼັງ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ ຕໍ່ກຳ​ລັງ​ໃນ​ອີ​ຣັກ ແລະ
​ຊີ​ເຣຍ. ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຂອງກ​ານ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ສັງ​ເກດ
ການ​ເຂົາ​ເ​ຈົ້າ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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