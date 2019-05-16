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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ບໍ່​ມີການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ ນະ​ໂຍ​ບາຍ ອີ​ຣ່ານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ລົມ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວໃນ​ເຮືອ​ບິນ ຫຼັງ​ຈາ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ແບກ​ແດັດ, ອີ​ຣັກ. 8 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີການ “​ໂຕ້​ແຍ້ງໃດ​ໆ” ກ່ຽວ​ກັບ ນະ​
ໂຍບາຍຕາເວັນອອກກາງຂອງທ່ານ ແລະ ວ່າໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ອີຣ່ານ
ຍັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານ “ແນ່ໃຈວ່າ ອີຣ່ານ ຄົງຈະຢາກເຈລະຈາໃນໄວໆນີ້.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ໜັງ​ສື​ພິມ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໂພ​ສທ໌ ແລະ ນິວ ຢອກ
ໄທມສ໌ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງຄົນຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຜູ້
ທີ່ເຫັນ ອີຣ່ານ ແມ່ນກຳລັງເອົາບາດກ້າວທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນການກະກຽມທີ່ຈະໂຈມຕີ
ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງບາງຄົນຈາກພັນທະມິດ
ຢູໂຣບ, ຜູ້ທີ່ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອີຣ່ານ ແມ່ນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ໃນ
ການຕອບໂຕ້ກັບການກະທຳຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ອີຣ່ານ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽ​ນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ໄດ້​ມີ​ການ​ສະ​ແດງຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈທີ່ເດັດຂາດ ແລະ ເປັນຄັ້ງ ສຸດທ້າຍແລ້ວ. ທຸກ
ຝ່າຍ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ນະໂຍບາຍແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບປະກັນ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ​ທີ່​ຈະ​ຖອນ​ຕົວ​ອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສາ​ກົນ ເພື່ອຈຳ​
ກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການ
ລົງໂທດ, ແລະ ໄດ້ຕັ້ງມາດຕະການໃໝ່ເພື່ອຕັດຂາດພາກສ່ວນນ້ຳມັນ ແລະ ທະນາ
ຄານຂອງ ອີຣ່ານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງລັດຖະບານ ອີຣ່ານ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣ່ານ ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມັດ ຈາ​ວາດ ຊາ​ຣິ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​
ຫັດມື້ນີ້ວ່າ “ການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໂດຍ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້
ແລະ ສ້າງຄວາມອຶດອັດໃຈ. ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກຂໍ້
ຕົກລົງນິວເຄລຍນັ້ນກໍຕາມ, ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ປະຕິບັດ “ຕາມການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ຢູ່.”

ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ສັ່ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນພະ​ນັກ​ງານສຸກ​ເສີນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​
ສະຖານທູດຂອງປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ, ແລະ ສະຖານກົງສຸນຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃນເມືອງ ເອີບິລ ຂອງປະເທດ ອີຣັກ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຕືອນ
ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງຈາກ ອີຣ່ານ
ແລະ ພວກນັກຮົບ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນ ຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ.

ການ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ
ສະຫະລັດ.

ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ເມ​ເນັນ​ເດັ​ສ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ລະ​ດັບ​ສູງ​ຈາກ​ລັດ ນິວ​ເຈີ​ຊີ ໃນ
ຄະນະກຳມະການການ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສະພາສູງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີພຽງສອງ
ເຫດຜົນ ສຳລັບການສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ຄື: ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນ
ລັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ວ່າຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ມີການກະກຽມສຳ
ລັບການດຳເນີນການທາງທະຫານໃນ ອີຣ່ານ. ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງ
ຂໍ້ມູນໃດໆຕໍ່ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຕັດສິນ
ໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າວາງແຜນຈະເຮັດໃນ ອີຣັກ ຫຼື ອີຣ່ານ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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