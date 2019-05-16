ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ມີການ “ໂຕ້ແຍ້ງໃດໆ” ກ່ຽວກັບ ນະ
ໂຍບາຍຕາເວັນອອກກາງຂອງທ່ານ ແລະ ວ່າໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບ ອີຣ່ານ
ຍັງດຳເນີນຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານ “ແນ່ໃຈວ່າ ອີຣ່ານ ຄົງຈະຢາກເຈລະຈາໃນໄວໆນີ້.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ລາຍງານໃນໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສທ໌ ແລະ ນິວ ຢອກ
ໄທມສ໌ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງຄົນຢູ່ໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຜູ້
ທີ່ເຫັນ ອີຣ່ານ ແມ່ນກຳລັງເອົາບາດກ້າວທີ່ກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນການກະກຽມທີ່ຈະໂຈມຕີ
ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ, ລວມທັງບາງຄົນຈາກພັນທະມິດ
ຢູໂຣບ, ຜູ້ທີ່ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ອີຣ່ານ ແມ່ນການປ້ອງກັນຕົນເອງ ໃນ
ການຕອບໂຕ້ກັບການກະທຳຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ໄດ້ມີການສະແດງຄວາມຄິດທີ່ແຕກຕ່າງ
ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈທີ່ເດັດຂາດ ແລະ ເປັນຄັ້ງ ສຸດທ້າຍແລ້ວ. ທຸກ
ຝ່າຍ, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ນະໂຍບາຍແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບປະກັນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນປີກາຍນີ້ ທີ່ຈະຖອນຕົວອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ເພື່ອຈຳ
ກັດໂຄງການນິວເຄລຍຂອງ ອີຣ່ານ ໃນການແລກປ່ຽນກັບການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການ
ລົງໂທດ, ແລະ ໄດ້ຕັ້ງມາດຕະການໃໝ່ເພື່ອຕັດຂາດພາກສ່ວນນ້ຳມັນ ແລະ ທະນາ
ຄານຂອງ ອີຣ່ານ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນພຶດຕິກຳຂອງລັດຖະບານ ອີຣ່ານ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະ
ຫັດມື້ນີ້ວ່າ “ການເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໂດຍ ສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້
ແລະ ສ້າງຄວາມອຶດອັດໃຈ. ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກຂໍ້
ຕົກລົງນິວເຄລຍນັ້ນກໍຕາມ, ອີຣ່ານ ກໍໄດ້ປະຕິບັດ “ຕາມການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ຢູ່.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານສຸກເສີນຂອງເຂົາເຈົ້າ ເດີນທາງອອກຈາກ
ສະຖານທູດຂອງປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງ ແບກແດັດ, ແລະ ສະຖານກົງສຸນຂອງເຂົາ
ເຈົ້າໃນເມືອງ ເອີບິລ ຂອງປະເທດ ອີຣັກ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເຕືອນ
ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງຈາກ ອີຣ່ານ
ແລະ ພວກນັກຮົບ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນ ຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ຢ່າງຮຸນແຮງໃນລັດຖະສະພາ
ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ໂຣເບີດ ເມເນັນເດັສ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ລະດັບສູງຈາກລັດ ນິວເຈີຊີ ໃນ
ຄະນະກຳມະການການ ພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສະພາສູງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີພຽງສອງ
ເຫດຜົນ ສຳລັບການສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ ຄື: ພວກເຮົາມີຂໍ້ມູນ
ລັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ວ່າຄົນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ມີການກະກຽມສຳ
ລັບການດຳເນີນການທາງທະຫານໃນ ອີຣ່ານ. ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງ
ຂໍ້ມູນໃດໆຕໍ່ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ຄວາມລັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການຕັດສິນ
ໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າວາງແຜນຈະເຮັດໃນ ອີຣັກ ຫຼື ອີຣ່ານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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