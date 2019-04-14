ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີຫຼາຍຄັ້ງ ໃນຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີດໍ
ໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະຕິເສດລາຍງານທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວບຄຸມຊາຍ
ແດນ ປິດຊາຍແດນສະຫະລັດ ກັບເມັກຊິກໂກ ແລະວ່າ ທ່ານໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະໃຫ້ອະ
ໄພຍາໂທດສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖ້າລາວປະເຊີນໜ້າກັບບັນຫາດ້ານກົດໝາຍສຳລັບການ
ເຮັດແບບນັ້ນ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໜັງສືພິມນິວຢອກທາມສ໌ ແລະ CNN ໄດ້ລາຍງານວ່າ ອາທິດ
ແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກອາລີນັນ ອະດີດຫົວໜ້າ
ກົມພາສີ ແລະ ຄວບຄຸມເຂດຊາຍແດນ ໃຫ້ປິດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ກັບ ເມັກຊິໂກ
ເພື່ອຢຸດບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າມາ ສະຫະລັດ. ທ່ານ ແມັກອາລີນັນ ແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ວ່າການລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງ ສະຫະລັດ
ຫຼັງຈາກທ່ານນາງ ເຄີສເຈັນ ນຽລສັນ ໄດ້ລາອອກໃນວັນທີ 10 ເມສາທີ່ຜ່ານມາ.
ອົງການຂ່າວທັງສອງໄດ້ອ້າງເຖິງ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ວ່າ
ເປັນແຫຼ່ງຂ່າວໃນລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໜັງສືພິມທາມສ໌ ຍັງໄດ້ສະເໜີວ່າ “ເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ ທ່ານ ທຣຳ ມີເຈຕະນາທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ຄຳເຫັນທີ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າກັບທ່ານ ແມັກອາລີ
ນັນ ນັ້ນເປັນເລື້ອງຕະລົກ.
ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໂຄສົກກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້
ອອກຖະແຫຼງການວ່າ “ບໍ່ມີຈັກຄັ້ງເລີຍທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ບອກ, ຂໍ, ຊີ້ນຳ ຫຼືກົດ
ດັນໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ເຮັດສິ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ແລະກໍບໍ່ມີລັດຖະມົນຕີວ່າການ
ຄົນໃດ ໄດ້ດຳເນີນການທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອບັງ
ຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.
ໃນຕອນແລງວັນເສົາວານນີ້ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມເພື່ອປະກາດຄຳປະຕິເສດຂອງ
ທ່ານ, ໂດຍຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ ທ່ານ “ບໍ່ເຄີຍສະເໜີໃຫ້ອະໄພຍາໂທດສຳລັບ
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ບໍ່ເຄີຍໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຜູ້ໃດປິດເຂດຊາຍ
ແດນທາງພາກໃຕ້ຂອງພວກເຮົາ (ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະມີສິດຢ່າງເຕັມທີ່ ທີ່ຈະ
ເຮັດ ແລະ ອາດຈະເຮັດ ຖ້າຫາກ ເມັກຊິໂກ ບໍ່ຈັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຈາກ
ການເຂົ້າມາເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ “ອຶດອັດໃຈ.”
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