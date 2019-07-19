ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງຕັ້ງຂໍ້ສົງໄສດ້ານຄວາມ ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ 4 ຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາ ມາເປັນເວລາ 5 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວຖ້ອຍຄຳທີ່ “ເປັນການ ກຽດຊັງຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ”.
ໃນເວລາທີ່ທ່ານກ່າວຢູ່ຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ຂອງທຳນຽບຂາວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານ ທຣຳເວົ້າວ່າ ພວກສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນສະໄໝທຳອິດ ທີ່ຖືກເອີ້ນຮວມກັນວ່າ “ທີມ” ຫລື "The Squad" ນັ້ນ ມີພາລະໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫລວງທີ່ຕ້ອງຮັກຫອມປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ໂດຍຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີມາກ ຣຸດເຕ (Mark Rutte) ຂອງເນເທີແລນນັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຖືກຖາມກ່ຽວກັບສຽງໂຮແຊວໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເວົ້າວ່າ “ສົ່ງລາວກັບ” ຢູ່ບ່ອນໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງ ໃນຄືນກ່ອນ ຕອນທີ່ທ່ານໄດ້ຕຳໜິສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຄົນນຶ່ງ, ທ່ານນາງ ອີລຮ່ານ ໂອມາ (Ilhan Omar) ທີ່ເປັນອົບພະຍົບຫລົບໜີຈາກສົງຄາມຢູ່ໂຊມາເລຍນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ໂຮແຊວຢູ່ນັ້ນວ່າ "ຄົນເຫລົ່ານີ້ຄືພວກທີ່ຮັກປະເທດຂອງພວກເຮົາ” ແລະກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ແຕ່ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ດີໃຈເມື່ອໄດ້ຍິນສຽງໂຮ ແຊວໂດຍໃຊ້ເວົ້າຄຳເວົ້າແນວນັ້ນ."
ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຄືກັນ ຢູ່ໃນງານທີ່ຈັດຢູ່ຫ້ອງການຮູບຊົງໄຂ່ວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງບໍ່ພະຍາຍາມທີ່ຈະ ບອກໃຫ້ຄົນເຊົາໂຮແຊວ ໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້າແນວນັ້ນ ຢູ່ໃນງານໂຮມຊຸມນຸມໃນເມືອງກຣີນວີວ (Greenville), ລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອນັ້ນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກແລ້ວ. ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມຕົ້ນກ່າວຄຳປາໄສຢ່າງວ່ອງໄວ."
ແຕ່ວ່າ ພາບຖ່າຍສະແດງຢູ່ໃນໂທລະພາບເຫັນວ່າ ທ່ານທຣຳຢືນນິ້ງຢູ່ເປັນເວລາ 13 ວິນາທີ ໃນຂະນະທີ່ມີການໂຮແຊວໂດຍໃຊ້ຄຳເວົ້ານັ້ນ ກ່ອນທ່ານຈະເລີ້ມຕົ້ນເວົ້າ.
ເມື່ອພວກນັກຂ່າວທີ່ຢູ່ນອກຕຶກລັດຖະສະພາຖາມທ່ານນາງ ໂອມາ ກ່ຽວກັບ ທ່ານທຣຳໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງຕອບວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ເພິ່ນເປັນຜູ້ຜະເດັດການແບບຟາຊິສ."
ແລ້ວທ່ານນາງກໍຖາມຄືນວ່າ, "ຍ້ອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຖືກປະທານາທິບໍດີຕຳໜິ ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຖືກເນລະເທດບໍ່?"
ທ່ານນາງໂອມາ ເປັນສະມາຊິກສະພາຕ່ຳໃໝ່ຄົນນຶ່ງ ໃນ 4 ຄົນ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ແມ່ນຜິວຂາວ ທີ່ຖືກໂຈມຕີຈາກທ່ານທຣຳຢູ່ເລື້ອຍໆນັບແຕ່ວັນອາທິດແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະຢູ່ໃນການກ່າວຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ຊຸມຊົນ.