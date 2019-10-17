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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ເອີ້ນຜູ້​ທ້າ​ຊິງ ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດວ່າ "ໂຕ​ຕະຫຼົກ"

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ວໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ ໃນ​ຫ້ອງ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ທຳ​ນຽບ​ຂາວ. 16 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕໍ່​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທ້າ​ຊິ​ງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ຄັ້ງ ຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ໂດຍ​ເອີ້ນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ “ໂຕ​ຕະຫຼົກ” ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພັງ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ແຂ່ງ​ຂັນ 12 ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ດົນ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໂຈມ​ຕີການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ໂດຍ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃນ​ສາມ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ.

ຜູ້​ນຳ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ຕອນ​ນີ້​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າ ເປັນ​ຫຍັງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ ແຕ່​ຜັກ​ດັນ​ການ​ຟ້ອງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າ​ທ່ານ​ເສຍໄຊ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ 2020 ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສະ​ໄໝ​ດຽວ​ສີ່​ປີ​ນັ້ນ, “ສະ​ຖິ​ຕິ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ພັງ, ຄື​ໃນ​ປີ 1929, ຖ້າ​ນຶ່ງ​ໃນ​ພວກ​ຕະຫຼົກ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ.”

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ 12 ທ່ານ​ນັ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເສຍ​ເວ​ລາ ​ໃນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ຂອງວັນ​ອັງ​ຄານ​ແລ້ວນີ້ ກ່ອນບອກ​ຜູ້​ຊົມ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຈຶ່ງ​ຄວນ​ຖື​ກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມແຄ​ຣັດ ເພື່ອ​ປະ​ເຊີ​ນ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທີ່​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ກັນ​ສ່ວນຫຼາຍ, ເຖິງ​ແມ່ນ​ການ​ປົດ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຜ່ານ​ຂະ​ບວນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຍັງ​ຄົງ​ເບິ່ງ​ຄື​ຈະບໍ່​ມີ​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ກໍ​ຕາມ.

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ເປີດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ, ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ທ້າ​ຊິງ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ຜູ້ນີ້ ​ແມ່ນ​ຊົ່ວ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.” ເປັ​ນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ທີ່​ດັ່ງ​ສະ​ໜັ່ນ​ໄປ​ທົ່ວ​ເວ​ທີ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ.

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​ອີກ​ທ່ານ​ນຶ່ງ, ຈາກ​ລັດ ແມ​ສ​ຊາ​ຈູ​ເຊັດ​ສ໌, ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ​ນາງ ເອ​ລິ​ຊາ​ເບັດ ວໍ​ເຣັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ບາງ​ເທື່ອ​ມັນ​ກໍ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງ​ໆ​ທີ່​ໃຫຍ່ກວ່າ​ການ​ເມືອງ. ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຢູ່​ເໜືອ​ກົດ​ໝາຍ. ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ.”

ບັນ​ດາ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ໜັກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຕໍ່​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃນການ​ຖອນກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ປະ​ຖິ້ມ​ນັກ​ຮົບ​ຊາວ ເຄີດ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັນ​ທະ​ມິດຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ສະ​ໜາມ​ຮົບ​ ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ, ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ຖືກ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໂຈມ​ຕີ​ຈາກກອງ​ກຳ​ລັງ ເທີ​ກີ ຈາກ​ພາກ​ເໜືອ. ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ ເທີ​ກີ “ບໍ່​ແມ່​ນ​ບັນ​ຫາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.” ແລະ ປະ​ກາດ​ວ່າ​ພວກ​ນັກ​ຮົບ​ຊາວ​ເຄີດບໍ່​ແມ່ນ “ເທວະ​ດາ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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