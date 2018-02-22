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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງ ສຶກສາເບິ່ງ ການລົງໂທດ ຮອບໃໝ່ ຕໍ່ ຣັດເຊຍ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນລ ທຣຳ ກ່າວ ໃນພິທີມອບ ຫຼຽນກາຄຳຊອບ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຮັກສາຄວາມປອດ ຫຼື Public Safety Medal of Valor ໃນຫ້ອງຕາເວັນອອກ ຫຼື East Room ໃນທຳນຽບຂາວ ທີ່ວໍຊິງຕັນ, 20 ກຸມພາ 2018.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາວຸ​ໂສ ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ກຳລັງສຶກ
ສາເບິ່ງ ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະຫາທາງປົກປ້ອງຕໍ່ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ
​ແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ລັດຖະສະພາ​ ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້.

ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ແລະ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ໄດ້​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນລ ທຣຳ
ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ຈັດໃຫ້​ມີ​ການລົງ​ໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່​ຮັບ​ຜ່ານ​ໂດຍ​ລັດຖະສະພາ ກ່ຽວ​ກັບການ
​ແຊກແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ເມື່ອ​ປີ 2016.

ບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່ ​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດວານ​ນີ້ວ່າ ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ລົງ​ໂທດທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ
ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກ​ຊ້າ ຍ້ອນ​ເຫດຜົນ​ທາງດ້ານ​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ບໍ່​ສາມາດທີ່ຈະ
ຖືເອົາຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ ​ແລະ​ການ​ຕຳ​ໜິຕຽນ ມາເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ.

“ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ແມ່ນ​ດົນ​ນານ. ມັນ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ລຳບາກ
​ແລະ​ບໍ່​ສວຍ​ງາມ. ​ແຕ່ວ່າ ຫຼັກ​ຖານນັ້ນ​ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ພ້ອມ, ພວກ
​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຄວນ​ຈະເອົາ​ບາດກ້າວໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່​
ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

​ໃນວັນພຸດວານ​ນີ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ​ໄດ້​ຖາມວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ລັດຖະບານອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ​ໂອ​ບາ​ມາ ຈຶ່ງ​ບໍ່ຖືກ​ສືບສວນ​ ​ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງການເຂົ້າແຊກແຊງໃນ
ການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ທຣຳ ບໍ່​ເຖິງຂັ້ນກັບຮຽກຮ້ອງ​ໄຫ້ລັດຖະມົນ​ຕິ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ທ່ານ Jeff Sessions ​
ເລີ່​ມການສືບສວນ ການບໍລິຫານງານຢູ່​ທຳນຽບຂາວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ.

“ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ການແຊກ​ແຊງຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແທ້ ​ໃນ​ຊ່ວງ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​
ໂອ​ບາ​ມາ ຈົນ​ມາ​ຮອດ​ວັນ​ທີ 20 ​ມັງກອນ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຖືກ​ສືບສວນ? ​
ເປັນ​ຫຍັງ​ລັດຖະບານທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ຈຶ່ງບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເລີຍ. ​ເປັນ​ຫຍັງຄວາມຜິດຂອງ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈຶ່ງບໍ່​ມີ​ການ​ສືບ​ສວນ​? ຖາມ​ທ່ານ Jeff Sessions ເບິ່ງຕິ?” ຊຶ່ງທ່ານ​
ທຣຳ ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນທຣິດ​ເຕີ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ຣອດ ໂຣຊັນສໄຕນ໌ (Rod Rosenstein) ປະກາດຕໍ່ສື່ ເຖິງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີຣດ ມັລເລີ (Robert Mueller) ກ່າວວ່າ ຄະນະຕຸລາການໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ ພວກທີ່ຖືສັນຊາດຣັດເຊຍ 13 ຄົນ ແລະອົງກອນຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ, 16 ກຸມພາ 2018.
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ຣອດ ໂຣຊັນສໄຕນ໌ (Rod Rosenstein) ປະກາດຕໍ່ສື່ ເຖິງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີຣດ ມັລເລີ (Robert Mueller) ກ່າວວ່າ ຄະນະຕຸລາການໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ ພວກທີ່ຖືສັນຊາດຣັດເຊຍ 13 ຄົນ ແລະອົງກອນຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ, 16 ກຸມພາ 2018.

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