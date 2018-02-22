ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ຕົນກຳລັງ ສຶກສາເບິ່ງ ການລົງໂທດ ຮອບໃໝ່ ຕໍ່ ຣັດເຊຍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ຂອງທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ກຳລັງສຶກ
ສາເບິ່ງ ການລົງໂທດເພີ້ມຕື່ມ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະຫາທາງປົກປ້ອງຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນ
ແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ຮັບຜ່ານໂດຍລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບການ
ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອປີ 2016.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຂັ້ນຕອນການລົງໂທດທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນ
ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງຊັກຊ້າ ຍ້ອນເຫດຜົນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ
ຖືເອົາຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ ແລະການຕຳໜິຕຽນ ມາເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ.
“ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານໃນການລົງໂທດ ແມ່ນດົນນານ. ມັນຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ
ແລະບໍ່ສວຍງາມ. ແຕ່ວ່າ ຫຼັກຖານນັ້ນແມ່ນມີຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແລະພວກເຮົາພ້ອມ, ພວກ
ເຮົາແມ່ນຄວນຈະເອົາບາດກ້າວໃນການລົງໂທດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່
ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ເຊັ່ນກັນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຖາມວ່າ ເປັນຫຍັງລັດຖະບານອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ຈຶ່ງບໍ່ຖືກສືບສວນ ຍ້ອນບໍ່ໄດ້ຂັດຂວາງການເຂົ້າແຊກແຊງໃນ
ການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານທຣຳ ບໍ່ເຖິງຂັ້ນກັບຮຽກຮ້ອງໄຫ້ລັດຖະມົນຕິກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ Jeff Sessions
ເລີ່ມການສືບສວນ ການບໍລິຫານງານຢູ່ທຳນຽບຂາວຂອງທ່ານໂອບາມາ.
“ຖ້າຫາກວ່າ ການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເກີດຂຶ້ນແທ້ ໃນຊ່ວງລັດຖະບານຂອງທ່ານ
ໂອບາມາ ຈົນມາຮອດວັນທີ 20 ມັງກອນ ເປັນຫຍັງພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຖືກສືບສວນ?
ເປັນຫຍັງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ຈຶ່ງບໍ່ເຮັດຫຍັງເລີຍ. ເປັນຫຍັງຄວາມຜິດຂອງ
ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈຶ່ງບໍ່ມີການສືບສວນ? ຖາມທ່ານ Jeff Sessions ເບິ່ງຕິ?” ຊຶ່ງທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທຣິດເຕີ.
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