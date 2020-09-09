ປ. ທຣໍາ ທ້າທາຍກົດລະບຽບ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ກັບການເຕົ້າໂຮມຝູງຊົນ ຢູ່ກາງແຈ້ງ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ

ທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ດຶງດູດເອົາຫຼາຍພັນຄົນມາເຂົ້າຮ່ວມການໂຮມຊຸມນຸມການ ເມືອງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານທີ່ສະໜາມບິນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ ໃນຕອນແລງວັນ ອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານທຣໍາມ່ວນຊື່ນກັບຝູງຊົນທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າມີທັງໝົດ 15,000 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນໂຕ ເລກທີ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທີ່ນັ້ນກ່າວວ່າເປັນການເວົ້າເກີນຕົວຈິງ.
ມີ 14,600 ຄົນເຂົ້າການໂຮມຊຸມນຸມກັນນັ້ນ ແລະອີກຫຼາຍພັນຄົນທີ່ຢາກເຂົ້າ ການມາຮ່ວມ ຫຼືບໍ່ກໍຢູ່ໃກ້ໆນັ້ນ, ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານຄົນນຶ່ງ ທີ່ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງ Air Force One ໃນ ຕອນ ບິນກັບຄືນຈາກລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ.
ບັນດານັກຂ່າວຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດອີກວ່າ ບໍ່ມີການຢູ່ຫ່າງກັນ ລະຫວ່າງພວກທີ່ນັ່ງ ແລະຢືນຢູ່ນັ້ນ. ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານນັ້ນ ຫຼາຍຄົນບໍ່ພາກັນໃສ່ໜ້າກາກ ແລະ ຈຳນວນທີ່ໃສ່ນັ້ນພາກັນເຮັດໃຫ້ໜ້າກາກຢ່ອນລົງມາຢູ່ລຸ່ມດັງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມັນເປັນຝູງຊົນທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ໄດ້ຂັດກັບຄຳແນະນຳຂອງລັດ ທີ່ຈໍາກັດ ການເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ນອກເດີ່ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 50 ຄົນ ໂດຍໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ ແລະໃສ່ ໜ້າກາກ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ທ້າທາຍອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງທ່ານໄດ້ພົບເຫັນສ່ອງຫວ່າງ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ ການລະເມີດ ກົດລະບຽບເຊັ່ນນັ້ນ ຂອງລັດ ເພາະວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເອີ້ນທຸກການໂຮມຊຸມຂຸມຂອງ ພວກເຮົາວ່າເປັນການປະທ້ວງຢ່າງສັນຕິ.” ຊຶ່ງອ້າງອີງ ເຖິງການຕຳນິຈາກບັນດາ ຝ່າຍຂວາ ຊຶ່ງຈຳນວນນຶ່ງເວົ້າວ່າ ພວກປະທ້ວງຕ້ານການແບ່ງແຍກຜິວພັນ ບໍ່ພາ ກັນບໍ່ຫົວຊາກັບການໃສ່ໜ້າກາກທ່າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເອົາການໂຮມຊຸມນຸມຂອງທ່ານໄປທຽບໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກ ຕ່າງກັນຫລາຍກັບການໂຮມຊຸມນຸມຂອງທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຄູ່ທ້າແຂ່ງຂັນກັບທ່ານ ໂດຍເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍການຢູ່ຫ່າງກັນທີ່ອ້ອມເປັນວົງຢູ່ເດີ່ນກິລາທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ວ່າ ຜູ້ຄົນໄປປາກົດໂຕໃນການໂຮມຊຸມນຸມຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນມີໂຕພຽງໜ້ອຍດຽວ.
ທ່ານທຣໍາ ກ່າວວ່າ “ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຫັນເດີ່ນຫລິ້ນກິລາທີ່ເປັນວົງບໍ່? ນັ້ນຫລະ ແມ່ນຝຸງຊົນຂອງລາວ.”
ນັ້ນແມ່ນການຢ້ຽມຢາມລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອຄັ້ງທີ 3 ຂອງທ່ານທຣໍາ ໃນຮອບ ສອງອາທິດຜ່ານມານີ້. ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ລັດດັ່ງກ່າວລື່ນທ່ານນາງຮີລລາຣີ ຄລິນເຕິນຢູ່ສີ່ຄະແນນໃນປີ 2016 ແຕ່ການຢັ່ງສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນສະເມີກັນກັບທ່ານໄບເດັນຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ.
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ປາກົດໂຕຕໍ່ສາທາລະນະຊົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແຕ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄດ້ເຜີຍແຜ່ການໂຄສະນາໃໝ່ສອງຢ່າງ ໃນທາງໂທລະພາບຢູ່ລັດຄາໂຣຫໄລນາເໜືອ ໃນວັນນັ້ນ.
ນຶ່ງໃນຈຳນວນການໂຄສະນາສິນຄ້ານັ້ນ ຜູ້ອະທິບາຍຄົນນຶ່ງກ່າວອອກມາວ່າ “ພວກ ເຮົາຕ້ອງການຄວບຄຸມໄວຣັສ. ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ. ທ່ານໄບເດັນຈະເຮັດໃຫ້ສຳເລັດໄດ້. ”
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