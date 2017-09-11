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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ປ້ອງກັນຂໍ້ຕົກລົງງົບປະມານ ກັບພັກເດໂມແຄຣັດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະຕິຕຽນ ກໍຕາມ

Trump Defends Budget Deal with Democrats Despite Republican Complaints
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ລິງໂດຍກົງ

ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ​ທຣໍາ ກ່າວປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່ໄດ້ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​
ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ເພື່ອໃຫ້​ທຶນ​ສະໜັບສະໜູນ​ລັດຖະບານ ​ໄປຈົນ​ຮອດ​ເດືອນ​ທັນວາ
ແລະ​ເພີ້​ມ​ເພດານ​ໃນການກູ້​ຢືມ​ເງິນຂອງ​ປະເທ​ດຂຶ້ນຕື່ມ. ປະທານ​ານາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາ​ ​ແລະ
​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດຢູ່​ລັດຖະສະພາ​ໄດ້​ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ ​ໃນລະຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ​
ທີ່​ທຳນຽບຂາວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາທິດ​ແລ້ວນີ້ ​ແຕ່​ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ຫລາ​ຍຄົນຍັງບໍ່
​ດີໃຈກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຍື່ນມື​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີໄປ​ຫາ​ພັກຝ່າ​ຍຄ້ານດັ່ງກ່າວ. ນັກ​ຂ່າວ​ແຫ່ງ​
ຊາດວີ​ໂອ​ເອ Jim Malone ມີ​ລາ​ຍງານເພີ່ມ​ຕື່ມວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວ​ກັບວິ​ທີປົກຄອງ​ຂອງ​ທ່ານ​
ທຣໍາທີ່​ທຳນາຍ​ບໍ່​ໄດ້ຊຶ່ງ ​ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະອຽດ ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ອາທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່
​ທ່ານ​ເຫັນ​ພ້ອມກັບ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດນັ້ນ ​ແມ່ນດີ​ສຳລັບ​ປະ​ເທ​ດ ຊາດ. ປະ​ທານາ​ທິບໍດີ​
ທຣໍາ ກ່າວ​ວ່າ “ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ຕ້ອງການ​ຢາ​ກ​ເຫັນ​ການຕົກລົງກັນ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ
​ກໍ​ໃນ​ເລື່ອງ​ໃດ​ເລື່ອງ​ນຶ່ງ ​ກັບ​ບັນດາ​ພັກ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ແຕກ​ຕ່າງ​
ກັນ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ຕ່າງ​ກັນ ມີ​ແນວ​ຄິດ​ຕ່າງ​ກັນ ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ ທ່ານ​ຈະ​ເຫັນ​ການ​
ປຸ້ມລຸມ​ກັນ ທີ່​ເຂັ້ມແຂງ​ກວ່າ​ເກົ່າ”

ການ​ຕົກ​ລົງດັ່ງກ່າວ ​ມີ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ອາ​ທິດ​ແລ້​ວນີ້​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ທີ່ທຳນຽບຂາວ​
ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳລັດຖະສະພາພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ແລະ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຮວມທັງ​ຜູ້ນຳ​ສະພາ​
ສູງ​ຂອງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ Chuck Schumer.

ທ່ານ Schumer ກ່າວ​ວ່າ "ປະ​ເທດ​ຊາດ​ ໄດ້ພາກັນຮຽກ​ຮ້ອງ​ໂຮ ໃຫ້​ທັງສອງ​ພັກ​ ​
ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອງ​ພັກ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ເຮັດວຽກ​ນຳ​ກັນ​ເພື່ອ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​
ແທນ​ທີ່ຈະ​ເຂົ້າ​ພົວພັນ ​ໃນ​ການ​ສ່ຽງ​ໄພ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ ​ແບບບໍ່ຈຳ​ເປັນ. ຂໍ້​ຕົກ
ລົງ​ມື້ວານ​ນີ້​ເປັນແສງແຫ່ງ​ຄວາມ​ຫວັງ."

ຂໍ້ຕົກ​ລົງດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ຢຸດ​ເຊົາການ​ປະເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວຄາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​
ຈ່າຍ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ເພດານ​ໜີ້​ສິນ​ ​ໃນ​ໄລຍະ 3 ເດືອນ​ຕໍ່ໜ້າ.

ນອກ​ນັ້ນ​ ຍັງ​ຈະ​ຈັດ​ສົ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອສຸກ​ເສີນ ​ຫລາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ໄປ​ໃຫ້​ຜູ້​ເຄາະ​
ຮ້າຍຈາກພາຍຸ​ເຮີຣິ​ເຄນ​ຮາວີ.

ສະມາຊິກ​ພັກຣີ​ພັບບລິ​ກັນ​ຫລາຍ​ຄົນ ​ບໍ່ດີໃຈ​ກັບ​ການ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີ ​ຍື່ນ​ມືໄປຫາ
​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ.

​ແຕ່​ປະທານ​ສະ​ພາ​ຕໍ່າ ທ່ານ Paul Ryan ກ່າວ​ວ່າ ​ແມ່ນການ​ຢືນ​ຢັດຂອງປະ ທານ​າ
ທິບໍດີ​ທຣໍາ.

ທ່ານ Ryan ກ່າວ​ວ່າ “ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ແນ​ໃສ່ ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ ​ແມ່ນ ການ
​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ສອງ​ພັກ​ ​ໃນ​ຂະນະທີ່​ປະ​ເທດ​ຊາດກຳລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ພາຍຸ​ເຮີຣິ​ເຄນ​
ສອງ​ຫົວ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ຍັງໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່ທັງ​ສອງ​ພັກ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຕິ​ຮູບ​ພາສີ ຢູ່​ທີ່​
ການ​ໂຮມຊຸມນຸມ ໃນ​ລັດ North Dakota.

​ແຕ່​ຄຳ​ຖາມ​ສຳລັບ​ຫລາຍໆ​ຄົນ​ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ ວິທີ​ການ​ໃໝ່​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ຈະ​ໃຊ້​ໄດ້​ດົນ​
ປານ​ໃດ?

ນັກ​ປະຫວັດສາດ Allan Lichtman ກ່າວ​ວ່າ ຈົນ​ເຖິງ​ເທົ້າປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ປະທານາທິບໍ
ດີ​ທຣໍາ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ການ​ສ້າງ​ຄວາມພໍ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່
ສະມາຊິກ​ພາຍ​ໃນ​ພັກ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ Lichtman ກ່າວ​ວ່າ “​ແລະ​ທ່ານ​ບໍ່​ສົນ​ໃຈ​ເລີຍ ​ກ່ຽວ​ກັບວ່າ ຜູ້ຄົນ​ມີ​ປະ​ຕິ​ກິລິ
ຍາ​ຢ່າງ​ໃດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານກ່າວ ຍົກ​ເວັ້ນ​ແຕ່​ສະມາຊິກ​ພັກ​ຂອງ​ທ່ານ. ​ເພາະວ່າ​ທ່ານ​
ຮັກ​ສະມາຊິກພັກ​ຂອງ​ທ່ານ ​ເພາະວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ບູຊາທ່ານ ​ແລະ​ໃຫ້​ຄວາມສົນ
​ໃຈແກ່​ທ່ານ.”

ນັນ​ດາ​ນັກວິ​ເຄາະໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາປາກົດ​ວ່າ ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ
ວ່າ ມີ​ລະບຽບ​ວິ​ໄນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ບາງ​ທີ່​ເພາະວ່າ​ອິດ​ທິພົນ​ຈາກຫົວໜ້າທີ່
​ປຶ​ກສາ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາ​ວ ທ່ານ John Kelly.

ທ່ານ Chris Whipple ​ໄດ້​ຂຽນ​ກ່ຽວ​ກັບບັນດາຫົວໜ້າທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​ທໍານຽບ ຂາວຄົນ
​ກ່ອນໆ.

ທ່ານ Whipple ກ່າວ​ວ່າ “ທຸກໆ​ປະທານາທິບໍດີ​ຮຽນຮູ້ ​ໃນ​ທາງ​ຍາກ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ ທີ່​
ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ປົກຄອງແບບ​ໄດ້​ຜົນ​ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກການໃຫ້ສິດອຳນາດ​ແກ່
ຫົວໜ້າທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​ທໍານຽບຂາວ ​ໃຫ້ກ່ອນໝູ່ລະຫວ່າງ​ຄວາມ​ເທົ່າ​ທຽມກັນຢູ່​ໃນ​ທຳນຽບຂາວ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຕ່າງໆ ​ແຕ່​ທີ່ສຳຄັນສຸດນັ້ນ​ກໍ​ຄືສັ່ງ​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ
​ຂອງ​ທ່ານ ​ແລະ​ບອກ​ໃຫ້​ທ່ານຮູ້​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ຢ່າ​ກ​ໄດ້​ຍິນ.”

ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ Larry Sabato ກ່າວ​ຜ່ານ​ທາງ skype ວ່າ ປະທານາທິບໍ​ດີ​ທຣໍາ ຫວັງ​ວ່າ
ຈະ​ຜ່ານຜ່າຄວາມ​ຜິດພາດທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ຄືຄວາມລົ້ມແຫລວ​ໃນ​ຄວາມພະ ຍາ​ຍາມ​ຍົກ
​ເລີກ ​ແລະ​ທົດ​ແທນ Obamacare.

ທ່ານ Sabato ກ່າວ​ວ່າ “ທ່ານເກັ່ງ​ຫຼາຍ​ໃນ​ດ້ານ​ຄຳ​ຂວັນ. ທ່ານ​ບໍ່ເກັ່ງ​ທາງດ້ານ​
ລາຍລະອຽດ. ​ແລະ​ຈະ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ທີ່ດີ​ ​ແລະ​ຮັບຜ່ານ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ ທີ່​ມີ
ຊື່​ຂອງ​ທ່ານໃສ່​ໄວ້ນັ້ນ​ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ເລາຍ​ລະ​ອຽດ.”

ປະທານາທິບໍດີ ກຳລັງ​ຊອກຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເພື່ອສ້າງປະຫວັດ​ໃຫ້​ແກ່​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ
ປົກ​ປ້ອງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກະກຽມ ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງລັດຖະສະພາ​ກາງ​ສະ​ໄໝ ໃນ​
ປີໜ້ານີ້.

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