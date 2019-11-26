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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ປ. ທ​ຣຳ ແລະ ​ລມ​​ຕ ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ເລົ່າ​ເຫດ​ການ ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ໃນເລື້ອງການ​ປົດ​ ຜູ້​ນຳກອງ​ທັບ​ເຮືອ

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ສື່ມວນ​ຊົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພົບ​ປະກັບ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຂອງ​ບຸລ​ກາ​ເຣຍ ​ທ່ານ​ໂບຍ​ໂກ ບໍ​ຣິ​ສ​ຊອບ ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຫຼື Oval Office, ວັນ​ທີ 25 ພະ​ຈິກ 2019, ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໄດ້​ເລົ່າ​ເຫດ​ການ ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງກ​ານ​ສັບ​ສ້ອນ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ທຳ​ນ​ຽບ​ຫ້າ​ແຈ ​ອີກ​ແບບ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ກ່າວ​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ທີ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ແຊກ​ແຊງ ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ທະ​ຫານ​ເຮືອ ​ໜ່ວຍ ຊີ​ລ (SEAL) ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ຕໍ່​ການ​ທຳ​ຜິດ​ໃນ​ສະ​ໜາມ​ລົບ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຢູ່ໃນ​ອີ​ຣັກ.

ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປົດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເລ​ຂາ​ທິ​ການຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ ທ່ານ ຣິດ​ຊາດ ສະ​ເປັນ​ເຊີ້ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄຶດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນັ້ນ​ມາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ປາ​ກົດ​ຕົວ ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໂດຍ​ມີ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຂອງ​ບຸ​ລ​ກາ​ເຣຍ ຢູ່​ນຳ ວ່າ “ອັນ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ຫາ​ກໍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ຕ້ອງ​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ໄດ້​ປົກ​ປ້ອງ​ການ​ອອກຄຳ​ສັ່ງ​ແກ່ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ມາກ ແອັ​ສ​ເປີ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ ໃຫ້ຍົກ​ເລີກ ​ການພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຟັງ​ຄືນໃໝ່ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ​ສຳ​ລັບເລື້ອງ​ຂອງ ຈ່າ​ເອກ ທະ​ຫານ​ເຮືອ​ໜ່ວຍ​ຊີ​ລ ແອດວອດ ກາ​ລາ​ເກີ.

ທ້າວ ກາ​ລາ​ເກີ ໄດ້​ຖືກ​ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ທະ​ຫານ ຍົກ​ຟ້ອງຕໍ່​ຂໍ້ຫາ ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຜູ້​ທີ່​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່ນັ້ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກ ເມື່ອ​ປີ 2017. ແຕ່​ຜູ້​ກ່ຽວ ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ໃນ​ການ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ກັບ​ສົ​ບ​ຂອງ​ໄວ​ລຸ້ນ ແລະ​ໄດ້​ຖືກ​ຫລຸດ​ຊັ້ນ​ລົງ.

ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນນີ້ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ແຊກ​ແຊງ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຄືນ​ຊັ້ນ​ແລະ​ເງິນ​ເດືອນ​ແກ່​ທ້າວ​ກາ​ລາ​ເກີ. ແຕ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ ບາງ​ຄົນ ລວມ​ທັງ​ທ່ານ​ສະ​ເປັນ​ເຊີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ກາ​ລາ​ເກີ ຈະ​ຍັງ​ຄົງ​ຕ້ອງ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄືນ​ໃໝ່ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຕັດ​ສິນວ່າ ລາວ​ອາດ​ຈະ​ຍັງ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳ​ນ​ານ ໄດ້​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ທະ​ຫານ​ໜ່ວຍ​ຊີ​ລ ໄດ້ຫຼືບໍ່ ແລະ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້ ຫຼຽນ Trident ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ຮັບ ຈາກ​ການ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ກ້າ​ຕາຍ.

“ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢາກ​ຈະ​ເອົາຫຼຽນ ຈາກ​ລາວ​ຄືນ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ກ່າວ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້” ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ທ້າວ​ກາ​ລາ​ເກີ ວ່າ “ເປັນ​ຜູ້ເກັ່ງ​ກ້າ” ແລະ “ເປັນ​ນັກ​ລົບ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ສຸດຍອດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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