ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ທ່ານທຣຳ ກ່າວປ້ອງກັນ ທ່ານປູຕິນ ໃນ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຊຶ່ງການຫາງສຽງ ບໍ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມເຫັນດີນຳ

​​ປະທານ​າທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ລໍຖ້າພວກນັກຂ່າວ ໃຫ້ອອກຈາກຫ້ອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຫຼັງຈາກ ກ່າວກ່ຽວກັບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ວລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັບບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະ ສະພາ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, 17 ກໍລະກົດ 2018.

ປະທານ​າທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ສືບ​ຕໍ່​ປ້ອງ​ກັນ​ ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ
ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ວລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ. ທ່ານ​ທຣຳ
​ໄດ້​ຂຽນລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຫຍັງ​ເລີຍ ຕໍ່​ທ່ານ
​ປູ​ຕິນໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ຂອງ​ພວ​ກທ່ານ​ ໃນ​ສັບ​ປະດາ​ແລ້​ວນີ້.

ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ປະທານ​າທິບໍດີ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ລົບ​ໃນ​ການ​ທົບທວນ ​ໂດຍໜັງສືພິມ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ​ໂພສຕ໌ກັບຕາໜ່າງຂ່າວ ABC ຫລ້າສຸດ ທີ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ 50 ​ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ ກັບ​ການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ນັ້ນ, ຖ້າ​ປຽບທຽບ​ໃສ່ 33 ​ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ການ​ເ​ຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນ​ໄດ້ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ປ້ອງ​ກັນ ຕໍ່​ກອງປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່ ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ນະຄອນ​ແຮ​ລຊິງ​ກີ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ນາທີ​ສຳຄັນ ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທີ່ຣັດ​ເຊຍເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະ​ຫະລັດປີ 2016 ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ​ໄດ້​ຢືນ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ທ່ານ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ​ທຣຳ ຈັບມືກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ​ປູ​ຕິນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນແຮລຊິງກີ, ຟິນແລນ,16 ກໍລະກົດ2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ​ທຣຳ ຈັບມືກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ​ປູ​ຕິນໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ນະຄອນແຮລຊິງກີ, ຟິນແລນ,16 ກໍລະກົດ2018.

“ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ທ່ານ​ແດນ ​ໂຄຕສ໌ ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ພວກ​ອື່ນໆ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນຣັດ​ເຊຍ,” ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ຮ່ວມ​ກັບທ່ານ​ປູ​ຕິນ. ​ແລະ​ທ່ານໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖາມ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ; ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນຣັດ​ເຊຍ.”

​ໃນ​ການ​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າ “ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຫຍັງ” ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ທ່ານ​ປູ​ຕິນ ​ແລະ ​ໄດ້​ກ່າ​ວກ່ຽວ​ກັບ “​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ​ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.”

ທ່ານ​ທຣຳ ຍັງ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ກ່າວ​ເຖິງ ຫຼັກ​ຖານ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການຂຽນລົງທວິດ​ເຕີ​ ເມື່ອວັນອາທິດ ​ແລະ​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ມັນ​ວ່າ ​“ເປັນ​ການ​ເລື້ອງ​ບ້າ​ບິ່ນ ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຫຼວງ.”

​ໃນ​ຮອບ​ຫຼາຍ​ມື້ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ທັງ​ສອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ແລະ​ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ​ໄດ້​ຕຳໜິຕິຕຽນ ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ທີ່​ນະຄອນ​ແຮ​ລຊິງ​ກີ.

​ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຊີນຊົມ: ການຢັ່ງຫາສຽງລະຫວ່າງທ່ານທຣຳ ກັບທ່ານປູຕິນ

Trump Defends Putin Summit as Poll Shows High Disapproval
Embed
Trump Defends Putin Summit as Poll Shows High Disapproval

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG