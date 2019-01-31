ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງປາກົດວ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມບາດໝາງໃຈທີ່ມີແຕ່ດົນນານ ກັບບັນດາອົງການສືບລັບຂອງປະເທດກັບມາຄືນອີກ ໂດຍການຖືວ່າ ການປະເມີນສະພາບການ ຂອງອົງການເຫລົ່ານັ້ນ ກ່ຽວກັບລັດອິສລາມ, ເກົາຫລີເໜືອ ແລະອີຣ່ານ ໃຊ້ການຫຍັງບໍ່ໄດ້ເລີຍ.
ຢູ່ໃນການຂຽນລົງຢູ່ໃນທວີດເຕີນັ້ນ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ອ້າງວ່າ ຕົນເປັນຄົນເຮັດໃຫ້ ສະພາບການສຳຄັນຫລາຍຢ່າງດີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເອີ້ນບັນດາຫົວໜ້າດ້ານສືບລັບຂອງທ່ານວ່າ ພາກັນ "ເຊື່ອງຊ້າ ແລະໄຮ້ດຽງສາແບບສຸດໆເລີຍ."
"ຕອນຂ້າພະເຈົ້າຂຶ້ນເປັນປະທານາທິບໍດີ, ພວກໄອຊິສ (ISIS) ແມ່ນຮ້າຍແຮງເກີນທີ່ຈະຄວບຄຸມໄດ້ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ແລະປ່າເຖື່ອນ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ແລ້ວ ກໍມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫລວງຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນໄລຍະ 5 ອາທິດຜ່ານມານີ້," ນັ້ນຄືສິ່ງທ່ານທີ່ທ່ານຂຽນ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ. ທ່ານຂຽນເພີ້ມອີກວ່າ "ລັດອິສລາມ ຈະຖືກດັບສູນໃນໄວໆນີ້, ຊຶ່ງສອງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ອັນນີ້ຖືວ່າ ຄິດບໍ່ເຖິງເລີຍ."
"ສາຍສຳພັນກັບເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍດີປານນີ້ຈັກເທື່ອ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຂຽນລົງໃນທວີດເຕີກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການພົວພັນກັບພຽງຢາງ. ທ່ານຂຽນເພີ້ມອີກວ່າ "ເປັນໂອກາດດີ ທີ່ຈະລົບລ້າງ ອາວຸດນີວ-ເຄລຍ..."
ແລະສຳລັບເລື້ອງອີຣ່ານນັ້ນ ທ່ານຂຽນວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ "ເວົ້າບໍ່ຖືກ!"
ທ່ານປະທານາທິບໍດີຂຽນຕໍ່ໄປວ່າ "ບາງເທື່ອພວກສືບລັບຄວນກັບຄືນໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນອີກສາ!"
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທວີດເຕີຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນໃນພຽງນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບຫົວໜ້າຂອງອົງການສືບລັບສຳຄັນ ອື່ນໆອີກ 5 ອົງການ ຊຶ່ງລວມທັງອົງການສືບລັບ CIA, FBI ແລະ ອົງການວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫລື NSA ໄດ້ພາກັນລາຍງານບົດປະເມີນໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ທົ່ວໂລກປະຈຳປີ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທວີດເຕີຂອງທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນໃນພຽງນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກຫົວໜ້າອົງການສືບລັບແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບຫົວໜ້າຂອງອົງການສືບລັບສຳຄັນ ອື່ນໆອີກ 5 ອົງການ ຊຶ່ງລວມທັງອົງການສືບລັບ CIA, FBI ແລະ ອົງການວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຫລື NSA ໄດ້ພາກັນລາຍງານບົດປະເມີນໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່ທົ່ວໂລກປະຈຳປີ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ