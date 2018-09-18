ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ເປີດເຜີຍເອກ
ກະສານທີ່ພົວພັນກັບການສອບສວນກ່ຽວກັບການເຂົ້າແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ເປັນເອກກະສານລັບ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່
ຈຳເປັນຕ້ອງນຳເປີດເຜີຍໃຫ້ສູ່ສາທາລະນະຮູ້ ແມ່ນຮວມທັງຄຳສັ່ງຕິດຕາມເບິ່ງໃຫ້
ອົງການສັນຕິບານກາງສະຫະລັດ ຫຼື FBI ທ່ານຄາເຕີຣ໌ ເພຈ ອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງ
ທ່ານທຣຳ ແລະລາຍງານຂອງການສຳພາດຂອງອົງການ FBI ກັບທ່ານບຣູສ ໂອຣ໌
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ທ່ານໂອຣ໌ ແມ່ນໄດ້ພົວພັນກັບອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງອັງກິດ ທ່ານຄຣິສໂຕ
ເຟີຣ໌ ສຕີລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສຳນວນເອກກະສານ ທີ່ກ່າວຫາວ່າ ຣັດເຊຍ ອາດຈະ
ເບລັກແມລ ທ່ານທຣຳ ດ້ວຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ມສ່ຮ້າຍບ້າຍສີ ແລະສ້າງຄວາມອັບອາຍໜ້າ.
ເອກກະສານອື່ນໆທີ່ຈະຖືກເປີດເຜີຍ ແມ່ນຮວມທັງ ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນເປັນເທັກ ທີ່ພົວພັນ
ກັບການສືບສວນກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ທີ່ຂຽນໂດຍທ່ານເຈມສ໌ ໂຄມີ ຜູ້ອຳນວຍການ
ອົງການ FBI ທີ່ຖືກປົດນັ້ນ, ອະດີດ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານແອນດຣູ
ເມັກເຄບ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ FBI ທ່ານພີເຕີຣ໌ ສໂຕຣຄ ແລະ ອະດີດທະນາຍຄວາມ
ຂອງອົງການ FBI ທ່ານນາງລີຊາ ເພຈ.
ທ່ານເພີເຕີຣ໌ ສໂຕຣຄ ແລະທ່ານນາງເພຈ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ຄວາມຂຽນເທັກຫາກັນ ກ່າວ ທັບຖົມທ່ານທຣຳ ຄືກັບວ່າທ່ານທຣຳ ຜູ້ຊຶ່ງເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນໃນຕອນນັ້ນ ແລະວ່າ ທ່ານສາມາດທີ່ຖືກສະກັດກັ້ນໄດ້.
ທ່ານນາງແຊນເດີຣ໌ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ເອົາເອກກະສານພວກນີ້ ອອກເປີດເຜີຍຈາກການເປັນເອກກະສານລັບ "ຊຶ່ງເປັນການຮ້ອງຮຽນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກຄະນະກຳມະການຂອງລັດຖະສະພາ ແລະເພື່ອເຫດຜົນຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ."
ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ເອກກະສານພວກນີ້ ຈະຖືກນຳອອກມາເຜີຍແຜ່ເມື່ອໃດ.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນໄດ້ກ່າວຢ້ຳແລ້ວຢ້ຳອີກວ່າ ບາງຄົນໃນອົງການ FBI ແລະກະຊວງຍຸຕິທຳ ແມ່ນເຂົ້າຂ້າງອອກຂາ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຮອຍດ່າງພ້ອຍຕໍ່ໜ່ວຍສືບສວນອິດສະຫຼະ ເຂົ້າໃນອັນທີ່ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອປ່ຽນແປງ ການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ເຂົ້າຂ້າງທ່ານ.
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