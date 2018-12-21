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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ​ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ໃນ​ການຕ້ານ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ​ດ້ວຍ​ການ​ຖອ​ນ​ທະ​ຫານ ​ກັບ​ບ້ານ

Trump Declares Victory Against Islamic State, Calls Troops Home
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Trump Declares Victory Against Islamic State, Calls Troops Home

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ລິງໂດຍກົງ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ ພຽງ​ເທື່ອ​ດຽວ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​
ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ໃນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໂດຍປ່ຽນ​ທິດ​ທາງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ
​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ແລະໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ​ໄດ້ ປະ​ກາດ ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ສິ້ນ​
ສຸດ​ລົງ ໃນ​ການສູ້​ລົບຕ້ານ​ກຸ່ມກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ປະ​ກາດຕົນ​ເອງ​ເປັນລັດ​ອິ​ສ​ລາມ. ແຕ່​ວ່າ
​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດຫາ​ທາງ ອະ​ທິ​ບາຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດັ່ງ​
ກ່າວ ​ກໍມີ​ຄຳ​ຖາມ​ຫຼາຍຂໍ້ ​ທີ່​ຍັງ​ຕອ​ບ​ບໍ່​ໄດ້. ນັກ​ຂ່າວດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ
ແຈັ​ຟ ແຊ​ລ​ດິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເພີ້ມ​ເຕີມ ຊຶ່ງ​ກິ່ງ​ສະ​ວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາ​ຍ​ງານ ກ່ຽວ​ກັບ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣ​ໍ​າ ປ​ະ​ກາດ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ຕ້ານ​ກຸ​່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ມັນເລີ້ມ​ຄື​ດັ່ງ​ມື້​ທຳ​ມະ​ດາ​ຢູ່​ໃນທຳ​ນຽບ​ຂາວ ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້​
ຄວາມ​ຜ່ານ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ ເວ​ລາ​ທ່ານ​ໄດ້​ອອກ​ຖ​ະ​ແຫຼງ​ການທີ່ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ.

ທ່ານໄດ້​ຂຽນ​ກ່ຽວ​ກັບກິດ​ຈະ​ການ​ຕ່າງໆວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ຊະ​ນະ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫຼື
ISIS ຢູ່ໃນຊີເຣຍ​ແລ້ວ ເຫດ​ຜົນ​ອັນ​ດຽວທີ່ພາ​ໃຫ້ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.”

ຮອງ​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄມ​ຄ໌ ແພັນ​ສ໌ ມາ​ເຖິງ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ ລັດ​ຖະ​ມົນ
​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ຈິມ ແມັ​ຕ​ຕິ​ສ ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ເສດ ຕໍ່​ການຕອບ​ຄຳ​ຖາມຕ່າງໆ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ຈາກ​ຊິ​ເຣຍ​ບໍ?

ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ກໍໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ເກັບເຄື່ອງ​ຂອງ​ ແລະ​ເລີ້ມ​ຈະ
​ກັບຄືນ​ບ້ານ​ແລ້ວ.

ມັນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄື້ນ​ຟອງ​ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃ​ຈ​ໄປ​ຍັງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແມ່ນ​ແຕ່ໃນ​ໝູ່ ບັນ
​ດາສະ​ມາ​ຊິກຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນດ້ວຍ​ກັນ.

ທ່ານ​ລິນ​ເຊ ​ແກ​ຣມ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຂ້າ
​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເຮັດ​ກໍ​ຄື ຢາກ​ຮູ້​ວ່າ ແມ່ນໝໍ້ນາ​ລົກ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ.”

ທ່ານ​ມາ​ຣ​ໂກ ຣູ​ບີ​ໂອ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິກັນ ອີກ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ
​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນ​ໃຜ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ເຮັດ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແຕ່​ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​
ຜິດພາດ​ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ຈັ່ງໂຊກ​ ພວກ​ເຮົາ​ຈະໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ ເສຍ​ຫາຍກ່ຽວ​
ກັບເລື້ອງນີ້ ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຕ່າວ​ປີ້ນ​ຄືນ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈຳ​ນວນ 2,000 ຄົນ ​ທີ່ຢູ່​
ໃນ​ຊີເຣຍພວມເດີນ​ທາງກັບ​ຄືນ​ບ້ານ​ແລ້ວ. ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໜີ​ຈາກ​ສະ​ໜາມ​ລົບ​ທີ່​ມີ​
ຄວາມ​ສັບ​ສົນ.

ສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແຕ່​ຍັງ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​
ທະ​ຫານຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ອີ​ຣ່ານ ​ຊຶ່ງບາງ​ຄັ້ງ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕ້ານກຸ່ມ​
ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ.

ແລະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນຢູ່​ສະ​ເໝີ​ ແກ່​ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຊິີເຣຍ ທ່ານ​ບາ​ຊາ​ຣ ອາ​ລ
ອາ​ຊ​າດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລາ​ນີ້ ອາດມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຂອງ
ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ແອ​ລດ​ຣູ ກາ​ແບ​ລ ຈາກ​ມູນ​ນິ​ທິ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ຫາກ​ທະ​
|ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຖອນ​ອອກ​ໄປ ການຢັບ​ຍັ້ງ​ຕໍ່​ກຳ​ລັງ​ຊີ​ເຣຍ​ກໍໝົດ​ໄປ​ເຊັ່ນ​ກັນ.”

ແຕ່​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຂັ້ນສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ເຕືອນວ່າ ກຸ່ມ
​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ແມ່ນ​ຍັງ​ອີກ​ໄກ ທີ່​ຈະ​ປາ​ໄຊ ​ໂດຍ​ຍັງ​ມີພວກ​ນັກ​ລົບ​ຢູ່ ​ 2,000 ຄົນ ​ໃນ​ທີ່​
ໝັ້ນ​ແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ຢູ່​ເມືອງ​ຮາ​ຈິນ ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ປະ​ກາດ​ຕົນ​ເອງວ່າ​ເປັນລັດ​ອິ​ສ​ລາມນັ້ນ.

ທ່ານ​ແບຣັ​ຕ ແມັກເກີ​ກ ທູດ​ພິ​ເສດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ເປັນ​ທີ່​ຊັດ​ແຈ້ງວ່າ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​
ການ​ຂາດ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຮົາ​ພຽງ​ແຕ່​ເວົ້າ​ວ່າ​ ລັດ​ອິ​ສລາມ​ຕົວ​ຈິງ
ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພ່າຍ​ແພ້​ໄປ​ແລ້ວ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ​ພວກເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຖອນ ກຳ​ລັງອອກ​ໄປ​
ໄດ້​ແລ້ວ.”

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວໄດ້ກ່າວ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການກວ​ດລ້າງ​ກຳ​ລັງ​ທີ່​ຍັງ​ຕົກ​ຄ້າງຂອງ​
ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມນັ້ນ​ວ່າ ບັດ​ນີ້​ ຈະ​ຕົກ​ເປັນ​ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ​ພວກ​ພາ​ຄີສະ​ຫະ​ລັດ​ເຊັ່ນກຳ​ລັງ​
ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ​ຫຼື SDF​ ຊຶ່ງສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຊາວ​ເຄີດ.

ແຕ່​ກໍ​ມີຄຳ​ຖາມຢູ່ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ໄດ້​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີທາງ​ອາ​
ກາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະກຳ​ລັງແນວ​ໂຮມ​ຫຼື​ບໍ່ ແລະ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ແຈ້ງ​ໃຫ້ວີ​ໂອ​ເອ​ຮູ້ວ່າ
ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ອາດ​ຈະໂຕນ​ໜີ​ຈາກ​ເຂ​ດ​ແນວ​ໜ້າ ທີ່ອາດ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ຈາກ​ເທີ​ກີ ທີ່​ເປັນ​ປໍ​ລະ
​ປັກກັບ​ຊາວ​ເຄີດ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນານ​ແລ້ວ.

ຍັງ​ບໍ່ພຽງເທົ່າ​ນັ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້​ລົບ​ກວນ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳເລີຍ ຜູ້​ທີ່ກ່າວ​ວ່າ ​ເມື່ອ​
ເວົ້າ​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນແລ້ວ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເອົ​າ​ຊະ​ນະ​ພວກ​ເຂົາ​ແລ້ວ ແລະ​ພວກ ເຂົາ
ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງໜັກ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້ຍຶດ​ຄືນ​ດິ​ນ​ແດນ​ ແລະ​ບັດ​ນີ້​ມັນ​ເຖິງ​ແວ
​ລາ​ແລ້ວ ທີ່ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຕ້ອງ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ.”

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