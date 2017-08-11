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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ປະກາດ ວິກິດການ ຢາແກ້ປວດ ເປັນ "ພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ"

ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ສະໂມສອນຕີກັອຟ ແຫ່ງຊາດ ຂອງທ່ານທຣໍາ ທີ່ເມືອງ Bedminster ໃນລັດ New Jersey.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ການ​ຕິດ​ຢາ​ແກ້​ປວດ ຫລື
opioids ຂອງ​ອາ​ເມຣິກັນ ເປັນ “​ພາວະສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ."

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ຢູ່​ທີ່​ເດີ່ນ​ຕີ​ກັອຟຂອງ​ທ່ານ​ ​ໃນ​ເມືອງ Bedminster ລັດ New Jersey ວ່າ​ ວິກິດ​ການຢາ​ແກ້​ປວດ ທີ່​ສ້າງ ຄວາມເດືອ​ດ
ຮ້ອນ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດຊາດເປັນ "ບັນຫາ​ຮ້າຍ​ແຮງທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ" ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ
ທ່ານ​ກຳລັງ​ຮ່າງເອກ​ກະສາ​ນ "​ເພື່ອຢືນຢັນ” ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້.

ການ​ລະບຸ​ດັ່ງກ່າວຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ລັດ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ເລີ່​ມ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ
ໜູນຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ໃຊ້​ຊັບ​ພະຍາກອນ​ເພື່ອແກ້​ໄຈ​ການ​ແຜ່​ລະບາດໃນ​ການໃຊ້​ຢາ​
ເກີນຂອບ​ເຂດ ​ເຊັ່ນ​ວ່າໃຫ້ທຶນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ຂະ​ຫຍາ​ຍການ​ເຂົ້າເຖິງວິທີ​ ​ການ​ປິ່ນປົວ​
ຕ່າງໆ. ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ແກ້ໄຂ​ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກ່ຽວ ກັບການ​ຍົກ​ເວັ້ນ
ກົດ​ລະບຽບແລະ​ຂໍ້​ຈຳກັດ​ຕ່າງໆ ​ເພື່​ອປະຕິບັດ​ງານ​ໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນ.

​ໃນ​ເດືອນມີນາຜ່ານ​ມາ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຄະນະ​ກຳມາທິການນຶ່ງຂຶ້ນ
ນຳພາ​ໂດຍ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ New Jersey ທ່ານ Chris Christie ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ເບິ່ງວິ​
ກິດ​ການນີ້. ​ໃນອາທິດ​ແລ້ວ​ ​ຄະນະ​ກຳມາທິການ​ໄດ້​ອອກລາຍ​ງານຂັ້ນ​ຕົ້ນ ທີ່​ກ່າວ​
ວ່າ ​ຍ້ອນການ​ໃຊ້​ຢາ​ແກ້​ປວດ​ເກີນຂອບ​ເຂດ “ອາ​ເມຣິກາ​ຈຶ່ງ​ປະ ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ເສຍ​
ຊີວິດເທົ່າ​ກັບການ​ໂຈມ​ຕີເມື່ອວັນ​ທີ 11 ກັນຍາ ​ໃນທຸກໆ​ສາມ​ອາທິດ.”

ວິ​ກິດ​ການ Opioids ​ແມ່ນ​ມີບົດບາດ​ໃນການ​ເສ​ຍຊີວິດຂອງ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 33,000 ຄົນ
​ໃນ​ປີ 2015 ອີງ​ຕາມ​ສູນ​ກາງ​ຄວບ​ຄຸມ​ແລະປ້ອງ​ກັນ​ພະຍາດສະຫະລັດ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້​ຈັດ “ການ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ​ທີ່​ສຳຄັນ” ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງກ່າວ
ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ແຕ່ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມາທິການ. ແຕ່ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າເຖິງການ​ສະກັດ​ກັ້ນໃນ​ການ​ຫລັ່ງ
ໄຫລ ຂອງ​ຢາ​ເຂົ້າ​ມາສູ່​ສະຫະລັດ ​ແທນ ​ແລະໃຫ້ການ​ຄໍ້າປະກັນ​ແກ່​ພວກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ
​ຢ່າ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ໃຊ້​ຢາເດັດຂາດ.

ລັດຖະມົນຕີ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ທ່ານ Tom Price ປາກົດ​ວ່່າໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຫຼັງຈາກ​ການ
ຖ​ະ​ແຫຼງຂ່າວດັ່ງກ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີມີ​ທ່າອຽງ​ບໍ່​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ ​ນັ້ນ ​ໂດຍ
ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ ​ລັດຖະບານ​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ ​ແລະ​ສຸມ​ຄວາມ​ສົນ​
ໃຈ​ໃສ່​ວິກິດ​ການ ​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ປະກາດ​ພາວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

​ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ​ໄດ້​ປ່ຽນໃຈ​ ​ແລະ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ
​ທີ່​ຈະ “​ໃຊ້​ເວລາເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ ​ແລະໃຫ້ເງິນ​ຫລາຍຂຶ້ນ​ຕໍ່​ວິ​ກິດ
​ການ opioid.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມເປັນພາສາອັງກິດ

US Opiods Crisis
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