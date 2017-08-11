ປ. ທຣໍາ ປະກາດ ວິກິດການ ຢາແກ້ປວດ ເປັນ "ພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ"

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ປະກາດວ່າ ການຕິດຢາແກ້ປວດ ຫລື
opioids ຂອງອາເມຣິກັນ ເປັນ “ພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ."
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນຕີກັອຟຂອງທ່ານ ໃນເມືອງ Bedminster ລັດ New Jersey ວ່າ ວິກິດການຢາແກ້ປວດ ທີ່ສ້າງ ຄວາມເດືອດ
ຮ້ອນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດເປັນ "ບັນຫາຮ້າຍແຮງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ" ແລະກ່າວວ່າ
ທ່ານກຳລັງຮ່າງເອກກະສານ "ເພື່ອຢືນຢັນ” ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.
ການລະບຸດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຕ່າງໆແລະທ້ອງຖິ່ນເລີ່ມໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜູນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເພື່ອແກ້ໄຈການແຜ່ລະບາດໃນການໃຊ້ຢາ
ເກີນຂອບເຂດ ເຊັ່ນວ່າໃຫ້ທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງວິທີ ການປິ່ນປົວ
ຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນຍັງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກ່ຽວ ກັບການຍົກເວັ້ນ
ກົດລະບຽບແລະຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ເພື່ອປະຕິບັດງານໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.
ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມາທິການນຶ່ງຂຶ້ນ
ນຳພາໂດຍຜູ້ປົກຄອງລັດ New Jersey ທ່ານ Chris Christie ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງວິ
ກິດການນີ້. ໃນອາທິດແລ້ວ ຄະນະກຳມາທິການໄດ້ອອກລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນ ທີ່ກ່າວ
ວ່າ ຍ້ອນການໃຊ້ຢາແກ້ປວດເກີນຂອບເຂດ “ອາເມຣິກາຈຶ່ງປະ ເຊີນກັບການເສຍ
ຊີວິດເທົ່າກັບການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ໃນທຸກໆສາມອາທິດ.”
ວິກິດການ Opioids ແມ່ນມີບົດບາດໃນການເສຍຊີວິດຂອງຫຼາຍກວ່າ 33,000 ຄົນ
ໃນປີ 2015 ອີງຕາມສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຈັດ “ການຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ສຳຄັນ” ກ່ຽວກັບວິກິດການດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ການປະຕິບັດຕາມ ຂໍ້ສະເໜີຂອງຄະນະກຳມາທິການ. ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງການສະກັດກັ້ນໃນການຫລັ່ງ
ໄຫລ ຂອງຢາເຂົ້າມາສູ່ສະຫະລັດ ແທນ ແລະໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມ
ຢ່າໄດ້ເລີ້ມໃຊ້ຢາເດັດຂາດ.
ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ທ່ານ Tom Price ປາກົດວ່່າໄດ້ສະເໜີຫຼັງຈາກການ
ຖະແຫຼງຂ່າວດັ່ງກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີມີທ່າອຽງບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບຂໍ້ສະເໜີ ນັ້ນ ໂດຍ
ໂຕ້ຖຽງວ່າ ລັດຖະບານສາມາດນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະສຸມຄວາມສົນ
ໃຈໃສ່ວິກິດການ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປະກາດພາວະສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ.
ແຕ່ວ່າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ປ່ຽນໃຈ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ທີ່ຈະ “ໃຊ້ເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ ຄວາມພະຍາຍາມຕື່ມຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ເງິນຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ວິກິດ
ການ opioid.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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