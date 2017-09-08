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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ. ທຣໍາວ່າ ພວກ​ຊາວໜຸ່ມ ​ທີ່ເຂົ້າ​ເມື​ອງ ບໍ່ມີ​ເອກະສາ​ນ ແຕ່ຍັງນ້ອຍ ຈະບໍ່ຖືກເນລະເທດ ໃນ 6 ເດືອນຂ້າງໜ້າ

ພວກສະໜັບສະໜຸນ ໂຄງການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ບໍ່​ໃຫ້ຖືກ​ເນລະ​ເທດ ຫລື DACA ເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ຢູ່ຖະໜົນ Pennsylvania, ຕໍ່ໜ້າທໍານຽບຂາວ ໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາ, 2017.

ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ, ປະທານາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ​ບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ຊາວໜຸ່ມ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ
​ເຂົ້າ​ເມື​ອງບໍ່ມີ​ເອກະສາ​ນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ​ຈໍານວນ 800,000 ຄົນນັ້ນ​ວ່າພວກ​ເຂົາ
"ບໍ່ຕ້ອງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​” ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງທີ່ຈະ​ຖືກ​ເນລະ​ເທດ​ໃນ​ໄລຍະຫົກ​ເດືອນ​ຂ້າງໜ້າ
ນີ້ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະສະພາກຳລັງ​ເຮັດ​ວຽກ ກ່ຽວ​ກັບແຜນການ​ ເພື່ອຈະ​ອານຸຍາດ
​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດຢ່າງ​ຖາ​ວອນ​ໄດ້.

ໃນ​ການໃຫ້​ຄໍາ​ເຫັນ​ຜ່ານທາງ Twitter ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ນັ້ນ, ທ່ານ​ທຣໍາ​ເວົ້າວ່າ ສໍາລັບ​ພວກ​ທີ່ "​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວກັບ​ສະຖານະ​ພາບ​ຂອງ​ເຂົາເຈົ້ານັ້ນ," ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່ຕ້ອງ​ເປັນ​ຫ່ວງດອກ, ແລະເວົ້າຕື່ມວ່າ ຈະ "ບໍ່ມີ​ການດໍາ​ເນີນ​ໃດໆ" ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າກັບ​ໄປ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງນອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ພາຍຫລັງ​ທີ່​ພໍ່​ແມ່​ເອົາ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເຂົ້າມາ​ໃນສະ​ຫະລັດ ​ແບບ​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ໄດ້​ຫລາຍໆປີແລ້ວນັ້ນ. ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຫລາຍ​ຄົນຮູ້​ແຕ່​ສະຫະລັດ ປະ​ເທດ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງ Nancy Pelosi, ສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ ​ແລະ​ຜູ້​ນໍາ​ພັກ​ດີ​ໂມ​ແຄຣັດ ທີ່​ເປັນ​ພັກສຽງ​ສ່ວນ​ນ້ອຍ​ ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ໂທ​ໄປ​ຫາ​ທ່ານ​ນາງ ​ແລະ​ທ່ານ​ນາງ ​ກໍ​ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້ທ່ານ​ທຣໍາ ຮັບປະກັນ​ວ່າ ສະຖານະພາ​ບຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈຸ​ນີ້ຈະ​ບໍ່ມີຫຍັງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນໄ​ລຍະ​ຫົກ​ເດືອນ​ຂ້າງ​ໜ້າ, ຮັບປະກັນ​ວ່າການ​ຍືດ​ເວລາ​ອອກ​ໄປ​ນີ້ “ບໍ່​ແມ່ນ​ໄລຍະໃຊ້​ເພື່ອ​ທໍາການຈັບກຸມ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​," ຮັບປະກັນ​ວ່າ ​ໂຄງການ​ດັ່ງກ່າວນີ້ "​ໄດ້​ຖືກ​ຢຸດ​ສະ​ງັກລົງ ​ແລະ​ວ່າພວກຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະ​ບໍ່​ມິຄວາມ​ສ່ຽງໃດໆ."

​ໃນ​ຕົ້ນອາທິດ​ນີ້ ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໄດ້ຍົກ​ເລີກໂຄງການທີ່ປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍ, ເຊິ່ງແມ່ນຄົນ
ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍບໍ່​ໃຫ້ຖືກ​ເນລະ​ເທດ ຫລື DACA ຂອງ​ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີ​
ບາຣັກໂອ​ບາ​ມາ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໂຮງຮຽນ ​ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ
​ແລະ​ທັງ​ເຂົ້າຮັບ​ໃຊ້​ໃນ​ກອງທັບປະເທດ​ໄດ້ນັ້ນ. ​ແຕ່​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ເລື່ອນການ​ຍົກ​ເລີກ
ນັ້ນ​ໄປ​ອີກ​ຫົກ​ເດືອນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ລັດຖະສະພາ ​ມີ​ໂອກາດ​ປັບປຸງນິຕິ​ກໍາ​ດ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ
​ເມືອງ​ ຊຶ່ງລວມ​ທັງ​ການ​ໃຫ້ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ແກ່​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ໜຸ່ມ ທີ່​ມັກ​ເອີ້ນກັນ​ວ່າ ພວກ
​ມີ​ຄວາມ​ໄຝ່ຝັນ ຫລື Dreamers ນັ້ນ.

ຍັງ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ລັດຖະສະພາບໍ່​ເຮັດ​ຫຍັງ​ເລີຍ​ໃນ​ໄລຍະ​ຫົກ​ເດືອນ​ຂ້າງໜ້າ ​ແຕ່​ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ເບິ່ງ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ການ​ຍຸບ​ໂຄງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມານີ້ຄືນ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ ບໍ່ດໍາ​ເນີ​ນການ​ໃດໆ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກ​ເນລະ​ເທດ.

​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ​ທຣໍາ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານມີ​ຄວາມໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ລັດຖະສະພາ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນການ ກ່ຽວກັບ​ບັນຫານີ້.

ທ່ານ​ທຣໍາກ່າວ​ຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ "ຂ້າພ​ະເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ແທ້ໆ​ວ່າ ລັດຖະສະພາ ຢາກແກ້​ໄຂສະ ພາບ​ການ​ອັນ​ນີ້," "ຂ້າພ​ະເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ແທ້ໆ, ​ແມ່ນ​ແຕ່​ພວກ​ສະມາຊິກ​ລັດຖະສະພາ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ອານຸລັກ​ນິຍົມ​ກໍ​ຢາກ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫານີ້."

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