ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ຜູ້ຟັງທີ່ເປັນມິດໃນ
ວັນເສົາວານນີ້ ທີ່ກອງປະຊຸມການດຳເນີນການເມືອງອະນຸລັກນິຍົມ ປະຈຳປີ, ສະຫຼຸບ
ສັບປະດາທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍ ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການເຈລະຈາທີ່ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວ
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ ການໃຫ້ປາກ
ຄຳຕຳໜິວິຈານຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໂດຍອະດີດທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວ ທ່ານ ໄມເກິລ
ໂຄເຮັນ.
ຕາມທີ່ຄາດໄວ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນຈຸດປ່ຽນຄວາມສົນໃຈສຳລັບທ່ານ ທຣຳ,
ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນສອບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລວມຫົວກັບ ຣັດເຊຍ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັ້ນປາກົດວ່າ ໄດ້ມາເຖິງຈຸດສະຫຼຸບແລ້ວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຫາປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ອາດຳ ຊິຟ
ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງຄົນອື່ນໆທີ່ບໍ່ບອກຊື່ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳບາງຄົນ”
ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການສອບສວນຂອງທ່ານ ໂຣເບີດ
ມອລເລີ ທີ່ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍວ່າ “ສິ່ງແປກປອມນີ້ ທີ່ຕອນນີ້ເບິ່ງຄືວ່າມັນກຳລັງຈະ
ຕາຍໄປ”, ຕໍ່ການສືບສວນສອບສວນໃນເລື່ອງການເງິນຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ມີຫຼັກຖານຫຍັງ ກ່ຽວກັບ ຣັດເຊຍ. ມັນບໍ່ມີການ
ລວມຫົວກັນ. ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າປ່ຽນໄປຫາການກວດສອບທຸກໆເລື່ອງທີ່ລາວເຄີຍໄດ້
ເຮັດ. ພວກເຮົາຈະໄປກວດເບິ່ງການເງິນຂອງລາວ. ພວກເຮົາຈະໄປກວດເບິ່ງຂໍ້ຕົກ
ລົງຕ່າງໆຂອງລາວ. ຄົນພວກນີ້ມັນບ້າ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງຢູ່ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສຳລັບການຕໍ່ສູ້ເລື່ອງ
ຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ, ການສະເໜີຊື່ຜູ້ພິພາກສາອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ຈຳກັດອິດ
ທິພົນຂອງລັດຖະບານກາງ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງຄືນ, ຊົມເຊີຍຜູ້ຈັດກອງປະຊຸມ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສຳລັບ
“ການເປັນແຖວໜ້າຂອງການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງ ອາເມຣິກາ, ປົກປ້ອງຄຸນ
ຄ່າຂອງ ອາເມຣິກາ, ແລະ ນຳເອົາສົມບັນທີ່ລ້ຳຄ່າຂອງປະເທດຂອງພວກເຮົາກັບ
ຄືນມາ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມການຄ້າກັບ ຈີນ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆໃນ
ລະຫວ່າງຄຳປາໄສທີ່ບໍ່ມີຈຸດປະສົງ ແລະ ຍາວຂອງທ່ານນັ້ນ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ບັນຍາຍ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນທິດນີ້ກັບ ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຢູ່ປະເທດ ຫວຽດນາມ, ນອກຈາກເວົ້າວ່າ ພຽງຢາງ ມີອະນາຄົດທາງເສດ
ຖະກິດທີ່ສົດໄສ ຖ້າປະສະຈາກອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະ ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດ
ອື່ນໆ ນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຖ້າ “ມັນໄດ້ຜົນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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