ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລີ້ມສ້າງສຳພັນທະມິດໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜຸນ ຂອງພວກນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງທ່ານຄືນອີກ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ແບບປຸກລະດົມ ຕໍ່ໜ້າ ພວກຊາວຄຣິສຕຽນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ກຳລັງຮ້ອງເຊຍ ຢູ່ໃນໂບດໃຫຍ່ທີ່ເມືອງໄມອາມີ ລັດຟລໍຣີດາ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນໂບດ King Jesus International Ministry ວ່າ “ພວກເຮົາມີພະເຈົ້າຢູ່ຝ່າຍພວກເຮົາ” ຊຶ່ງໂບດແຫ່ງນີ້ ເປັນຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍລາຕິນ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ທີ່ຍັງເອີ້ນເປັນຊື່ໃນພາສາສະເປນວ່າ Ministerio Internacional El Rey Jesus.
ຄະນະສາສະໜາຄຣິສຕຽນດັ່ງກ່າວ ເປັນໂບດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫ່ງນຶ່ງຂອງຊາວອາເມຣິກາລາຕິນ ໃນສະຫະລັດ. ການຊຸມນຸມຂອງທ່ານທຣຳ ຢູ່ນະທີ່ນັ້ນ ກໍໄດ້ຖືກຍອມຮັບຮູ້ກັນເຖິງພະລັງອຳນາດຂອງກຸ່ມພວກທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ແລະກຸ່ມພວກຊາວລາຕິນ ທີ່ມີສິດອອກສຽງ ໃນຂະນະທີ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ພະຍາຍາມທີ່ຈະດຶງດູດເອົາການສະໜັບສະໜຸນ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກ ຈະມາເຖິງນີ້. ພວກມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ປະກອບເຂົ້າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຖານສຽງສະໜັບສະໜຸນຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ ໃນການເລືອກຕັ້ງເມື່ອປີ 2016 ແລະອາດຈະແຜ້ວທາງໄປສູ່ການຮັບປະກັນວ່າ ການຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄືນອີກ ໃນປີ 2020.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍໄດ້ກ່າວໂຄສະນາຫາສຽງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນກັນມາ ໂດຍການກ່າວໂອ້ອວດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ໂຄງການຕ່າງໆຂອງສາສະໜາຄຣິສຕຽນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ການຈຳກັນການແທ້ງລູກ ການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາຜູ້ພິພາກສາຫົວອານຸລັກນິຍົມ ແລະຄຳສັ່ງຝ່າຍບໍລິຫານຂອງທ່ານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ເລື່ອນເວລາອອກໄປ ສຳລັບກົດໝາຍການປົກປ້ອງສິດທິພົນລະເຮືອນ ແກ່ຊາວຢິວ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Tiltle VI. ກົດໝາຍສິດທິພົນລະເຮືອນ ຂອງປີ 1964 ຫ້າມການຈຳແນກ ບົນພື້ນຖານຂອງເຊື້ອຊາດ ສີພິວ ແລະຊາດກຳເນີດ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງທັງຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ ທີ່ລວມທັງ ວິທະຍາໄລ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລທັງຫຼາຍ.