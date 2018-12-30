ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມຕ້ອງການສຳລັບ
ຂໍ້ສະເໜີການກໍ່ສ້າງກຳແພງ ຕາມເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ໃນ
ຂະນະທີ່ການປິດລັດຖະບານສ່ວນນຶ່ງ, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຈາກການທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບງົບປະ
ມານສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີ 8 ແລ້ວ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນຢູ່ທວິດເຕີໃນວັນເສົາວານນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກເດໂມແຄ
ຣັດ ຄວນເປັນຜູ້ລິເລີ່ມໃນການຢຸດການປິດລັດຖະບານ, ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຢູ່
ໃນທຳນຽບຂາວ ລໍຖ້າໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດ ອອກມາ ແລະ ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ.”
ການປະເຊີນໜ້າກັນ ກ່ຽວກັບ ງົບປະມານຍັງຄົງເປັນລະຫວ່າງທ່ານ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ຢາກ
ໄດ້ທຶນ 5 ຕື້ໂດລາ, ແລະ ບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດ, ຜູ້ໜູນທີ່ສະໜັບ
ສະໜູນການໃຫ້ທຶນ ສຳລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນໂດຍລວມ
ແຕ່ຕໍ່ຕ້ານການສ້າງກຳແພງຢ່າງເດັດຂາດ.
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນທວິດເຕີຫຼາຍຄັ້ງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່
ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ຈະປິດເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ທັງໝົດ ແລະ ຕັດການ
ຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບປະເທດ ຮອນດູຣັສ, ກົວເຕມາລາ ແລະ ແອລ ຊາລວາດໍ, ຖ້າລັດ
ຖະສະພາ ບໍ່ສາມາດເອົາເງິນທຶນໃຫ້ທ່ານ ເພື່ອສ້າງກຳແພງ. ທ່ານຍັງໄດ້ຂໍໃຫ້ປ່ຽນ
ແປງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເປັນ “ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ເປັນຕາຢາກຫົວ” ຂອງ
ສະຫະລັດ.
ການປິດເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ ຈະໝາຍເຖິງການທຳລາຍສາຍພົວ
ພັນການຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າ ໜຶ່ງພັນຫົກຮ້ອຍ ແປດສິບລ້ານໂດລາຕໍ່ມື້ ລະຫວ່າງ ສອງ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ເອີ້ນ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອປິດເຂດຊາຍແດນນັ້ນວ່າ “ເປັນຕາອັບອາຍຂາຍໜ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ