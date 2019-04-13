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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ໄປ​ຍັງ​ເມືອງ ທີ່​ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫຼົບ​ໄພ ແກ່​ພວກ​ເຂົາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ລ​ກະ​ຫວ່າງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ໂຕະ​ມົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຫົວ​ເມືອງ ທີ່​ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫຼົບ​ໄພ ແກ່​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ໄປ​ຍັງ​ອັນ​ທີ່ເອີ້ນ​ວ່າ ຫົວ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫຼົບ​ໄພ ຊຶ່ງ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມື​ອງ​ທີ່ເຄັ່ງ​ຄັດ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ດັ່ງ​ກ່​າວ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງທຳ​ນຽບ​ຂາວ ແລະ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ ໄດ້​ຢືນ​ຢັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແນວ​ຄິດ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໄປ​ແລ້ວນັ້ນ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ “ພວມສຶກ​ສາ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ.”

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ “ຍ້ອ​ນ​ຄວາມຈິງ​ທີ່​ວ່າ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ບໍ່​ເຕັມ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງກົດ​ໝາຍ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ເປັນອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຈຳ​ເປັນ ​ດັ່ງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ໄປ​ນັ້ນ ພວມພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ກັນ​ຢ່າງ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍໄປຫົວ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫລົບ​ໄພ.”

ຮູບ​ຖ່າຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018 ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່ນອກ​ສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ຄ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ສ​ຫລ ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ ໃຫ້ຂັດ​ຂວາງ ກົດ​ໝາຍ 3 ສະ​ບັບ ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ອາ​ຍຸ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ພວກທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.
ຮູບ​ຖ່າຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ມິ​ຖຸ​ນາ 2018 ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ ພວກ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ປະ​ທ້ວງ ຢູ່ນອກ​ສານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ແຊນ​ຄ​ຣາ​ເມັນ​ໂຕ ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ສ​ຫລ ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ ໃຫ້ຂັດ​ຂວາງ ກົດ​ໝາຍ 3 ສະ​ບັບ ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ອາ​ຍຸ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ພວກທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່​າ “ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ມັກ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເປີດ​ຊາຍ​ແດນ ອ້າ​ແຂນ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ສະ​ເໝີ ດັ່ງ​ນັ້ນ ການ​ເຮັດ​ແບບນີ້ ຄວນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດີ​ໃຈ​ຫຼາຍ.”

ຫົວ​ເມືອງ​ໃຫ້​ບ່ອນ​ຫຼົບ​ໄພ ຫຼື sanctuary cities ແມ່ນ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່ຍອມມອບ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງເພື່ອ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ.

ໃນ​ອີກ​ດ້ານ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ ກ່າວ​ຕໍ່​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ພາ​ສີ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊາຍ​ແດນ ທ່ານ​ແຄວິນ ແມັກ​ອາ​ລີ​ນັນ​ ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ແກ່​ຜູ້​ກ່ຽວຖ້າ​ລາວ​ຫາກ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປເຂົ້າ​ຄຸກ ຍ້ອນ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ໂທ​ລະພາບ CNN ໄດ້​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຊື່ 2 ຄົນ ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່​າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ທີ່​ທ່ານ​ເດີນ​ທາງໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເມືອງ​ຊາຍ​ແດນ ກາ​ເລັກ​ຊິ​ໂກ ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ.

ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ທ່ານແມັກ​ອາ​ລີ​ນັນ ເປັນ​ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ການ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ພາຍ​ໃນຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລາອອກ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ເຄີ​ສ​ເຈັນ ນິ​ລ​ສັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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