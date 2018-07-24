ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈນັ້ນ ກຳລັງພິຈາ ລະນາ ທີ່ຈະຖອນໃບອະນຸມັດເລື້ອງຄວາມປອດໄພຫຼື Security Clearance ຂອງອະດີດພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ 6 ຄົນ ຍ້ອນການຕຳໜິຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຮວມທັງ ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສືບລັບ CIA ທ່ານ ຈອນ ເບຣັນນັນ ແລະອະດີດຜູ້ອຳນວຍການສັນຕິບານກາງແຫ່ງຊາດຫຼື FBI ເຈມສ໌ ໂຄມີ.
“ປະທານາທິບໍດີ ແມ່ນກຳລັງຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສຳຫຼວດເບິ່ງກົນໄກເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ຈະຖອດ
ຖອນໃບອະນຸມັດເລື້ອງຄວາມປອດໄພຫຼື Security Clearance ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ໃນທາງການເມືອງ ແລະບາງກໍລະນີ ກໍຍັງໃຊ້ ການຮັບໃຊ້ສາທາລະນະຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າເພື່ອຫາເງິນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ແລະທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ກ່ຽວກັບການມີຄວາມສຳພັນທີ່ບໍ່ເຫັນສົມຄວນກັບຣັດເຊຍນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ເຫັນວ່າເໝາະສົມ.”
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບ Security Clearance ແມ່ນໄດ້ປາກົດຕົວລາຍການ
ຂ່າວທາງໂທລະພາບຢູ່ເລື້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການກ່າວຕໍາໜິຕິຕຽນລັດ ຖະບານ.
ທ່ານທຣຳ ແມ່ນໂກດແຄ້ນ ຕໍ່ການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ນະຄອນແຮລຊິງກີ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
ທ່ານເບຣັນນັນ ໄດ້ຂຽນວ່າ ປະຕິກິລິຍາຂອງທຣຳ ຕໍ່ທ່ານປູຕິນ “ເປັນການເກີນຂອບເຂດຂອງການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ແລະຜິດກົດລະບຽບ. ມັນບໍ່ແມ່ນການ ແບບວ່າເກືອບວ່າທໍລະຍົດ ພຸ້ນລະ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມເຫັນ ທີ່ເບົາປັນຍາຂອງທ່ານທຣຳ. ທ່ານແມ່ນເກືອບວ່າຖືກສັ່ງການໂດຍທ່ານປູຕິນ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງແຣນດ໌ ພອລ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ
ທວິດເຕີ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຕ້ອງຖອນ Security Clearance ຂອງທ່ານເບຣັນເນັນ.
ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໜ່ວຍສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານເຈມສ໌ ແຄລບເປີຣ໌ ກໍຮວມຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງປະທານາທິບໍດີ. ທ່ານໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວ CNN ວ່າ ການຖອນ Security Clearance ຂອງທ່ານນັ້ນ ບໍ່ມີຫຍັງດອກ “ແຕ່ວ່າເປັນແກ້ແຄ້ນຕໍ່ທ່ານ
ໄດ້ເວົ້າອອກໄປນັ້ນ.”
ພ້ອມກັນກັບທ່ານເບຣັນນັນ ທ່ານແຄລບເປີຣ໌ ທ່ານໂຄມີ ແລະຄົນອື່ນໆ ແມ່ນກຳລັງສ່ຽງຕໍ່ການຖືກຖອນ Security Clearance ກໍແມ່ນອະດີດຫົວໜ້າ ອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ໄມໂກ ເຮເດັນ, ອະດີດຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານແອນດຣູ ເມັກເຄບ
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