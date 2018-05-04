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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທຣໍາ ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຈ່າຍເງິນ ຄືນໃຫ້ ທະນາຍຄວາມ ທີ່ຈ່າຍເງິນ ແກ່ດາຣາໂປ້

ຮູບພາບຂອງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທະນາຍຄວາມ ທ່ານໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ແລະດາຣາຮູບເງົາໂປ້ ນາງສະຕອມມີ ດານຽລສ໌.

ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ​ຮັບ​ຮູ້​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ເປັນເທື່ອ​ທຳ​ອິດ
ພ້ອມ​ດ້ວຍຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ທັງ​ໝົດ ໃນ​ແລງ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ປະທາ ນາທິບໍດີ​ດໍ
​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ ໄດ້ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນ​ໃຫ້​ແກ່​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານຍ້ອນທະນາຍ ໄດ້​ຈ່າຍ
ເງິນ​ໃຫ້​ແກ່ນັກສະ​ແດງຮູບ​ເງົາໂປ້ ບໍ່ດົນ​ກ່ອນ​ການ​ເລື​ອກຕັ້ງ​ໃນ​ປີ 2016.

ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ກ່າວ​ໃນລະຫວ່າງ ​ການຖະແຫຼງ​ຂ່າວທາງ​ໂທ
ລະພາບ​ຕາມ​ປົກກະຕິວ່າ “ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮູ້້ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດແມ່ນໃນລະ ຫວ່າງ​ການ​
ໃຫ້​ສຳພາດໃນ​ມື້ຄືນນີ້​. ຫ້ອງການ​ຂ່າວ​ທຳນຽບຂາວ ຈະ​ບໍ່​ປະສານ​ງານ​ກັບທິມກົດ
ໝາຍຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຢູ່ຂ້າງ​ນອກ ກ່ຽວ​ກັບ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ.”

ທ່ານ​ນາງ​ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ​ໄດ້​ຖືກ​ຖາມຕື່ມ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງໄດ້ຕົວະ ຫຼື​ວ່າ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ
​ຄວາມ​ມືດ​ມົວ ​ເວລາ​ທ່ານ​ນາງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ວ່າ ປະທານາ
ທິບໍ​ດີບໍ່ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ.

ທ່ານ​ນາງ​ຕອບ​ວ່າ “ຂ້​າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ດີ​ສຸດ ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຢູ່ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ນັ້ນ ​ຢູ່​ໃນທວິດ​ເຕີ ທີ່​ນຶ່ງ​ໃນ
ບັນດາ​ທະນາຍຄວາມ ທ່ານຣູນີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ກ່າວ​ຢູ່ໃນ​ລາຍ​ການໂທລະພາບ​ຟັອກສ໌
ກ່ອນ​ຕອນ​ແລງ​ນັ້ນ​ວ່າ ທະນາຍຄວາມ​ໄມ​ເກີ​ລ ​ໂຄ​ເຮັນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຄືນໃຫ້ ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ທ່ານໄດ້​ຈ່າຍ​ໃຫ້​ນາງ​ສະ​ຕອ​ມມີ ດາ​ນຽລສ໌.

ອະດີດເຈົ້າເມືອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານຈູລີອານີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017.
ອະດີດເຈົ້າເມືອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານຈູລີອານີ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2017.

ນີ້​ແມ່ນຂັດແຍ້ງ​ໂດຍ​ກົງ ກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ​ກ່ອນນັ້ນ.

ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອບິນ​ປະຈຳ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ ແອຟອກສວັນ​ ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກ່ອນ ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໄດ້​
ຕອບ​ວ່າ “ບໍ່” ຫຼັງ​ຈາກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ນື່ງ​ຖາ​ມວ່າ ​ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທີ່​ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ
​ໄດ້ຈ່າຍ​ໃຫ້​ແກ່​ນາງ​ດາ​ນຽລສ໌ ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາຍັງ​ກ່າວ ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້ວ່າ​ເປັນ
​ຫຍັງ​ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ​ຈຶ່ງໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນໃຫ້ນາງ.

ທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕຂອງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທ່ານ​ໄມເກີລ ໂຄ​ເຮັນ ກຳລັງອອຈາກ ສານລັດຖະບານກາງ ວັນທີ 26 ເມສາ 2018.
ທະນາຍຄວາມສ່ວນໂຕຂອງ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທ່ານ​ໄມເກີລ ໂຄ​ເຮັນ ກຳລັງອອຈາກ ສານລັດຖະບານກາງ ວັນທີ 26 ເມສາ 2018.

ດາ​ຣາ​ຮູບ​ເງົາໂປ້​ແລະຜູ້​ກຳກັບ ຊຶ່ງມີຊື່​ແທ້​ວ່ານາງ​ສະ​ແຕັ​ບຟາ​ນີ ​ເກ​ຣກໍຣີ ຄລິ​ຟ ຟອດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາວ່າ ຄວາມ​ສຳພັນ​ທາງ​ຊູ້ສາວກັບທ່ານທຣຳ​ຄືນ​ນຶ່ງໃນ​ປີ 2006 ຢູ່​ໂຮງ​ແຮມ​ໃນ​ລັດ​ເນ​ວາດາ​. ປະທານາທິບໍດີ ​ແລະ​ບັນດາ​ທະນາຍຄວາມ​ ຂອງ​ທ່ານ ​ໄດ້​ຢືນຢັດໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ິວ່າ ທ່ານບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ທາງ​ເພດ ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ພົວພັນ​ໃນ​ການຈ່າຍໃຫ້​ແກ່​ນາງ​ດາ​ນຽລສ໌.

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