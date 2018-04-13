ພວກສະໜັບສະໜຸນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ເປີດການປຸກ
ລະດົມໂດຍຜ່ານທາງອິນເຕີແນັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປື້ມທີ່ຂຽນຂຶ້ນຈາກຄວາມຊົງ ຈຳຂອງ
ທ່ານ ເຈມສ໌ ໂຄມີ, ອະດີດຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື ເອັຟບີອາຍ (FBI) ບໍ່
ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖື.
ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ເປີດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊໃໝ່ອັນນຶ່ງ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ຊື່ວ່າ Lyin’Comey.com ຊຶ່ງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາເວົ້າຂອງບຸກຄົນ
ສຳຄັນໆຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຕໍາໜິອະດີດຫົວໜ້າອົງການເອັຟບີອາຍ (FBI) ຄົນ
ນັ້ນ ມາລົງໃຫ້ຄົນອ່ານ. ອົງການຂ່າວ ຟັອກສ໌ ນີວສ໌ (Fox News) ເວົ້າວ່າ ພັກຣີພັບ
ບລິກັນມີແຜນທີ່ຈະກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຈິງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເວົ້າຢູ່ໃນປຶ້ມຂອງທ່ານໂຄມີ
ແລະຈະໃຊ້ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວສໍາລັບເປັນບ່ອນ “ຕອບໂຕ້ກັບຢ່າງວ່ອງໄວ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້
“ຄໍາເວົ້າອັນໃດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ” ຫຼື “ຂັດກັບຄວາມຈິງ” ໃດໆຢູ່ໃນນັ້ນເຫັນໄດ້ຢ່າງເດັ່ນຊັດ.
ປຶ້ມຂອງທ່ານໂຄມີ ທີ່ຊື່ວ່າ A Higher Loyalty: Truth, Lies, And Leadership ມີ
ກໍານົດຈະນໍາອອກມາເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 17 ເມສາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ປື້ມດັ່ງກ່າວໃຫ້ສັນຍາ
ວ່າ ຈະໃຫ້ຄົນຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນທີ່ບໍ່ຈິງຂອງທ່ານໂຄມີ ກັບປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດທີ່ປົດທ່ານອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ແລະເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ແຊກ
ແຊງເຂົ້າໃນຄວາມເປັນອິດສະຫຼະຂອງອົງການເອັຟບີອາຍ (FBI).
ສໍານັກຂ່າວ ເອພີ ເວົ້າວ່າ ທ່ານໂຄມີຕໍາໜິທ່ານທຣໍາຢ່າງໜັກວ່າ ເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີຈັນຍາບັນ
ແລະ “ບິດເບືອນຄວາມຈິງ” ແລະເອີ້ນການນໍາພາປະເທດຂອງທ່ານທຣໍາວ່າ ເປັນການ
ນໍາພາທີ່ “ຖືກຜັກດັນດ້ວຍຄວາມຖືໂຕວ່າເກັ່ງ ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່
ສ່ວນຕົວບຸກຄົນ.”
ທ່ານໂຄມີເຫັນທ່ານທຣໍາວ່າ ເປັນເຈົ້ານາຍແບບມາເຟຍ ທີ່ຫາທາງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຈໍາແນກ
ລະຫວ່າງການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະການເມືອງເຊື່ອມລົງ ແລະກົດດັນທ່ານກ່ຽວກັບ
ການສືບສວນຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດເບິ່ງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກ
ຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ປົດທ່ານໂຄມີອອກຈາກຕໍາແໜ່ງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2017 ຊຶ່ງພາ
ໃຫ້ເກີດການກ່າວຫາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດວ່າທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະຂັດ
ຂວາງການສືບສວນ ທີ່ກວດເບິ່ງວ່າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ກັບຣັດເຊຍຫລືບໍ່ ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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