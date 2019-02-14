ປ. ທຣຳ ປຶກສາຫາລື ກັບ ປ. ດູເກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຂັບໄລ່ ປ. ມາດູໂຣ ຂອງເວເນຊູເອລາ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຄລອມເບຍ ທ່ານອີວານ ດຸກເກ ກ່າວວ່າ ທ່ານຕ້ອງການ ທີ່ຈະ“ຍຸດຕິ
ລະບອບຜະເດັດການ ທີ່ໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ” ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ.
ທ່ານດຸກເກ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ບ່ອນທີ່ທ່ານ
ໄດ້ພົບປະ ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອຫາລື ກ່ຽວກັບການດຳເນີນຄວາມພະ
ຍາຍາມ ເພື່ອຂັບໄລ່ ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ອອກຈາກ
ຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ເວເນຊູເອລາ ພວມ “ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ. ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດຕໍ່ ແບບຂີ້ຮ້າຍຫຼາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ພໍໃຈ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງສຶກສາເບິ່ງ “ທາງເລືອກທຸກທາງ” ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດໃດໆ. ທ່ານກ່າວແຕ່ພຽງວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນ
ການທີ່ຈະແຊກແຊງດ້ວຍກຳລັງທະຫານ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ພາຍໃຕ້ສະພາບ
ການແບບໃດ ທ່ານຈຶ່ງຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດໄປທີ່ນັ້ນ.
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຈະກ່າວຄຳ
ປາໄສ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເວເນຊູເອລາ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລນາໆຊາດ ລັດຟລໍຣິດາ ທີ່
ນະຄອນໄມອາມີ ໃນມື້ວັນຈັນ. ມະຫາວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ ເປັນຄຸ້ມທີ່ມີຊາວເວເນຊູ-
ເອລາ ອາໄສຢູ່ ຫລາຍທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ.
ສະຫະລັດ ການາດາ ແລະປະເທດອື່ນໆອີກ 50 ປະເທດ ຈາກອາເມຣິກາ ລາຕິນ ແລະ
ຢູໂຣບ ໄດ້ຮັບຮູ້ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ ວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊົ່ວຄາວ ຂອງເວເນ-
ຊູເອລາ.
ທ່ານກວາອີໂດເປັນຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະໄດ້ໃຊ້ສະພາບັນດັ່ງກ່າວປະກາດວ່າ
ລັດຖະບານ ມາດູໂຣ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນມີການສໍ້ໂກງ ໃນການປ່ອນບັດ
ແລະປະກາດໃຫ້ທ່ານເອງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະເທດ.
ທ່ານທຣຳເອີ້ນທ່ານກວາອີໂດວ່າ ເປັນບຸກຄົນທີ່ “ກ້າຫານ” ແລະກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະ
ເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະໄດ້ຜົນ” ກັບພວກທີ່ຕ້ອງການຂັບໄລ່ທ່ານມາດູໂຣ.
ທ່ານດຸກເກກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ ທ່ານ
ກວາອີໂດ ເຂັ້ມແຂງກວ່ານີ້ ເພື່ອນຳພາປະເທດເວເນຊູເອລາ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການສະກັດກັ້ນຂອງທ່ານມາດູໂຣ ບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ
ມະນຸດສະທຳ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເຄື່ອງຂອງ ຈາກສະຫະລັດ ຜ່ານທາງປະເທດ
ໂຄລອມເບຍເຂົ້າໄປໃນເຂດຊາຍແດນ ຂອງເວເນຊູເອລາ “ແມ່ນສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ຈິງໃຈ. ມີປະຊາຊົນກຳລັງອຶດຫິວຢູ່.”
ທ່ານດຸກເກກ່າວວ່າ “ການຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ
ແມ່ນເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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