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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ ສ່ວນ​ຕົວ ຂອງ​ ປ. ທ​ຣຳ ຈະໄປ​ໃຫ້​​ການ ​​ແບບ​ເປີດ​ເຜີຍ ຕໍ່​ກຳ​ມະ​ການ ສ​ະພາ

ທ່ານ ໄມໂຄ ໂຄ​ເຮັນ (Michael Cohen) ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່ມີ​ຄວາມ​ບາດ​ໝາງ​ໃຈກັນ​ກັບ​ເພິ່ນ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ສານ ໃນ​ເມືອງ​ແມນ​ແຮັດ​ຕັນ ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ນີວ​ຢອກ​ໄປ, ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ພະ​ຈິກ, 2018

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ທ່ານ ໄມໂຄ ໂຄ​ເຮັນ (Michael Cohen) ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່ມີ​ຄວາມ​ບາດ​ໝາງ​ໃຈກັນ​ກັບ​ເພິ່ນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະໄປ​ໃຫ້ການ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ເປີດ​ເຜີຍ ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ ມະການ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສ​ະພາ ​ໃນ​ເດືອນ​ໜ້ານີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ ກ່ອນທີ່ທ່ານ​ຈະ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຄຸກ ຍ້ອນ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ ເທັດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາຍາ ​ອັນ​ອື່ນໆ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານໂຄ​ເຮັນທີ່​ໄດ້​ໃຫ້ການມາ​ແລ້ວ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫລາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ທີ່​ທ່ານໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ຟັງ ນັບ​ຕັ້ງແຕ່ຕອນ​ທ່ານພີກຕົວ ​ອອກ​ຈາກ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ "ຄອງ​ຄອຍ​ຖ້າຮັບສິດທີ່​ຈະ​ໄດ້ມີ​ເວ​ທີ ​ທີ່​ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ການໄດ້​ຢ່າງ​ເຕັມ​ສ່ວນ ແລະ​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດ​ການທີ່​ໄດ້​ປາ​ກົດ​ຂຶ້ນ."

ການ​ໃຫ້​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ກຸມ​ພາ ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດູ​ແລ​ກິດ​ຈະ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ກຳ​ມະ​ການ​ໃໝ່ ຈາກ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ, ທ່ານ ອາລີ​ຈາ ຄຳ​ມິງ​ສ໌ (Elijah Cummings)

ທ່ານ ຄຳ​ມິງ​ສ໌ ທີ່​ເປັນຜູ້​ຕຳ​ໜິ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແກ່ນ​ຕໍ່ລັດ​ຖະ​ບານທ່ານທ​ຣຳ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ແລະອົງ​ການ​ທ​ຣຳ ນຳ​ເອົາເອ​ກະ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເງິນ​ຄ່າ​ປິດ​ປາກທີ່​ທ່ານ ໂຄ​ເຮັນ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຫ້​ແກ່ຜູ້​ຍິງສອງ​ຄົນ ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າມີ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ຊູ້​ສາວ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ນັ້ນ ມາ​ມອບ​ໃຫ້.

​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານ ຄຳ​ມິງ​ສ໌ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສານ​ງານ​ເລື້ອງ​ໃຫ້​ການ​ຂອງ​ທ່ານໂຄ​ເຮັນ ກັບ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ໂຣ​ເບີດ ມອ​ລ​ເລີ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ການ​ສອບ​ສວນໃນ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ເລື້ອງ​ກາ​ນ​ຮ່ວມ​ມືກັນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ທ່ານທ​ຣຳ ກັບ​ພວກ​ຣັດ​ເຊຍ ແລະສືບ​ສວນເບິ່​ງວ່າ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້ຂັດ​ຂວາງ​ຂະ​ບວນຍຸ​ຕິ​ທຳ​ໂດຍການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ສອບສວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນ ຫລືບໍ່.

"ຂ້າ​ພະ​ເຈ​ນ້າ​ຢາກ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຮູ້​ຢ່າງ​ແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ຈະ​ເຂົ້າ ໄປ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ການ​ສອບ​ສວນ​ດ້ານ​ການກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳໃດໆ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່ນີ້ ແລະ​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື້ອງນີ້ແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກັບ​ຫ້​ອງ​ການ​ຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດມອ​ລ​ເລີ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານຄຳ​ມິງ​ສ໌.

ທ້າງ​ດ້ານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ທີ່​ເອີ້ນ​ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ຕົນ​ວ່າເປັນ "ຄົນ​ທີ່​ອ່ອນ​ແອ" ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານໂຄ​ເຮັນ​ວ່າ ​ເວົ້າຂີ້​ຕົວະ​ຕໍ່​ພວກໄອ​ຍະ​ການ ເພື່ອ​ຫາ​ທາງ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຈຳ​ຄຸກ​ທີ່​ມີ​ເວ​ລາ​ສັ້ນ​ລົງ​ກວ່າ​ເກົ່ານັ້ນ ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕໍ່​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ໂຄ​ເຮັນ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດເລີຍ.

ສ່ວນ​ທ່ານ ອາ​ດາມ ​ຊິຟ (Adam Schiff) ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ນັ້ນ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົມ​ກັນ​ກັບ ທ່ານ ໂຄ​ເຮັນ ແບບ​ບໍ່​ເປີດ​ເຜີຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຊກ​ແຊງ ​ຂອງຣັດ​ເຊຍນັ້ນ.

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