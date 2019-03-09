ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວອ້າງວ່າ ມັນເປັນການພິສູດໃຫ້ເຫັນ
ວ່າຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃນການຕັດສິນລົງໂທດ ຕໍ່ທ່ານພອລ ມານາຟອດ ອະດີດປະທານຄະ
ນະໂຄສະນາ ຫາສຽງຂອງທ່ານຫຼັງຈາກຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ
ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ທ່ານມານາຟອດ ຈຳຄຸກ 47 ເດືອນໃນ ຖານສໍ້ໂກງພາສີແລະທະນາຄານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ເດີນທາງຈາກທຳນຽບ
ຂາວໃນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ເພື່ອໄປສຳຫຼວດເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍຈາກລົມພາຍຸທໍເນໂດ
ທີ່ລັດອາລາບາມາ ໃນອາທິດນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີຫຼາຍ ສຳລັບທ່ານມາ
ນາຟອດ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດສຳລັບທ່ານ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳກ່າວຕື່ມວ່າ "ແຕ່ ຖ້າທ່ານສັງເກດ ທັງນະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ
ແລະຜູ້ພິພາກສາທີ່ມີຄົນເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງສູງ ຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ
ກັບຣັດເຊຍ.”
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວານນີ້ ທ່ານທຣຳກໍໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ການສືບ
ສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງໄອຍະການພິ
ເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ແມ່ນ "ການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ຊອກຫາຈັບຜິດ ແບບຫຼອກ
ລວງ" ແລະອີງເທື່ອນຶ່ງໄດ້ມີການປະຕິເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍ.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານທີ ແອັສ ແອລລິສ ທີ 3 ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມາ
ນາຟອດ "ບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ ກ່ຽວກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບລັດຖະບານຣັດເຊຍ
ເພື່ອໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ" ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມານາຟອດບໍ່ໄດ້ຖືກດຳເນີນ
ຄະດີ ໃນຖານເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງການສືບສວນ ໂດຍທ່ານມັລເລີ ກ່ຽວກັບວ່າ ຄະ
ນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຣັດເຊຍຫຼືບໍ່ ເພື່ອຊັກຈູງຜົນ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016.
ໃນການຕັດສິນໂທດນັ້ນ ຜູ້ພິພາກສາ ບໍ່ໄດ້ປະຕິເສດ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຢ່າງ
ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງມົສກູແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງທ່ານທຣຳ.
ການຕັດສິນລົງໂທດໃຫ້ທ່ານມານາຟອດຈຳຄຸກ 47 ເດືອນນີ້ຖືວ່າຕ່ຳກວ່າຄວາມຕ້ອງ
ການ ຂອງບັນດາໄອຍະການຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຢາກໃຫ້ລົງໂທດຈຳຄຸກທ່ານ 19 ຫາ 21
ປີຊຶ່ງເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ທ່ານມານາຟອດ ອາຍຸ 69 ປີແລ້ວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຢູ່ໃນຄຸກ ຕະ
ຫຼອດບັ້ນປາຍຂອງຊີວິດ.
ຜູ້ພິພາກສາທີ ແອັສ ແອລລິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼັກການຊີ້ນຳ ຂອງການລົງໂທດລັດຖະບານ
ກາງ ທີ່ໄອຍະການພິເສດໂຣເບີດ ມັລເລີໄດ້ສະເໜີແນະນຳມານັ້ນແມ່ນໜັກເກີນໄປໂພດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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