ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫຼິວ ເຫໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີວ່າປະເທດທັງສອງຈະສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ແລະຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດທັງສອງໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະເຈລະຈາກັນຕື່ມ ເປັນເວລາສອງມື້.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າວ່າ ເບິ່ງຊົງແລ້ວ ການຕົກລົງກັນຈະມີຂຶ້ນ.”
ໃນການຖະແຫຼງຜ່ານນາຍພາສານັ້ນ ທ່ານຫຼິວ ຫົວໜ້າເຈລະຈາການຄ້າຂອງຈີນ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງຫຼາຍທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໃນທີ່ສຸດແລ້ວຍ ພວກເຮົາກໍຈະມີຂຶ້ນຕົກລົງກັນ.”
ທ່ານຫຼິວໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ທຳການເຈລະຈາໂດຍກົງ ກັບສະຫະລັດ ໂດຍປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງທີ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈ ທີ່ຈະຢູ່ທີ່ນີ້ດົນຕື່ມອີກ ເພີ້ມເວລາຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ນັ້ນແມ່ນໝາຍເຖິງ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ” ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມີໂອກາດອັນດີ ທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ທ່ານສຕີຟ ມນຸກຈິນ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ການເຈລະຈາຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຈົນຮອດວັນອາທິດ.
ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ປ່ຽນໃຈໄປຈາກການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະເພີ້ມການເກັບພາສີຂຶ້ນເປັນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ຕໍ່ສິນຄ້າຈີນ 200 ຕື້ໂດລາ ຖ້າການຕົກລົງກັນຫາກບໍ່ສາມາດບັນລຸ ພາຍໃນວັນທີ 1 ມື້ນານີ້.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວຕໍ່ທ່ານຫຼິວວ່າ “ທ່ານສາມາດແຈ້ງໃຫ້ປະທານປະເທດສີຊາບ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຫາກມອງເຫັນວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າເກີດຂຶ້ນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນເກີດຂຶ້ນ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ມີຄວາມເໝາະສົມທີ່ຈະເລື່ອນເສັ້ນຕາຍອອກໄປໂດຍຮັກສາລະດັບ 10 ເປີເຊັນໄວ້ກ່ອນແທນທີ່ຈະເພີ້ມເປັນ 25 ເປີເຊັນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຢາກຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.”
ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນປ່ຽນແປງໂຄງລ່າງກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ສຳຄັນໆເຊັ່ນວ່າຢຸດເຊົາການລັກຂະໂມຍ ຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນຍາຂອງອາເມຣິກັນ ແລະຢຸດການໃຫ້ເງິນອຸດໜຸນແລະການສ້າງຄວາມໄດ້ປຽບອື່ນໆໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດຂອງຈີນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ