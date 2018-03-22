ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນມີໝາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະລົງນາມໃນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ທີ່ “ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ການຮຸກຮານທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງຈີນ” ໃນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ອາດຈະເລັ່ງລັດ ໃຫ້ເກີດສົງຄາມທາງ
ການຄ້າຢ່າງເຕັມອັດຕາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກນັ້ນ.
ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ສ່ວນນຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອຕອບໂຕ້
ຕໍ່ການ ລັກຂະໂມຍ ແລະໂອນເທັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະລັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄປໃຫ້ບັນດາ
ບໍລິສັດຂອງຈີນ.
ກະຊວງການຄ້າຂອງຈີນ ໄດ້ກ່າວກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມວ່າ ຈີນຄັດຄ້ານຕໍ່ການເຄື່ອນ
ໄຫວທາງການຄ້າຂອງສະຫະລັດຕາມລຳພັງ ແລະຫວັງວ່າ ທັງສອງປະເທດ ສາມາດ
ຊອກຫາການແກ້ໄຂທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ໂດຍຜ່ານທາງການເຈລະຈາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ກ່ຽວກັບການສືບ
ສວນເປັນເວລານຶ່ງເດືອນ ພາຍໃຕ້ວັກ 301 ຂອງກົດໝາຍການຄ້າ ສະບັບປີ 1974 ກ່ຽວກັບການ ປະຕິບັດທາງດ້ານການຄ້າຂອງປັກກິ່ງ.
ຈີນ ແມ່ນໄດ້ຖືກພິຈາລະຈາມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ໂດຍຫຼາຍໆຄົນໃນປະຊາຄົມນາໆຊາດວ່າ ແມ່ນໄດ້ລະເມີດ ຫລັກການພື້ນຖານ ຂອງການຄ້າໂລກ ເຖິງແມ່ນ
ວ່າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນອົງການການຄ້າໂລກປີ 2001 ກໍຕາມ.
ຈີນແມ່ນບໍ່ໄດ້ “ປະຕິບັດຕາມພັນທະ ພາຍໃຕ້ອົງການໆຄ້າໂລກ ທີ່ສະເພາະ
ເຈາະຈົງ ຈຳນວນນຶ່ງ,” ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກອົງການຜູ້ຕາງໜ້າທາງດ້ານການຄ້າຂອງ
ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງໄດ້ເລົ່າເຖິງເບື້ອງຫຼັງຄວາມເປັນມາຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຟັງ.
ການຖະແຫຼງດັ່ງກ່າວແລະການໃຫ້ຄວາມເຫັນຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບນຳອອກເຜີຍແຜ່
ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ນັ້ນ ແມ່ນເບິ່ງກັນວ່າເປັນສັນຍານອັນຈະແຈ້ງ ທີ່ລັດຖະບານ, ໃນການ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ບົດບັນທຶກ ເມື່ອວັນທີ 14 ສິງຫາ ໂດຍທ່ານທຣຳນັ້ນ ແມ່ນຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະໃຊ້
ວັກ 301 ເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການຄ້າ.
ເທື່ອຫລ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ແມ່ນໂດຍລັດຖະບານ ທ່ານຄລິນຕັນ ຕໍ່ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອ
ເປີດພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຈີນແມ່ນໄດ້ “ເອົາລັດເອົາປຽບ” ສະຫະລັດ ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳກ່ຽວກັບເລື່ອງ
ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕຳໜິ
ຕິຕຽນຢ່າງແຮງ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງຄົນກ່ອນ ທີ່ວ່າ ບໍ່ເອົາບາດກ້າວໃດໆເລີຍນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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