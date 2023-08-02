ຄະນະຕຸລາການລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ສຳລັບການພະຍາຍາມທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຕ່າວປີ້ນການຜ່າຍແພ້ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ເພື່ອຮັກສາອຳນາດໄວ້ຄືເກົ່າ, ເຊິ່ງເປັນຄວາມຫາຍະນະທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານເພີ່ມເຕີມ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອຍາດເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວຄືນໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2024.
ການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຍືດຍາວສີ່ກະທົງແມ່ນຖືກຮ່າງຂຶ້ນໂດຍທີ່ປຶກສາພິເສດຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ແຈັກ
ສມິດ ຫຼັງຈາກຄະນະຕຸລາການໄດ້ຟັງການໃຫ້ການ ຫຼາຍເດືອນຈາກພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຈຳນວນນຶ່ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ຄວາມຊົງຈຳຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມ ແລະ ບໍ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດເພື່ອຕ່າວປີ້ນການຜ່າຍແພ້ຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນເດືອນມັງກອນ 2021.
ການຟ້ອງຮ້ອງຍາວ 45 ໜ້າໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ອາຍຸ 77 ປີໄດ້ພົວພັນໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອສໍ້ໂກງ ສະຫະລັດ, ຂົ່ມຂູ່ສິດທິຂອງຜູ້ອື່ນ ແລະ ຂັດຂວາງການປະຕິບັດງານຂອງສະພາ, ເຊິ່ງແມ່ນການນັບຄະແນນສຽງເພື່ອຢັ້ງຢືນໄຊຊະນະຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ການຂັດຂວາງຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ການນັບຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງໂດຍລັດຖະສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ 2,000 ຄົນ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນການປະທ້ວງທີ່ຮຸນແຮງ.
ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ 247 ປີຂອງປະເທດທີ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງອີກນຶ່ງສະໄໝທີ່ມີສີ່ປີ ແທນທີ່ຈະໂອນອຳນາດໃຫ້ຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຢ່າງສະຫງົບ. ທ່ານແມ່ນຄາດວ່າຈະໄປປາກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຜູ້ພິພາກສາໃນວັນພະຫັດນີ້ໃນການປາກົດຕົວຕໍ່ສານຄັ້ງທຳອິດໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງວ່າທ່ານຖືກສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນດ້ວຍການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ປົກກະຕິຂອງການເລືອກຕັ້ງອື່ນໆ, ແມ່ນກະທັ້ງຫຼັງຈາກຜູ້ພິພາກສາຫຼາຍກວ່າສິບຄົນໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງຂອງທ່ານໃນຫຼາຍອາທິດຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ກໍ່ຕາມ.
ການຟ້ອງຮ້ອງກ່າວວ່າ, “ເຖິງແມ່ນໄດ້ຜ່າຍແພ້, ຈຳເລີຍແມ່ນໄດ້ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຍັງຢູ່ໃນອຳນາດ. ສະນັ້ນເປັນເວລາດົນກວ່າສອງເດືອນຫຼັງຈາກວັນເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020, ຈຳເລີຍໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄວາມຂີ້ຕົວະທີ່ວ່າມັນໄດ້ມີການກຳນົດຜົນການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງແລະວ່າແທ້ຈິງແລ້ວທ່ານໄດ້ຊະນະ.”
ການຟ້ອງຮ້ອງເວົ້າວ່າ “ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນຜິດ, ແລະ ຈຳເລີຍຮູ້ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນແທ້. ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ, ທ່ານ ທຣຳ “ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໄດ້ເຜີຍແຜ່ມັນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກ່າວອ້າງທີ່ຮູ້ວ່າບໍ່ເປັນຄວາມຈິງຂອງທ່ານປາກົດວ່າຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ຕຶງຄຽດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ໄວ້ໃຈ ແລະ ໂມໂຫ, ແລະ ທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສາທາລະນະໃນການບໍລິຫານການເລືອກຕັ້ງ.”