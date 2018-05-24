ຜູ້ພິພາກສາສານສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ບໍ່ສາມາດກີດກັນ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງຕິທ່ານ
ແລະນະໂຍບາຍຂອງທ່ານ ໂດຍໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຂຽນລົງໃນທວິດເຕີນັ້ນ.
ຜູ້ພິພາກສານາວມີ ຣີສ ບັກວາລດ໌ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນຕ່າງໆ ທີ່ໂຕ້ຕອບ
ຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໃນສື່ສັງຄົມທີ່ນິຍົມ ແມ່ນເປັນສຽງທີ່ສະແດງອອກ ຊຶ່ງຄວາມຄິດເຫັນ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກີດກັນພວກເຂົາເຈົ້າແລ້ວ
ນັ້ນທ່ານແມ່ນໄດ້ລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດ ທີ່ຄ້ຳປະ ກັນສິດເສລິພາບ
ໃນການປາກເວົ້າ.
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພື້ນທີ່ຕອບໂຕ້ກັນ” ບ່ອນທີ່ພວກຊົມໃຊ້ທວິດເຕີ ແມ່ນສາມາດ
ທີ່ຈະໂຕ້ຕອບໂດຍກົງ ກັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ໃນແຕ່ລະມື້ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ຕ່າງໆ ທັງໃຫຍ່ແລະນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ກຳໜົດໄວ້ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ພື້ນທີ່ສົນທະນາສາທາ
ລະນະ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍສານສູງສຸດນັ້ນ.” ທ່ານນາງບັກວາລດ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກີດ
ກັນພວກຕິຊົມທັງຫຼາຍ ຈະເປັນ “ການກີດກັນມຸມມອງ” ທາງການເມືອງ ແລະລັດຖະ
ທຳມະນູນ ໂດຍການລະເມີດ ບົດແກ້ໄຂທີ 1 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ.
1 ໃນ 7 ຄົນຂອງພວກທີ່ຕິຊົມທ່ານທຣຳ ຊຶງບັນຊີໄດ້ຖືກກີດກັນ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ
ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ເວີດີໂອສັ້ນໆຂອງພະສັນຕະປະປາຟຣານຊິສ ເຫຼືອບເບິ່ງທ່ານ
ທຣຳ ດ້ວຍທ່າທາງແບບມີບັນຫາ, ຊຶ່ງນາງ ໄດ້ຂຽນຢູ່ດ້ານເທິງນັ້ນວ່າ “ນີ້ແມ່ນແບບວ່າ
ເກືອບທັງໂລກຈະເບິ່ງເຈົ້າແບບນີ້.”
ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຍັງອ່ອນຢູ່ ໂດຍປຽບທຽບໃສ່ກັບວ່າ ມີອີກຫຼາຍໆຄຳຕຳໜິ
ທີ່ໂຕ້ຕອບ ຈຳນວນ 6 ຄັ້ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວິດເຕີ ໃນມື້ນັ້ນໆ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນໄອຍະການພິເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັລເລີ ຍັງສືບຕໍ່ການສືບສວນມາເປັນ
ເວລາປີກວ່າແລ້ວ ເຂົ້າໃນການແຊກແຂງຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດ ປີ 2016 ທີ່ມີຈຸດປະສົງຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຊະນະ ຫຼືບໍ່ ແລະທ່ານໄດ້ຂັດ
ຂວາງຫຼືບໍ່ຕໍ່ຂັ້ນຕອນຍຸຕິທຳເພື່ອທັບມ້າງການສືບ ສວນ, ພວກທີ່ຕິໜິຕິຕຽນທ່ານ
ແມ່ນວາດພາບທ່ານທຣຳ ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຕິດຄຸກ ໃສ່ກັບມື ຫຼືບໍ່ ກໍນຳຮູບກາຕູນ
ດູຖູກ ຖາກຖາງທ່ານ.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານທຣຳ ແມ່ນໄດ້ວາດພາບອີກແບບນຶ່ງ ດ້ວຍຄວາມເຫັນຕ່າງໆ
ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳແມ່ນວິລະບຸລຸດອາເມຣິກັນ ທີ່ຈະຖືກເລືອກຕື່ມອີກສະໄໝນຶ່ງ
ໃນປີ 2020.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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