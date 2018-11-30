ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນການປະຊຸມເປັນເວລາສອງ
ວັນ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງໂລກ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງຂອງອາເຈັນຕິນາທີ່
ເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ຫຼື 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດ
ນຳໜ້າຂອງໂລກ. ແຕ່ວ່າ ຄູ່ຕຳແໜ່ງທ່ານນຶ່ງ ທີ່ປາກົດວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ມີການພົບປະນຳ
ກໍ ຄືທ່ານ ວລາດິເລຍ ປູຕິນ, ປະທານາທິບໍດີຂອງຣັດເຊຍ.
"ອີງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ທີ່ຣັດເຊຍ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເອົາກ່ຳປັ່ນ ແລະພວກທະຫານເຮືອ
ເຫລົ່ານັ້ນ ຄືນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ ທີ່
ທຸກຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ຍົກເລີກກອງປະຊຸມຢູ່ອາເຈັນຕິນາ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ
ເມື່ອກ່ອນ...," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີຢູ່ເທິງເຮືອບິນປະຈຳ
ຕຳແໜ່ງ Air Force One ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນຫລວງບູແອນົສ
ແອເຣັສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຈະມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ຄວາມໝາຍອີກ ເມື່ອໃດສະພາບການນີ້ ຫາກໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.”
ທ່ານທຣຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານ ປູຕິນເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ຈະມີການຕຳໜິຢ່າງໜັກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດ
ຢູ່ໃນອົງການເນໂຕ້ກໍຕາມ ພາຍຫລັງທີ່ມົສກູໄດ້ຍຶດເອົາກ່ຳປັ່ນຂອງ ຢູເຄຣນ 3 ລຳ
ແລະລູກເຮືອຢູ່ຊ່ອງແຄບເຄີຣຈ໌ ທີ່ພວມເດີນທາງໄປຍັງເມືອງ ທ່າ ມາຣີຢູໂປລ ຂອງ
ຢູເຄຣນ ຢູ່ໃນທະເລອາຊັອຟນັ້ນ.
ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ, ທ່ານນາງ ຊາຣາ ແຊັນເດີສ໌ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ເທິງ
ເຮືອບິນປະຈຳຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ Air Force One ວ່າ ການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນ
ສຸດທ້າຍທີ່ຈະຍົກເລີກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ "ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ເທິງເຮືອບິນ" ພາຍຫລັງທີ່
ທ່ານທຣຳໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ຈາກລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ (John
Bolton) ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳນຽບຂາວ, ທ່ານ ຈອນ ແຄລລີ (John Kelly)
ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນ.
ພຽງແຕ່ສອງຊົ່ງໂມງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ກໍຄືໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງອອກຈາກທຳນຽບຂາວໄປ,
ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານປູຕິນໃນລະ
ຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຂອງພວກຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຈີ 20.
ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ສະໜາມຫຍ້າເບື້ອງໃຕ້ຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ "ຂ້າ
ພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ດີຫລາຍ ທີ່ຈະມີການພົບປະກັນ."
ການເລີກລົ້ມການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນໃນມື້ດຽວກັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄມໂຄ
ໂກເຮັນ (Michael Cohen) ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຍອມ
ຮັບຜິດ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບການສະເໜີສ້າງຕຶກສູງໆຂອງທ່ານ
ທຣຳ ຢູ່ນະຄອນມົສກູນັ້ນ.
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