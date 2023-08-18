ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຕອນນີ້ໄດ້ເວົ້າວ່າທ່ານຈະບໍ່ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນອາທິດໜ້າ ເພື່ອເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ທ່ານອ້າງວ່າເປັນຫຼັກຖານໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ການສໍ້ໂກງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ໃນລັດ ຈໍເຈຍ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄຳແນະນຳຂອງບັນດານັກກົດໝາຍ.
ມັນບໍ່ມີຫຼັກຖານທີ່ໜ້າຈັບໃຈ ກ່ຽວກັບການສໍ້ໂກງຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າໄດ້ປາກົດອອກມາໃນສອງປີເຄິ່ງນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດດັ່ງກ່າວ, ບ່ອນທີ່ການນັບຄະແນນຄືນສາມຄັ້ງທີ່ໄດ້ຢືນຢັນການຝ່າຍແພ້ຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວມາແຕ່ດົນວ່າ ທ່ານໄດ້ຜ່າຍແພ້ຢ່າງເປັນທຳ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານຈະຈັດງານຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຄະນະຕຸລາການໄດ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຕັ້ງຂໍ້ຫາຕໍ່ທ່ານ ແລະ ຄົນອື່ນໆໃນການກ່າວຫາວ່າສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຢຸດການໂອນອຳນາດຢ່າງສັນຕິ.