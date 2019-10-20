ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທວີດເຕີ້ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຄືນວັນເສົາວານນີ້ ລຽນຕິດຫຼາຍຄັ້ງ ຊຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ຈະຍົກເລີກແຜນການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມປະເທດ G7 ຢູ່ທີ່ຣີຊອດສະໜາມຕີກັອຟ ທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ໃນນະຄອນໄມອາມີ ຂອງລັດຟລໍຣີດາ.
ເມື່ອຕົ້ນສັບປະດານີ້ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຢືນຢັນແຜນການທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດ ຢູ່ທີ່ ຣີຊອດ Trump National Doral.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ສື່ມວນຊົນ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ ສຳລັບ ການຄັດຄ້ານຕໍ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຄຶດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ກຳລັງເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ດີແທ້ໆ ສຳລັບ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍນຳໃຊ້ Trump National Doral ໃນນະຄອນ ໄມອາມີ ເພື່ອເປັນ ສະຖານທີ່ຕ້ອນຮັບບັນດາຜູ້ນຳ ກຸ່ມປະເທດ G7. ມັນ ໃຫຍ່ ສະງ່າງາມ ຕັ້ງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ຫຼາຍຮ້ອຍເຮັກຕາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັບສະໜາມບິນສາກົນຂອງນະຄອນໄມອາມີ (Miami International Airport) ຊຶ່ງມີຫ້ອງເຕັ້ນລຳ ແລະຫ້ອງປະຊຸມ ຫຼາຍຫ້ອງ ແລະຄະນະຜູ້ແທນແຕ່ລະທ່ານ ຈະໄດ້ພັກຢູ່ໃນຕຶກອາຄານ ທີ່ມີຫ້ອງພັກຈຳນວນ 50 ຫາ 70 ຫ້ອງ ສຳລັບເພິ່ນແຕ່ລະຄົນ. ກໍຈະເປັນສະຖານທີ່ເມາະກວ່າທາງເລືອກອື່ນໃດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກາດ ວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ເຕັມໃຈ ທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີກຳໄລຫຍັງເລີຍ ຫຼື ຖ້າສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຍັງ ຕໍ່ ສະຫະລັດ. ແຕ່ ຕາມທຳມະດາ ສືມວນຊົນທີ່ເປັນສັດຕູ ແລະພວກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາ ພາກັນເປັນບ້າ!”
ບັນດາສະມາຊິກຈາກພັກຂອງທ່ານທຣຳ ບາງສ່ວນ ກໍຍັງໄດ້ຕຳໜິ ແຜນການຂອງທ່ານ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ວ່າ ສະຖານທີ່ແຫ່ງອື່ນໆໃນສະຫະລັດ ສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ 2020 ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ອາດປະກອບດ້ວຍ Camp David ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ພັກພ່ອນຍ່ອນອາລົມຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນລັດແມຣີແລນ.