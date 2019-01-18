ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານນາງ
ແນນຊີ ເພໂລຊີຕ້ອງໄດ້ຍົກເລີກແຜນການເດີນທາງໄປຍັງອັຟການິສຖານແລະນະຄອນ
ບຣັສເຊີລສ໌ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດ ໃນການຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານ
ການເມືອງທີ່ຂົມຂື່ນ ກ່ຽວກັບການປິດລັດຖະບານ ທີ່ດົນທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະ
ຫະລັດ.
ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປຫາປະທານສະພາຕ່ຳນັ້ນ ທ່ານທຣຳໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້
ທ່ານນາງເພໂລຊີ ແລະສະມາຊິກສະພາຈຳນວນນຶ່ງໃຊ້ເຮືອບິນກອງທັບ ເພື່ອເດີນທາງ
ໄປພົບປະກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ້ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ແລະ
ທະຫານອາເມຣິກັນ ຢູ່ອັຟການິສຖານ ໂດຍຂຽນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພວກຄົນງານອາເມຣິ
ກັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ 800,000 ຄົນບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຢູ່ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງແນ່ໃຈວ່າ ພວກທ່ານ
ຈະເຫັນພ້ອມນຳໃນການເລື່ອນງານສາທາລະນະນີ້ ແມ່ນເໝາະສົມທີ່ສຸດ."
ໂຄສົກ ຂອງຫ້ອງການ ທ່ານນາງເພໂລຊີ ກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະສະໜອງ "ການລາຍງານທີ່ສຳຄັນ ທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ສືບລັບພ້ອມທັງເປັນໂອກາດໃຫ້ທ່ານນາງເພໂລຊີໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈພວກທະຫານ.
ຈົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໄດ້ກ່າວໂດຍກົງເຖິງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີໃນມື້ວັນພຸດ ທີ່ໃຫ້ທ່ານທຣຳ ເລື່ອນເວລາໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ປະຊາດ ຊຶ່ງກຳນົດໃສ່ວັນທີ 29 ມັງກອນ ໄປຈົນກວ່າ ມີການອະນຸມັດທຶນໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະຢຸດເຊົ້າການປິດລັດຖະບານ.
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບ ຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານແອແດມ ຊິຟ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ ນອກຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີວ່າ "ນີ້ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ທີ່ສຸດສຳລັບປະທານາທິບໍດີ ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ບອກລັດຖະສະພາວ່າ ຕົນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຼ້ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການກຳກັບດູແລຂອງຕົນໄດ້."
ການຕອບໂຕ້ໄປມາລະຫວ່າງທຳນຽບຂາວແລະປະທານສະພາຕ່ຳ ໝາຍຄວາມວ່າການປິດລັດຖະບານກາງເປັນບາງສ່ວນນັ້ນຍັງມອງບໍ່ເຫັນເທື່ອວ່າຈະສິ້ນສຸດຊຶ່ງໃນໄວໆນີ້ ກໍຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ອາທິດທີຫ້າແລ້ວ. ການປິດລັດຖະບານດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຈາກການຂັດແຍ້ງກັນ ລະຫວ່າງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການສ້າງກຳແພງ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ຢູ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍໆຄົນ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ແລະສະພາສູງ ຢາກໃຫ້ມີການຕົກລົງກັນ ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງເພໂລຊີບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຈລະຈາ. ຫວັງວ່າສະມາຊິກສະພາພັກເດໂມແຄຣັດຈະກ້າວອອກມາເລີ້ມດຳເນີນການໃນສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາແລະສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ ກໍແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ໃນລະດັບທີ່ສູງ ທີ່ສຸດ.
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