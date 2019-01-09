ທ່ານ ພອລ ມານາຝອດ, ອະດີດຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ ຂອງ
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຫຼາຍເດືອນໃນກາງປີ 2016 ນັ້ນ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນການລົງຄະ
ແນນສຽງເລືອກຕັ້ງ ຈາກການໂຄສະນາຫາສຽງກັບຜູ້ຮ່ວມງານທີ່ມີສາຍພົວພັນກັບອົງ
ການສືບລັບ ຣັດເຊຍ, ອີງຕາມສຳນວນຄະດີຂອງສານໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ການ
ເປີດເຜີຍດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຫຼັກຖານທີ່ມີນ້ຳໜັກວ່າ ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ
ທຣຳ ອາດໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະປະສານງານກັບ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການແຂ່ງຂັນ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນດາໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ຍັງບໍ່ໄດ້
ຍົກກໍລະນີນີ້ ຂຶ້ນມາ ກ່ຽວກັບວ່າມັນມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ
ຫຼືບໍ່.
ບັນດາໄອຍະການກຳກັບການສືບສວນສອບສວນຂອງ ໄອຍະການພິເສດທ່ານ
ໂຣເບີດ ມອລເລີ ເວົ້າວ່າ ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ຕົວະເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການພົວພັນ
ດັ່ງກ່າວ. ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ວ່າ ທ່ານ
ໄດ້ຕິດຕໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະດີດຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຊາວ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ຄອນສຕັນທິນ
ຄິລິມນິກ (Konstantin Kilimnik), ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາໂດຍບັນດາໄອຍະການວ່າ ມີ
ສາຍພົວພັນກັບອົງການສືບລັບ ຣັດເຊຍ. ທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ລືມ
ລາຍລະອຽດເກືອບໝົດແລ້ວ, ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ບັນຍາກາດທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງການໂຄ
ສະນາຫາສຽງ.
ກຸ່ມຂອງທ່ານ ມອລເລີ ແມ່ນກຳລັງສືບສວນສອບສວນ ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງຂອງ
ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016, ແລະ ການກ່າວຫາຄັ້ງໃໝ່ຕໍ່ທ່ານ ມານາຝອດ
ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ສະໜອງໃຫ້ນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງ ຣັດເຊຍ. ປະຊາຄົມສືບລັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ປະເມີນວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້
ເຮັດວຽກເພື່ອທຳລາຍການເລືອກຕັ້ງ ດ້ວຍການຕ້ອງການຢາກໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ເປັນ
ຜູ້ຊະນະເລີດຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ບັນດາໄອຍະການ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງຄົ້ນຫາວ່າທ່ານ ທຣຳ, ໃນຖານະປະທານາທິບໍດີນັ້ນ,
ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍຫຼືບໍ່, ແລະ ໄດ້
ໂຕ້ແຍ້ງວ່າທ່ານ ມານາຝອດ ໄດ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບຢ່າງໜ້ອຍ 5 ເລື່ອງ, ລວມທັງການ
ເຊື່ອມໂຍງຂອງທ່ານກັບທ່ານ ຄິລິມນິກ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນຮ່າງຄະດີສ່ວນນຶ່ງທີ່ຖືກປັບປຸງ
ໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ມານາຝອດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລຶບອອກ ຢ່າງຄັກແນ່, ແລະ ໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຕົວະ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ກັບທ່ານ ຄິລິມນິກ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານເຮັດວຽກໃນການໂຄສະນາຫາສຽງທ່ານ ທຣຳ. ຂໍ້ມູນທີ່ສະເພາະ
ເຈາະຈົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ ກ່ອນໜ້ານີ້, ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກປົກປິດເປັນຢ່າງດີ
ໃນຮ່າງເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 7 ສະບັບໂດຍກຸ່ມຂອງທ່ານ
ມອລເລີ ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້.
ທ່ານ ຄິລິມນິກ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງໂດຍທ່ານ ມອລເລີ ດ້ວຍຂໍ້ກ່າວຫາຂັດຂວາງຂະ
ບວນການຍຸຕິທຳ ສຳລັບການເຂົ້າໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວ ກັບພິຍານຕ່າງໆ ໃນຄະດີຂອງທ່ານ
ມານາຝອດ ນັ້ນ, ໄດ້ປະຕິເສດການພົວພັນກັບອົງການສືບລັບ ຣັດເຊຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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