ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີພື້ນຖານອັນໃດ ທີ່ຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການທີ່ມີອຳນາດສູງຈະໃຊ້ ເພື່ອສືບສວນດ້ານການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້.
"ບໍ່ເຄີຍມີນັກການເມືອງຄົນໃດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການສອບສວນແບບນັ້ນ. ມັນເອີ້ນກັນວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ທຳການຂົ່ມຂູ່ລົບກວນປະທານາທິບໍດີ. ແລະມັນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈຫລາຍ ແລະມັນເຮັດປະເທດຊາດຮູ້ສຶກເຈັບປວດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ໃນເວລາຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳວ່າ ຈະກວດກາເບິ່ງເລື້ອງການເງິນຂອງທ່ານ. ທ່ານທຣຳໝາຍເຖິງປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ຄືທ່ານ ອາດາມ ຊີຟ (Adam Schiff) ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະເປັນຜູ້ວິຈານທ່ານທີ່ສຳຄັນ.
"ມີບ່ອນອີງອັນໃດທີ່ລາວຈະເຮັດແນວນັ້ນ? ລາວບໍ່ມີບ່ອນອີງອັນໃດທີ່ລາວຈະເຮັດແນວນັ້ນໄດ້. ລາວເປັນພຽງແຕ່ນັກການເມືອງທີ່ເວົ້າແບບບໍ່ມີສາລະຫຍັງ. ລາວພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຕເອງໂດ່ງດັງຂຶ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ເວົ້າ ກ່ຽວກັບທ່ານ ຊີຟ (Schiff) ໃນຕອນສະຫລຸບງານທີ່ສັ້ນໆງານນຶ່ງ ຢູ່ຫ້ອງ Roosevelt ຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ປະກາດວ່າ ທ່ານ ເດ ວິດ ມາລແພສ (David Malpass) ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານທະນາຄານໂລກ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ, ທ່ານ ຊີຟກໍໄດ້ປະກາດວ່າ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຫລັງຈາກມີການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ຈະຂະຫຍາຍການສືບສວນຂອງຕົນອອກໄປ “ນອກເໜືອຈາກເລື້ອງຣັດເຊຍ" ອີກ ແລະຈະກວດເບິ່ງ ວ່າ ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງທ່ານທຣຳຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນຂອງເພິ່ນເປັນສິ່ງທີ່ພັກດັນການຕັດສິນໃຈຂອງເພິ່ນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະການເຄື່ອນໄຫວອັນອື່ນ ໃນນາມທີ່ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຫລືບໍ່.
ລະບຽບການທີ່ກວ້າງກວ່ານັ້ນ ຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ຈະ "ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການກ່າວຫາໃດໆ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເລື້ອງທີ່ວ່າຜົນປະໂຫຍດທາງການເງິນ ຫລື ຜົນປະໂຫຍດດ້ານອື່ນໆ ກຳລັງເປັນແຮງພັກດັນການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີ ຫລືຂອງໃຜກໍຕາມທີ່ຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊີຟ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ລະບຽບການນັ້ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການກ່າວຫາໃດໆ ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ວ່າມີການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຽບຈາກພວກຣັດເຊຍ ຫລືພວກຊາອຸດີ ຫລືຄົນອື່ນ ໃດຫລືບໍ່."
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