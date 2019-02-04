ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີບັນຫາທີ່ຫຸ້ມລ້ອມຜູ້ປົກຄອງ
ລັດ ເວີຈິເນຍ ກ່ຽວກັບ ຮູບຈຳແນກສີຜິວ ທີ່ໄດ້ປາກົດຢູ່ປື້ມປະຈຳປີໂຮງຮຽນການແພດ
ຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການຂໍອະໄພ
ຂອງຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ຣາຣ໌ຟ ນໍແທັມ ໃນຕອນທຳອິດສຳລັບຮູບ ແລະ ການປະຕິ
ເສດໃນຄັ້ງຕໍ່ມາວ່າ ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຮູບນັ້ນແມ່ນ “ຍົກໂທດໃຫ້ບໍ່ໄດ້.”
ຂໍ້ຄວາມທວິດເຕີຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ອ້າງເຖິງບັນຫາທີ່ຫຸ້ມລ້ອມຂໍ້ຄວາມ
ຕ່າງໆທີ່ທ່ານ ນໍແທັມ ໄດ້ກ່າວໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການແທ້ງລູກຕອນ
ທ້ອງແກ່ນຳດ້ວຍ.
ທ່ານ ນໍແທັມ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຂໍໂທດຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ
ຫຼັງຈາກກລາຍງານການປາກົດຕົວຂອງຮູບໃບນຶ່ງ ໃນປື້ມປະຈຳປີ 1984 ທີ່ໄດ້ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຊາຍໜ້າດຳ ຢືນຢູ່ທາງຂ້າງຄົນທີ່ໃສ່ຊຸດສະມາຊິກກຸ່ມຈຳແນກຜິວພັນ
Klu Klux Klan,
ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວິດີໂອ ທີ່ເອົາລົງໃນທວິດເຕີວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປ່ຽນການຕັດ
ສິນໃຈທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ, ຫຼື ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍທີ່ການປະພຶດຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນເວລານັ້ນ ແລະ ມື້ນີ້.”
ແຕ່ໃນມື້ຕໍ່ມາ, ທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ ນໍແທັມ ລາອອກຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ, ຜູ້ປົກ
ຄອງລັດດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເພື່ອເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ຄົນ
ທີ່ຢູ່ໃນຮູບນັ້ນແມ່ນເພິ່ນ ແລະ ວ່າຮູບດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນໜ້າປື້ມຂອງທ່ານນັ້ນ
ແມ່ນຍ້ອນຄວາມຜິດພາດ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າ.. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜູ້ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍເປັນ.”
ທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ປື້ມປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ ແລະ ບໍ່ຮູ້ ຈົນຮອດວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ
ວ່າ ຮູບດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຢູ່ຫັ້ນ.
ໃນເວລາດຽວກັນ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການປາກົດຕົວຂອງຮູບໃບນັ້ນ ໃນໜ້າປື້ມຂອງ
ທ່ານແມ່ນ “ເປັນຕາລັງກຽດ” ແລະ “ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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