ປ. ທຣຳ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຈ້າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕື່ມອີກ 10 ພັນຄົນ ເພື່ອປາບ ກຸ່ມ MS-13

ຢູ່ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກກຸ່ມອັນທະພານ MS-13 ຈຳນວນ 15 ຄົນຖືກຈັບ ໃນຂໍ້ຫາຄາດ
ຕະກຳ ຢູ່ໃນເຂດເມືອງ Suffolk ຂອງເກາະ Long Island ນະຄອນນິວຢອກ ເມື່ອ
ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ
ວ່າ ຈະ “ປົດປ່ອຍຫົວເມືອງຂອງພວກເຮົາ” ຈາກກຸ່ມພວກກຸ່ມອັນທະພານຕ່າງໆ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍກຸ່ມນຶ່ງນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາອະນຸມັດເງິນເພື່ອຈ້າງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະ
ພາສີ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ ICE ຕື່ມອີກ 10,000 ຄົນ ເພື່ອຈະກຳຈັດກຸ່ມອາຊຍາກຳຕ່າງໆ
ໃຫ້ສິ້ນຊາກໄປ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາ ບໍ່ສາມາດ ທີ່ຈະຮັບເອົາ ການກໍ່ຄວາມຮຸນ
ແຮງນີ້ຕື່ມອີກແມ່ນແຕ່ນຶ່ງມື້. ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເຮັດຍ້ອນພວກທ່ານ.
ພວກທ່ານຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ ແລະພວກເຮົາກໍຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່
ທ່ານ 100 ເປີເຊັນ.”
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ກ່າວເຖິງລາຍງານຂ່າວ ທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ສະມາ
ຊິກກຸ່ມ MS-13 ກ່າວວ່າ ກຸ່ມອັນທະພານ ມັກຈະສັງຫານ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຊ້າໆ ຍ້ອນ
ວ່າ ພວກເຂົາມັກສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ.
ທ່ານທຣຳ ກ່າວເຖິງສະມາຊິກ ກຸ່ມອັນທະພານວ່າ “ພວກສັດເດຍລະສານເຫຼົ່ານີ້.”
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຍັງເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການກະທຳ
ແບບຮຸນແຮງຂອງຕຳຫຼວດໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ວ່າ “ບໍ່ຕ້ອງເຮັດດີເກີນໄປ.” ທ່ານໄດ້ຕິຕຽນ ການກະທຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຈະ
ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫົວຂອງພວກທີ່ຖືກໃສ່ກັບມືຖືກກະທົບ ເວລາສົ່ງພວກກ່ຽວເຂົ້າໄປໃນ
ລົດຕຳຫຼວດ. ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ທ່ານສາມາດເອົາມືຂອງທ່ານອອກໄດ້,
ແມ່ນບໍ.”
ກົມຕຳຫຼວດ ໃນເຂດເມືອງ Suffolk ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວສະບັບນຶ່ງວ່າ ຕົນມີລະ
ບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ ໃນການປະຕິບັດ ຕໍ່ພວກນັກໂທດ. ຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່າວວ່າ “ການລະ
ເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບແລະຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນຖືວ່າຮ້າຍແຮງ. ໃນຖານະກົດຕຳຫຼວດ
ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ ແລະຈະບໍ່ໃຫ້ການໂຍະຍານໃດໆຕໍ່ການກະທຳທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ພວກນັກ
ໂທດ.
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