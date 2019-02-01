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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ເອີ້ນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ ​ເລື້ອງເງິນ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ວ່າ "ເປັນ​ການ​ເສຍ​ເວ​ລາ ​ຊື່ໆ"

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຂອງ ສ​ຫລ ຂັບ​ລົດ​ໄປ​ກວດ​ຢູ່​ໃກ້​ຊາຍ​ແດນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ເມັກ​ຊິ​ໂກໃນ​ເມືອງ Sunland Park, ລັດ ເມັກ​ຊິ​ໂກ​ໃໝ່​ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມັງ​ກອນ, 2016

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເອີ້ນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງສອງ​ພັກ​ ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງເງິນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງນັ້ນ​ວ່າ "ເປັນ​ການ​ເສຍ​ເວ​ລາ ​ຊື່ໆ."

ໃນ​ການ​ໃຫ້ສຳ​ພາດຕໍ່​ໜັງ​ສື​ພິມ New York Times ຢູ່​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ທ່ານທ​ຣຳ ເວົ້າ​ແບບ​ໃຫ້​ຮ່ອງ​ຮອຍວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ຈະປະ​ກາດພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ເພື່ອຫລີກ​ລ້ຽງ​ການໄປ​ຜ່ານ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ​ ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ.

“ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ແພງແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດກຳ​ແພງໃຫ້ແລ້ວ. ດຽວ ນີ້ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຫລືບໍ່​ນັ້ນ ກໍ​ໃຫ້​ລໍ​ຖ້າຟັງເບິ່ງ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກຽມ​ພ້ອມ​ໄວ້​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ກຽມ​ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາຈະ​ຈັດ​ຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ ໃນສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເຮັດຢູ່​ນີ້ແລ້ວ."

ຖ້​າ​ຫາກວ່າ ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ​ພາຍ​ໃນ​ເວ​ລາ​ໜ້ອຍກວ່າ 3 ອາ​ທິດ ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຈະ​ເຊັນ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາແລ້ວ ມັນກໍ​ອາດ​ຈະ​ມີ​ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລົງ​ອີກ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ.

ຖ້າ​ທ່າ​ນ​ທ​ຣຳປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພວກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ເງິນ​ເພື່ອ​ສ້າງກຳ​ແພງ​ຈັກ​ໜ້ອຍ​ເລີຍນັ້ນ ອາດ​ຈະ​ທ້າ​ທາຍ​ທ່ານທ​ຣຳຢູ່​ໃນ​ສານ ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ.

​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຈັດ ຢູ່​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ, 2019
​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຈັດ ຢູ່​ຕຶກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ, 2019

ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ແຮງ​ຕໍ່​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ ທີ່​ເວົ້າ​ຊ້ຳ​ແລ້ວຊ້ຳ​ອີກວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ຈະ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ໃຫ້​ເງິນ 5.7 ຕື້​ໂດ​ລາ ​ແກ່​ທ່ານທ​ຣຳ ຕາມ​ທີ່​ທ່ານຢາກ​ໄດ້ ​ເພື່ອ​ໄປ​ສ້າງ​ກຳ​ແພງ.

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ເຮົາໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຢ່າງ​ແຮງໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ລາວ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ຢູ່ນີ້." ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ທຣຳ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປວ່າ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າທ່ານ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ທ່ານ​ນາງ​ມາໂດຍ​ຕະ​ຫລອດກໍ​ຕາມ ແຕ່ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຕົນຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ແບບນັ້ນ ​ອີກຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ."

ທະ​ຫານຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຢູ່​ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທີ່​ມີຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໃນວັນ​ທີ 4 ພະ​ຈິກ, 2018
ທະ​ຫານຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານຢູ່​ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ທີ່​ມີຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກ ໃນວັນ​ທີ 4 ພະ​ຈິກ, 2018

ທ່ານ​ນາງ​ເປ​ໂລ​ຊີ ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ເປີດ​ກວ້າງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຄິດທີ່​ໃຫ້​ມີ​ສິ່ງ​ກັ້ນຂວາງ ແບບ​ອື່ນຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນ ແຕ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກັບ​ເວົ້າ​ວ່າ ອັນ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທີ່ຍອມ​ຮັບ​ເອົາ​ບໍ່​ໄດ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ສົ່ງທະ​ຫານໄປ​ຍັງ​ຊາຍ​ແດນ​ພາກ​ໃຕ້ທີ່​ຕິດ​ກັບ​ເມັກ​ຊິ​ໂກນັ້ນ ເພີ້ມ​ອີກ 3,500 ຄົນ ເພື່ອ​ຊ່ວຍປະ​ຕິ​ບັດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາຍ​ແດນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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