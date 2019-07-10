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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ເວົ້າ​ວ່າ ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອັງ​ກິດ "ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ໂງ່ຫຼາຍ"

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອັງ​ກິດ ປະ​ຈຳ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດາ​ຣອ​ຄ ນັ່ງ​ຟັງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮ່ວມ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກັບ ທ່ານນາງ ເມ​ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ນ​ະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ໄດ້​ເອີ້ນ​ເອກ​ອັກ
ຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ທ່ານ ຄິມ ດາຣອຄ ວ່າ “ເປັນຄົນທີ່ໂງ່ຫຼາຍ,” ການເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍ
ຄັ້ງໃໝ່ນີ້ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຈມຕີ ຕໍ່ການປະເມີນຜົນຂອງທ່ານທູດດັ່ງກ່າວທີ່ວ່າ
ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນ “ບໍ່ເໝາະສົມ” ແລະ “ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ທວິ​ດ​ເຕີ ວ່າ “ເອ​ກ​ເອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບ້າ​ທີ່ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ສົ່ງ​ມາ
ສະຫະລັດ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນນຳ.”

ຜູ້​ນຳ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ດາ​ຣອຄ, ​ຫົວ​ໜ້າ​ນັການ​ທູດ​ຂອງ ອັງ​ກິດ ທີ່​ປະ​ຈຳ​
ການໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ, ຄວນເວົ້າກັບປະເທດ
ຂອງລາວ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເມ, ກ່ຽວກັບ ການເຈລະຈາ Brexit ທີ່ປະສົບ
ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ແລະ ບໍ່ຕ້ອງເສຍໃຈກັບການຕຳໜິວິຈານຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບມັນຢ່າງບໍ່ດີນັ້ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກທ່ານນາງ ເທີຣີຊາ
ເມ ວີທີທີ່ຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ, ແຕ່ລາວໄດ້ເຮັດຕາມວີທີທີ່ໂງ່ຂອງລາວ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ມັນແລ້ວສຳເລັດ. ຫາຍະນະ.”

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ, “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ແຕ່​ມີ​ຄົນ​
ບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າລາວເປັນຄົນຂີ້ອວດ. ບອກລາວໃຫ້ແດ່ວ່າ ຕອນນີ້ ສະຫະລັດ ມີ
ເສດຖະກິດ ແລະ ກອງທັບທີ່ດີທີ່ສຸດກວ່າບ່ອນໃດໃນໂລກ, ໃນປັດຈຸບັນນີ້.”

ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃນ​ຊົ່ວ​ໂມງ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອັງ​ກິດ ທ່ານ ເຈ​ເຣ​ມີ ຮັ້ນ
ໄດ້ອອກມາຕໍ່ວ່າທ່ານ ທຣຳ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ບອກໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງລາວ ກ່ຽວ
ກັບ ທ່ານນາງ ເມ ແລະ ອັງກິດ ແມ່ນ “ຂາດຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຜິດ.” ທ່ານ ຮັ້ນ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ຖ້າທ່ານໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ຕອນທີ່ທ່ານນາງ ເມ ອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ນັ້ນ ທ່ານຈະໃຫ້ທ່ານ ດາຣອຄ ເປັນເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ ຄືເກົ່າ.

ທ່ານ ຮັ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ການ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ “ໄດ້​
ໃຫ້ຄວາມເຫັນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າ” ຕໍ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ໄມຄ໌
ພອມພຽວ, ຄືກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ໄດ້ລາຍງານກັບຄືນມາ ອັງກິດ ນັ້ນ.
“ແຕ່ພັນທະມິດຕ້ອງປະຕິບັດຕໍ່ກັນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ” ຄືກັບທີ່ທ່ານນາງ ເມ “ໄດ້ເຮັດ
ກັບເຈົ້າມາຕະຫຼອດ.”

ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່ “ພົວ​ພັນ​ກັບ​ທ່ານ ດາຣອ​ຄ ອີກ​
ຕໍ່ໄປ,” ໂດຍອ້າງວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີຄົນມັກທ່ານ ຫຼື ຄິດດີນຳໃນ ສະຫະລັດ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ, ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ທ່ານ
ດາຣອຄ ບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ທີ່ລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ສຕີຟ ມະນູຊິນ ເປັນເຈົ້າພາບ ພ້ອມກັບ ທ່ານ ທຣຳ ແລະ ເຈົ້າ
ຊາຍຂອງປະເທດ ກາຕ້າ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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