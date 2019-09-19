ກຳແພງຢູ່ຊາຍແດນໄດ້ກາຍມາເປັນໂຄງການສຳຄັນຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຢ່າງທ່ອງແທ້ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອົາບິກເຝີດທີ່ລຶບບໍ່ອອກ ເຊັນໃສ່ຮົ້ວເຮັດດ້ວຍໂລຫະທີ່ທາສີຄືຂີ້ໝ້ຽງ ແລະເສີມດ້ວຍຝາຄອນກຣີດເສີມເຫລັກ, ສູງເຖິງ 9 ແມັດ ຢູ່ໃນເຂດໂອເຕ ເມຊາ (Otay Mesa), ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງນະຄອນແຊນດີເອໂກ (San Diego) ທີ່ຂັ້ນເສັ້ນຊາຍແດນລະຫວ່າງລັດຄາລິຟໍເນຍກັບເມືອງຕີຮວານນາ (Tijuana) ຂອງເມັກຊິໂກນັ້ນ.
ທ່ານທຣຳ ປະກາດວ່າ "ມັນບໍ່ສາມາດລອດຊຶມເຂົ້າໄດ້ຢ່າງທ່ອງແທ້ອີ່ຫລີແລ້ວ.”
“ມີຫລາຍພັນຄົນຢູ່ຫັ້ນ ທີ່ພະຍາຍາມຈະເຂົ້າມາ" ກ່ອນຈະມີພາກສ່ວນນີ້ຂອງຮົ້ວ ຂັ້ນຊາຍແດນສ້າງຂຶ້ນມາ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ເວົ້າເຖິງວຽກທີ່ທ່ານໄປກວດກາໃນຕອນບ່າຍວັນພຸດວານນີ້ວ່າ "ດີຫລາຍທີ່ສຸດເລີຍ."
ທ່ານ ມາຊູຟຟາ ຄິສຕີ (Muzaffar Chishti), ຫົວໜ້າຫ້ອງການຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ ຂອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍດ້ານການອົບພະຍົບທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກໃດກ່າວວ່າ "ກຳແພງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບສຳລັບວິກິດການຢູ່ຊາຍແດນໃນທຸກມື້ນີ້.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ສະພາບການຢູ່ຊາຍແດນໃນທຸກມື້ນີ້ ບໍ່ແມ່ນການລັກເຂົ້າມາຂອງຄົນ. ວິກິດການຢູ່ຊາຍແດນໃນທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນພວກຂໍລີ້ໄພທີ່ໄປປາກົດໂຕເພື່ອຈະມອບຕົວແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕະເວນຊາຍແດນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ."
ທ່ານຄິສຕີ (Chishti) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການເກືອດຫ້າມເກືອບທັງໝົດ ບໍ່ໃຫ້ມີການຂໍລີ້ໄພ ທີ່ປະຕິບັດໂດຍຜ່ານກົດລະບຽບການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງຄຽງຄູ່ໄປກັບ "ວິທີການປົກປ້ອງພວກອົບພະຍົບ" ແລະການຄວບຄຸມຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພຢູ່ໃນດ່ານຊາຍແດນຂອງປະເທດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບເໝາະສົມ ຈະເປັນວິທີການໃນການຈຳກັດໃຫ້ຄົນເດີນທາງມາຫາຊາຍແດນໃຫ້ຫລຸດລົງໄດ້ຫລາຍກວ່າກຳແພງ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ກຳແພງທີ່ຍາວເຖິງ 800 ກິໂລແມດ, ໜາປະມານ 1 ແມັດ ກຳລັງຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ແຕ່ວ່າມັນກໍຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍເທື່ອ ທີ່ຈະຍຸຕິ ສະພາບສຸກເສີນແຫ່ງຊາດທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດໄປເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການພະຍາຍາມຂອງພວກອົບພະຍົບທີ່ຈະຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາຈາກເມັກຊິໂກຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຜົນສຳເລັດກໍຈະແມ່ນຕອນທີ່ມີການສ້າງກຳແພງຂຶ້ນມາ ແລ້ວ ຕອນທີ່ພວກຄ້າມະນຸດບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຜ່ານລອດເຂົ້າມາໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານທຣຳ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ອັນນີ້ແນ່ນອນແມ່ນສະພາບສຸກເສີນໃຫຍ່ ຫລາຍອີ່ຫລີຂອງຊາດ."