ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີແຜນການທີ່ຈະຂໍເງິນອີກ ແປດພັນຫົກຮ້ອຍລ້ານໂດ
ລາ ສຳລັບກຳແພງເຂດຊາຍແດນໃນງົບປະມານໃໝ່ຂອງທ່ານ ເຊິ່ງຈະຖືກເປີດເຜີຍ
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ.
ການຂໍຮ້ອງຄັ້ງໃໝ່ນີ້ຈະບໍໍ່ລວມຢູ່ໃນເງິນເກືອບ ເຈັດພັນລ້ານໂດລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້
ສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ ເພື່ອສ້າງກຳແພງພາຍໃຕ້ການປະກາດພາວະສຸກເສີນຂອງທ່ານ.
ງົບປະມານນັ້ນຍັງຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍການສະໜັບສະໜູນສຳລັບທຳນຽບຫ້າ
ແຈ ແລະ ຕັດ 5 ເປີເຊັນໃນໂຄງການທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບທະຫານ.
ຂໍ້ສະເໜີງົບປະມານຄັ້ງທີສາມຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການດຳລົງຕຳ ແໜ່ງ
ຂອງທ່ານ, ສຳລັບປີເລີ່ມຈາກເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້, ແມ່ນຄາດວ່າຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການ
ຄັດຄ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກບັນດາສະມາຊິກສະພາສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ
ບາງຄົນຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ, ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນຫຼາຍເດືອນ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດ
ອາທິດຫຼັງຈາກການປິດລັດຖະບານທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ 35 ວັນ ກ່ຽວກັບ
ງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານໃນປີປັດຈຸບັນທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ແລຣີ ຄຸດໂລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ
ຟັອກສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ມັນຈະເປັນງົບປະມານທີ່ຍາກຫຼາຍ. ປີນີ້ພວກເຮົາ
ຈະກຳນົດງົບປະມານລາຍຈ່າຍຂອງພວກເຮົາເອງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນຈະ
ກາຍກຳນົດເວລາໄປດົນ. ຂໍ້ຕົກລົງງົບປະມານໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ອຳນວຍຜົນ
ປະໂຫຍດຕໍ່ການໃຊ້ຈ່າຍ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າມັນຈະເປັນການວາງເງື່ອນ
ໄຂທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງແນ່ນອນ.”
ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ແລະ ຜູ້ນຳສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ
ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພວກເພິ່ນ
ຫວັງວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ “ຈະມີບົດຮຽນ” ຈາກການປິດລັດຖະບານ, ເຊິ່ງມີສາ
ເຫດສ່ວນນຶ່ງມາຈາກການປະຕິເສດຂອງສະພາຕ່ຳ ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ເພື່ອ
ຈ່າຍເງິນຫ້າພັນລ້ານສຳລັບກຳແພງຊາຍແດນຂອງທ່ານ ທຣຳ.
ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຊາວ ອາເມຣິ
ກັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຈະລາຈົນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ປິດລັດຖະບານ
ຢ່າງບໍ່ລະມັດລະວັງ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ມັນໄດ້ສ້າງກຳແພງທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ
ບໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງທ່ານນັ້ນ. ສະພາຕ່ຳໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ທຶນສ້າງກຳແພງ
ຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍອມຮັບຄວາມຜ່າຍແພ້ ແລະ ເປີດຄືນລັດຖະ
ບານ. ສິ່ງດຽວກັນນີ້ຈະເກີດຊ້ຳອີກຖ້າຫາກທ່ານ ພະຍາຍາມເຮັດມັນອີກ. ພວກເຮົາ
ຫວັງວ່າທ່ານຈະມີບົດຮຽນຂອງທ່ານ.”
ທ່ານ ຄຸດໂລ ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະມີການຕໍ່ສູ້ຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ທຶນສ້າງກຳແພງ
ເຂດຊາຍແດນ.
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